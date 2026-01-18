DYBALA: “Siamo forti e abbiamo un grande allenatore. Non so quanto resterò ma me la godo al massimo”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico Grande Torino.

DYBALA A DAZN

Gasp stava per cambiarti…

«Non me ne ero accordo. Meno male che non è successo…».

Siete in corsa per la Champions.

«Abbiamo una bellissima squadra, un allenatore molto forte e non siamo lì per caso. Dobbiamo essere umili: sono arrivati giocatori molto forti e daremo il massimo per arrivare tra le prime quattro».

Malen?

«Fa dei movimenti che ci rendono facile trovarlo. Si è visto nel primo gol, un grandissimo gol».

Sei il primo straniero a raggiungere le 200 partecipazioni tra gol e assist…

«Sono quasi 15 anni che sono in Italia, è qualcosa di unico. La prossima sarà la numero 600 in carriera. L’Italia sarà per sempre qualcosa di speciale. Non so quanto resterò, ma me la godo fino al massimo».

DYBALA A SKY SPORT

Quanto ti aiuta giocare a destra?

“Grandissima partita, si è vista una grande Roma. Personalmente sì, mi aiuta giocare nella mattonella in cui ho giocato per tutta la carriera”

Siete sembrati molto affiatati questa sera.

“Malen è un giocatore molto forte, lo conosciamo già. Si muove bene e non serve che lo dica io. È un giocatore di esperienza che ha gioca in grandi leghe. Sul gol ha fatto grandi movimenti, ha un bel tiro e lo ha dimostrato”.