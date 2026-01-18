MALEN: “Bellissimo giocare con Dybala. Un esordio migliore era difficile”

Donyell Malen parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico Grande Torino.
MALEN A DAZN
Che notte per te, domani è il tuo compleanno, non potevi chiedere di meglio.
«Sono molto contento, di più di così era difficile».
Quanto è bello giocare con Dybala?
«Bisogna ancora costruirla, ma è facile giocare con lui».
MALEN A SKY SPORT
Che fantastica coppia…
“Abbiamo giocato bene, una grande serata. È bellissimo giocare con Dybala”.
Continua…
Ti amo
Dovesse tornare Ferguson Malen deve giocare a sx
“Malen deve giocare a sx”
Dopo che l’abbiamo preso, per rimediare alla mia ignoranza, mi sono intrufolato nei Reddits dei tifosi dell’Aston Villa. Li sono SICURI che l’unico motivo per cui Malen rendeva meno di quanto si aspettassero e’ che lo facevano giocare sulla fascia.
Questo e’ una punta pura, al massimo una seconda punta. Lo ha detto anche lui.
Benvenuto a casa tua, ti avevamo lasciato la porta aperta. Dajeeee!
Dopo anni ho visto un vero attaccante vestire la maglia della Roma. Ha fatto due gol stupendi e soprattutto ottimi movimenti.
Questo è un giocatore di pallone ragazzi
mamma mia, che cattiveria e voglia agonistica, gli annullano il goal e lui ne fa un altro. Daje Malen!!!
Bye bye Raspadori 👋😄
ha combinato più Malen in 45 min che Dovbyk in un campionato.
tutte le cose che ci vengono raccontate… “ambiente Roma” ecc ecc, tutte sciocchezze, anzi, diciamo che noi aspettiamo anche troppo rispetto ad altre piazze.
❤️🧡💛
Lui sa come muoversi, e questo permette ai trequartisti di servirlo al meglio.
Esattamente cosa mancava alla Roma finora con quei due lampioni che ci ritrovavamo, che guardavano la partita fermi davanti all’area con la faccia smarrita.
Ho avuto belle sensazioni anche per Robinio.
Daje!
La partita di Malen è dedicata a tutti quelli che sostenevano che Dovbyk andava servito…. un buon attaccante non sta ad aspettare il pallone, si muove e detta il passaggio, il resto è una conseguenza
Apuo Dovbik non è scarso … ma non ha le caratteristiche adatte per il gioco del Gasp … a lui serve più un gioco alla Ranieri Mourinho Allegri
Finalmente abbiamo un attaccante centrale!
Bravissimo bello concentrato ottimo
Il nostro campionato inizia da qui a -1 dal terzo posto.
movimenti e astuzia e decisione nel colpire la palla, mi ricorda anche fisicamente un certo romario……senza capelli, sto sognando ad occhi aperti
Se raspadori accettava la Roma eravamo messi malen
Tutte cavolate l ambientazione.capire i.movimenti,ecc se un giocatore e’ forte ,e’ forte
Finalmente un acquisto azzeccato al 100%
