Scontri tra ultrà romanisti e fiorentini sull’A1: colpite auto con spranghe e sassi

Momenti di paura sull’autostrada A1, teatro di violenti scontri tra tifosi romanisti e fiorentini in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio. Lo scrive il portale del quotidiano Il Resto del Carlino.
Alle ore 12:30, all’altezza del chilometro 195, decine di auto si sono fermate sulla corsia di emergenza in direzione e centinaia di tifosi incappucciati si sono riversati in strada con spranghe, caschi e assi. Nel corso della guerriglia sono state colpite anche diverse macchine che transitavano lì in quel momento, ma al momento non risultano feriti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos, i quali ora visioneranno tutti i filmati e le immagini delle telecamere di sorveglianza. La Fiorentina affronta alle ore 15 il Bologna allo Stadio Dall’Ara, mentre la Roma gioca alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino contro la formazione granata.
Fonte: ilrestodelcarlino.it
fate schifo
ma basta non se ne può più.
questi sono proprio dementi
Tutti in galera. Basta con questo disordine dilagante
ordine e disciplina ci vuole, omg. Gianni le galere sono già piene e se provassimo ad educare invece di punire. parlo di generazioni future eh!
E se so pure fatti fregà tutto.Ormai la sud è na barzelletta.Lontanissima parente di quella di 20 anni fà.
Se invece tornavano a casa col bottino erano boni?? Ma per favore!! Idioti da ambo le parti, punto!
Asromaunicafede, spiegace un po tu cosa suggerisci? Dici che ci devono essere più tifosi capaci de vince le battaglie tra idioti fuori dal stadio?
Io preferisco andare allo stadio a vedere la partita, magari con i figli.
cosa si sono fatti fregare
povero mondo non bastano guerre insensate ci mancano pure queste liti senza nessun significato
Non avete neppure la “delicatezza” di rispettare il lutto appena subito… e vale sia per i tifosi romanisti e sia per i tifosi della fiorentina!
Tifosi?
Senza ritegno, anche dopo la morte di Comisso. Ignobili, fate solo schifo e meritate di marcire in galera, vale per entrambe le parti.
Ma magari! Io quando si so bevuti quelli a Nizza ho goduto, perché così sti personaggi si levano di mezzo.
Che gente che ci sta al mondo
Te pensa quanto devi essere scemo per prenderti a mazzate senza alcun senso, in un incontro fortuito in mezzo all’autostrada.
Da rinchiudere e buttare via la chiave
Delinquenti e basta. Questo non è tifo!
tutti dentro e buttate le chiavi.
Ma anche basta classificarli come tifosi o ultras. Vanno classificati solo come delinquenti o feccia.
Pensano di dare un senso alla loro insignificante vita in questo modo, pensate come stanno, ‘sti dementi…
Questi non sonó romanisti sonó dementi e delinquenti. In galera senza se e senza ma. FRS
Scimmie.
“Alle ore 12:30, all’altezza del chilometro 195, decine di auto si sono fermate sulla corsia di emergenza in direzione e centinaia di tifosi incappucciati si sono riversati in strada con spranghe, caschi e assi” – Per me si tratta di gruppi di “esaltati, delinquenti, debosciati…”, che dopo essersi dati appuntamento in luoghi ben precisi, si pestano tra loro per futili motivi. Il guaio è che a causa de sti balordi, paga anche chi non centra nulla. Adesso a causa di quest’ennesima “bravata”, aspettiamoci qualche “punizione esemplare”. Dirò una fesseria ma visto che la società è sempre in prima linea contro la “violenza”, secondo me la Presidenza dovrebbe emettere un Comunicato Ufficiale dove non solo “condanna” tali atti ma ne prende nettamente le distanze. Un atto dovuto, a protezione di tutta la “Tifoseria” In certi casi, non si può rimanere in silenzio bisogna farsi sentire!
non dono tifosi ma criminali , mazze besson e altro
non si possono chiamare tifosi
non c’e scappato il morto o I feriti
dite bene non è stato rispettato neanche il lutto di Comisdo da entrambi
Il problema è che finirà tutto in una bolla di sapone…
Andrebbero presi, e se non in galera, pure agli arresti domiciliari, ma con un “educatore a fianco” che inizi ogni mattino, per 100 giorni, dandogli la sveglia a calci in kulo!
Poi, per il resto della giornata, sprangate (le loro stesse….) ad ogni senso di insofferenza!!!
Lavoro, calci in kulo, sprangate ed educazione.
Così, per 100 giorni almeno…
FORZA ROMA
lo SCHIFO del calcio
prepariamoci allo stop per le trasferte, che co%%ioni
Neanche capaci ad organizzare una trasferta , tolti due bandieroni , sembra anche quella con foschi . Sarebbe ora di uscire dalla curva secondo la mentalità ultras di un tempo
si sono fatti fregare,il cervello
