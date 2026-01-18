CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 18 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:00 – Pellegrini, segnali forti per il rinnovo

Secondo Nicolò Schira, la Roma ha riaperto i discorsi per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini (29) fino al 2029. Il capitano sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di restare in giallorosso, facilitando l’intesa.

Ore 9:25 – Noa Lang offerto alla Roma, ma il Napoli frena

Intermediari hanno proposto Noa Lang (26) alla Roma. L’esterno olandese è in uscita dal Napoli dopo appena sei mesi, ma il club azzurro preferirebbe cederlo all’estero, evitando rinforzi diretti a concorrenti di classifica. (Corsport)

Ore 9:15 – Godts monitorato, Schjelderup pista fredda

Resiste l’interesse per Mika Godts (20), esterno belga classe 2004 dell’Ajax, autore in stagione di 8 gol e 7 assist. Meno caldo invece il nome di Andreas Schjelderup (21), più volte proposto ma senza sviluppi concreti. (Gasport/Corsera)

Ore 8:45 – Zirkzee osservato speciale, Roma alla finestra

Joshua Zirkzee (24) è rimasto fuori dal derby di Manchester per un problema al polpaccio: in Inghilterra si parla di uno stop di due settimane. La Roma resta interessata ma attende mosse ufficiali dello United, che chiede 38 milioni per il riscatto. (Gasport)

Ore 8:20 – Fortini, prima offerta respinta dalla Fiorentina

Per la fascia sinistra il nome in cima alla lista è Niccolò Fortini (19). La Roma ha presentato una prima offerta da 8 milioni, giudicata insufficiente dalla Fiorentina, che ne chiede 15 ma potrebbe scendere a una cifra intermedia. (Gasport)

IN AGGIORNAMENTO…