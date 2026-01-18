LIVE! TORINO-ROMA, le formazioni ufficiali: sorpresa Pellegrini, esordio per Malen

È il giorno di Torino-Roma. All’Olimpico Grande Torino va in scena una sfida delicata, carica di significati dopo lo scontro di Coppa Italia di qualche giorno fa e importante per la classifica.
Fischio d’inizio alle 18, con i giallorossi chiamati a dare continuità alle ultime prestazioni e a trovare risposte sul campo. Su Giallorossi.net il live della partita minuto per minuto: formazioni ufficiali, cronaca, gol e tutte le reazioni in tempo reale.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL PREPARTITA
Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ginetis, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic; Ngonge, Adams.
Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: la sorpresa è la presenza di Pellegrini dal primo minuto, resta fuori Mati Soulè, non al meglio. In attacco esordio per Malen.
Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena resa nota in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Mati Soulè, non al meglio, parte dalla panchina.
Ore 16:30 – Duvan Zapata ha fatto rientro a Bergamo per motivi familiari: sarà out contro la Roma.
Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra Torino, possibili sporadiche precipitazioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma certo l’esordio di Malen, Vaz invece partirà quasi certamente dalla panchina.
TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ginetis, Ilkhan, Aboukhlal, Vlasic; Ngonge, Adams. All.: Baroni.
A disp.: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Pedersen, Simeone, Casadei, Gabellini, Njie, Pellini, Kugyela.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Soulé, Arena, Vaz.
Arbitro: Daniele Chiffi.
Assistenti: Alessio Berti – Rossi C.
IV uomo: Paride Tremolada.
VAR: Abisso.
AVAR: Guida.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Io sono per il 4-3-3 ma il Gasp gioca con il 3-4-2-1 quindi io metterei Svilar; Celik Mancini Ndika; Wesley Pisilli Kone Rench; Soule’ Cristante; Malen. Oggi Malen farà doppietta e quando entrerà Vaz spaccherà la partita.
Per completare la rosa in questo mercato serve Nusa (alto a sin.) e un Candela (terzino sin.).
Se giochi così non hai un centrocampista di ricambio.
Odianti di Pellegrini rassegnatevi.
Gasperini lo vede eccome!!!!
Daje!!
Praticamente altri 70/80 milioni di mercato
francamente a gennaio mi sembra improbabile e improponibile
Probabilmente sarà doppietta di Malen.
Ma aspettiamo che giochi prima, perché dobbiamo sempre correre a conclusioni prima di vedere i giocatori sul campo??
facciamogli MALEN
Speriamo bene…
Oggi si vedrà se la Roma ha voglia di tornare in champions dopo 7 Anni o no.
Perché secondo te è la voglia che mancava?
Oggi bisogna giocare col sangue agli occhi, vincere è fondamentale per non staccarsi da Napoli e Milan e staccare la Juve.
È necessario vincere bisogna dare tutto
E per non incassare la terza sconfitta di fila da una squadra da metà classifica.
partita da vincere perché occasione da non perdere per la classifica e anche perché due sconfitte in casa bastano e avanzano
Me la concedete una battuta? Chiffi “l’arbitro piu’ scarso che esista” Se penso che una fesseria simile, è costata ben 50.000mila euro di multa sia alla Società, che a Mourinho (piu’ 10 giorni di squalifica a quest’ultimo) mi vien da sorridere Ad Allegri e Conte che gli dovrebbero dare la squalifica a vita? Alla faccia delle sentenze “gonfiate” Pensando alla rubens che ha perso, nessun “pianto o lamentela” ma de sta partita temo solo l’arbitraggio Daltronde si sa, il blasone va salvaguardato (cit. Gravina)
Sempre Forza Roma💛❤️
è tornato pellegrini 😭
Molti dubbi sullo schierare Pellegrini e Dybala, io non avrei messo nessuno dei due.
Come sempre spero di essere un fesso che ci capisce zero.
Mi rincuora che il risultato giudicato piu’ probabile dai bookmakers e’ la vittoria della Roma, di solito ci azzeccano.
Soule entra e segna.
personalmente non mi dispiace la presenza di pellegrini
se sta bene può essere utile
al momento è la migliore formazione possibile anche se non abbiamo centrocampisti di ricambio
comunque occhio raga che la Juve ha perso ieri
faranno di tutto per non farci vincere
prepariamoci a vedere cose strane
è già successo con l’atalanta
