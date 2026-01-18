CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 18 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:00 – Pellegrini, segnali forti per il rinnovo
Secondo Nicolò Schira, la Roma ha riaperto i discorsi per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini (29) fino al 2029. Il capitano sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare in giallorosso, facilitando l’intesa.
Ore 9:25 – Noa Lang offerto alla Roma, ma il Napoli frena
Intermediari hanno proposto Noa Lang (26) alla Roma. L’esterno olandese è in uscita dal Napoli dopo appena sei mesi, ma il club azzurro preferirebbe cederlo all’estero, evitando rinforzi diretti a concorrenti di classifica. (Corsport)
Ore 9:15 – Godts monitorato, Schjelderup pista fredda
Resiste l’interesse per Mika Godts (20), esterno belga classe 2004 dell’Ajax, autore in stagione di 8 gol e 7 assist. Meno caldo invece il nome di Andreas Schjelderup (21), più volte proposto ma senza sviluppi concreti. (Gasport/Corsera)
Ore 8:45 – Zirkzee osservato speciale, Roma alla finestra
Joshua Zirkzee (24) è rimasto fuori dal derby di Manchester per un problema al polpaccio: in Inghilterra si parla di uno stop di due settimane. La Roma resta interessata ma attende mosse ufficiali dello United, che chiede 38 milioni per il riscatto. (Gasport)
Ore 8:20 – Fortini, prima offerta respinta dalla Fiorentina
Per la fascia sinistra il nome in cima alla lista è Niccolò Fortini (19). La Roma ha presentato una prima offerta da 8 milioni, giudicata insufficiente dalla Fiorentina, che ne chiede 15 ma potrebbe scendere a una cifra intermedia. (Gasport)
LEGGI ANCHE – Roma, parte l’assalto a Fortini: prima offerta ufficiale respinta dalla Fiorentina
IN AGGIORNAMENTO…
Sicuramente si abbasserà lo stipendio sui livelli di Cristante e.Mancini…ormai fanno sempre gruppo! Che cmq non sono pochi!
Masochismo allo stato puro.
Sembra come in altre sessioni di mercato che ci sono numerose offerte per il nostro giocatore Pellegrini,la Società pur di non perderlo visto il rendimento in campo del giocatore intende rinnovargli il contratto.
1) Beh, che il Napoli freni pure…
2) Ma la riduzione di Pelle di quanto dovrebbe essere in concreto? Non è che qualsiasi riduzione possa andare bene (in rapporto a età e soprattutto rendimento);
3) Godts: magari!
4) Fortini, dati i prezzi che si formano attualmente, non può valere più di Baldanzi (se mai fosse rilevante)…
Rinnovo? Ma de che, anche no grazie.
Avro’ contro tanti pareri e davvero so che e giusto averne, ma sono felice se Lorenzo Pellegrini rimane a Roma riducendo il suo ingaggio, giustamente. Ha avuto vari momenti no tanti. infortuni etc. ma con Gaspa si rimetterà anche lui sono sicuro che ha ancora molto da dare alla nostra squadra.
Forza Roma
Rinnovarlo sì ma a metà prezzo , da rotazione può anche andare
Anche perché secondo me non lo vuole nessuno, specialmente a certe cifre
Con tutte le panzane di tratrative inesistenti che hanno scritto su Pellegrini ci si può fare un libro, ma chi se lo prende… quanto bisogna riconoscergli realmente per il suo livello in denaro per rimanere? Per il mercato leggo dei nomi che possono fare bene per l’ idea di calcio di GASP e sembra che i Friedkin vogliano accontentarlo in tutto.
