Roma Primavera corsara a Cagliari: vittoria e vetta solitaria

La Roma Primavera continua a correre. Dopo il successo di misura contro la Cremonese, i giallorossi vincono anche a Cagliari imponendosi 2-1 in una trasferta complicatissima e volano in testa alla classifica.
La squadra di Federico Guidi indirizza la gara già nel primo tempo grazie a un avvio deciso: al 14’ Della Rocca sblocca il match con una conclusione precisa, poi al 23’ Morucci raddoppia sfruttando un recupero alto e battendo Auseklis con un destro sul secondo palo. Il Cagliari resta però in partita e nella ripresa prova a riaprire il match.
Al 72’ Mendy accorcia le distanze approfittando di una disattenzione difensiva, dando vita a un finale ad alta tensione. Nei minuti di recupero la Roma trema, ma viene salvata dalla traversa colpita da Cogoni con un tiro dalla distanza. Finisce 2-1: tre punti pesantissimi che portano i giallorossi a quota 36, davanti a Cesena e Fiorentina.
IL TABELLINO
CAGLIARI: Auseklis; Cogoni, Franke, Nunn (46′ Goryanov), Grandu, Marini, Liteta, Tronci, Cavuoti, Costa (60′ Handaoua), Mendy (92′ Cardu).
A disp.: Are, Filigheddu, Doppio, Pintus, Prettenhoffer, Correnti, Roguski, Russo
All.: Pisano
ROMA: Marcaccini; Mirra, Seck, Nardin; Lulli (73′ Marchetti), Bah, Panico, Litti (73′ Sangaré); Di Nunzio, Della Rocca (73′ Forte); Morucci (60′ Paratici).
A disp.: De Marzi, Di Salvatore, Almaviva, Zinni, Sugamele, Scacchi, Terlizzi
All.: Guidi
Marcatori: 14′ Della Rocca (R), 23′ Morucci (R), 72′ Mendy (C)
Ammoniti: Cavuoti (C), Marchetti (R), Marini (C), Seck (R), Cogoni (C)
Giallorossi.net – T. De Cortis
Bravi ragazzi💛❤️
