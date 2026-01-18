Roma, caccia all’esterno sinistro: Massara si muove, è corsa a tre

Il mercato della Roma non è ancora chiuso. Dopo gli innesti offensivi già completati, l’attenzione si è ora spostata sugli esterni, in particolare sul versante sinistro, dove il club è alla ricerca di un nuovo rinforzo.

Tra i nomi valutati con maggiore attenzione c’è quello di Noa Lang, attaccante esterno olandese attualmente in uscita dal Napoli. Il suo profilo è considerato di alto livello e risponde alle caratteristiche ricercate, anche se l’operazione presenta margini di complessità legati alla destinazione del giocatore.

Parallelamente, resta forte l’interesse per Leo Sauer, classe 2005 di proprietà del Feyenoord. Esterno offensivo di piede destro, Sauer viene apprezzato per la sua duttilità tattica, che gli consente di agire sia in una posizione avanzata sia su tutta la fascia. Una soluzione che permetterebbe di coprire più esigenze con un solo innesto.

Resiste anche la pista che porta a Mika Godts, 20 anni, esterno belga dell’Ajax, nome monitorato come possibile opportunità di mercato. Quest’anno ha già segnato otto reti e confezionato sette assist in Eredivisie. Meno caldo il nome di Andreas Schjelderup, proposto più volte alla Roma ma con poco successo.

Fonti: Corriere dello Sport, Corriere della Sera, Il Romanista