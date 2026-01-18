DYBALA: “Siamo forti e abbiamo un grande allenatore. Non so quanto resterò ma me la godo al massimo”

Paulo Dybala parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Torino-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico Grande Torino.
DYBALA A DAZN
Gasp stava per cambiarti…
«Non me ne ero accordo. Meno male che non è successo…».
Siete in corsa per la Champions.
«Abbiamo una bellissima squadra, un allenatore molto forte e non siamo lì per caso. Dobbiamo essere umili: sono arrivati giocatori molto forti e daremo il massimo per arrivare tra le prime quattro».
Malen?
«Fa dei movimenti che ci rendono facile trovarlo. Si è visto nel primo gol, un grandissimo gol».
Sei il primo straniero a raggiungere le 200 partecipazioni tra gol e assist…
«Sono quasi 15 anni che sono in Italia, è qualcosa di unico. La prossima sarà la numero 600 in carriera. L’Italia sarà per sempre qualcosa di speciale. Non so quanto resterò, ma me la godo fino al massimo».
DYBALA A SKY SPORT
Quanto ti aiuta giocare a destra?
“Grandissima partita, si è vista una grande Roma. Personalmente sì, mi aiuta giocare nella mattonella in cui ho giocato per tutta la carriera”
Siete sembrati molto affiatati questa sera.
“Malen è un giocatore molto forte, lo conosciamo già. Si muove bene e non serve che lo dica io. È un giocatore di esperienza che ha gioca in grandi leghe. Sul gol ha fatto grandi movimenti, ha un bel tiro e lo ha dimostrato”.
Dybala intervistato finita la partita con Malen che belli 💛❤️🔥 gli chiedono quanto ti sei trovato bene a giocare a destra,risp: beh è la mattonella dove ho giocato per tutta la mia carriera!!! PAULINO ❤️🔥Forza ROMA!!!!
Certo che a questo Dibala rinunciarci è veramente dura
Come te ancora nessuno. Quel che fai tu al pallone pochi al mondo sono capaci.
E qualcuno rosica, chissà chi è?
oggi hai giocato in maniera fantastica.
Stasera sontuoso e magico. L’acquisto di Malen ha fatto bene pure a lui.
qsto Dybala deve rimanere
“Si muove bene”
Raramente le interviste dei giocatori trasferiscono vera informazione, questo e’ uno dei rari casi.
Tanti, tantissimi parlano degli attaccanti della Roma degli ultimi anni in termini di “…ma non vengono serviti bene”, “non gli arrivano palloni decenti” ecc. ecc.
Dybala, in due parole, fa capire che l’attaccante SI DEVE MUOVERE BENE, deve attaccare gli spazi in modo logico, deve andare dove un giocatore di classe come Dybala si aspetta che vada. Allora si che e’ facile servirlo!
Meditiamo, gente, meditiamo…
Io terrei lui, altro che Pellegrini!
RAGAZZI, QUESTO È “IL” CALCIO! Folle chi pensa di mandarlo via, folle chi ce lo toglie. Semplicemente: TI AMO PAULO ❤️
Quando hai un finalizzatore come Malen , Dybala non deve sdoppiarsi per fare quello che non sa fare o che non puo fare, lui gioca e serve le punte, punto…il ragazzo Var , ha toccato 2 palloni , ma sembrava un giocatore esperto
Calcio in purezza! Non giocherà tante partite ma per gli appassionati di calcio è gioia.
