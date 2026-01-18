Roma, caccia all’esterno sinistro: Massara si muove, è corsa a tre

Il mercato della Roma non è ancora chiuso. Dopo gli innesti offensivi già completati, l’attenzione si è ora spostata sugli esterni, in particolare sul versante sinistro, dove il club è alla ricerca di un nuovo rinforzo.
Tra i nomi valutati con maggiore attenzione c’è quello di Noa Lang, attaccante esterno olandese attualmente in uscita dal Napoli. Il suo profilo è considerato di alto livello e risponde alle caratteristiche ricercate, anche se l’operazione presenta margini di complessità legati alla destinazione del giocatore.
LEGGI ANCHE – Sorpresa Roma: chiesto Lang
Parallelamente, resta forte l’interesse per Leo Sauer, classe 2005 di proprietà del Feyenoord. Esterno offensivo di piede destro, Sauer viene apprezzato per la sua duttilità tattica, che gli consente di agire sia in una posizione avanzata sia su tutta la fascia. Una soluzione che permetterebbe di coprire più esigenze con un solo innesto.
Resiste anche la pista che porta a Mika Godts, 20 anni, esterno belga dell’Ajax, nome monitorato come possibile opportunità di mercato. Quest’anno ha già segnato otto reti e confezionato sette assist in Eredivisie. Meno caldo il nome di Andreas Schjelderup, proposto più volte alla Roma ma con poco successo.
LEGGI ANCHE – Malen: “Qui per la passione dei tifosi e per l’ambizione della proprietà. Preferisco giocare punta centrale” (VIDEO)
Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Romanista
pigliate godts subito
Anche Sauer non è male per nulla.. con uno di loro due già migliori quel ruolo in attesa anche di Zirkzee verso la fine del mercato.. Un attacco composto da Malen-Godts/Sauer a sx, Zirkzee-Vaz punte e Soulé-Dybala a dx è un attacco che intriga molto e in una botta puoi fare a meno di Pellegrini, El Sha e Bailey.
Penso anche io, sarebbe ottimo, gol e assist ce stanno…
No a Lang…
All in su Nusa che ha tutte le caratteristiche che servono.
Li tiri tu fuori 50 milioni?
Tranne una. Il prezzo
Like di incoraggiamento teorico…Nusa è ormai un’operazione su livelli di costo che esigerebbero una previa e duratura partecipazione in CL (poi, magari ci stupiscono questa estate con effetti speciali…chi lo sa)
non fosse che Nusa a noi non ci guarda nemmeno.
è uno da Barcellona, City, BM, Real o Inter.
a noi Nusa non ci calcola proprio.
anche se MAGARA! visto che è proprio forte.
forte vero, non forte alla Soulé.
è uno che è forte sul serio
Fate un sacrificio: prendete Nusa classe 2005 vai Frederic
Sarà meglio che l’ esterno lo scelga Gasperini…..
godts segna solo in eredivisie!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.