Giallo Zirkzee: spunta un video in cui zoppica. Lo United minimizza, e la Roma…

La situazione legata a Joshua Zirkzee continua a generare interrogativi. L’attaccante olandese è rimasto ufficialmente fuori per una botta rimediata in allenamento, circostanza che spiegherebbe anche l’assenza dalla seduta pre-derby di venerdì, quando non aveva preso parte all’ultimo allenamento prima della sfida contro il City. Derby poi vinto dallo United per 2-0, senza la presenza di Zirkzee, rimasto fuori anche dai convocati e presente in tribuna all’Old Trafford.
La mancata convocazione ha inevitabilmente riacceso le voci di mercato attorno al giocatore, compreso un interessamento dell’ultima ora della Juventus. Il nuovo allenatore del Manchester United, Michael Carrick, non ha fornito chiarimenti sulla sua situazione né prima né dopo il match.
Secondo quanto riportato in Inghilterra e rilanciato da La Gazzetta dello Sport, il problema fisico sarebbe reale e riguarderebbe il polpaccio, con uno stop stimato in circa due settimane. Nessuna comunicazione ufficiale, però, è arrivata dal club inglese.
Il quadro si è arricchito di nuovi elementi dopo la diffusione di un video diventato virale sui social, girato l’11 gennaio all’esterno dello stadio dopo la sfida di FA Cup contro il Brighton, in cui Zirkzee appare zoppicare vistosamente. Il video ha scatenato dubbi sul la gravità del suo infortunio. Ma anche in questo caso non sono arrivate conferme o smentite ufficiali. Una gestione silenziosa che continua a lasciare aperti più scenari, sia sul piano fisico sia su quello del mercato.
Nel frattempo, anche la posizione della Roma sembra essersi parzialmente raffreddata. Dopo gli arrivi di Vaz e Malen, il club giallorosso appare oggi meno tentato dall’affondo sull’olandese, orientandosi piuttosto verso il completamento del reparto offensivo con un esterno d’attacco. Una linea che, almeno al momento, sembra indicare una diversa priorità rispetto al profilo di Zirkzee.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Daily Mail
Roma, prendi anche a gennaio Seys + Pavlidis per Champions quasi certa.
Sì, un esterno d’attacco e magari pure un esterno difensivo: rifacendo la fascia sinistra, essenziale per non sbilanciare la pressione offensiva delle squadre di Gasp. Poi ci sono vari livelli tecnici di realizzazione di questo obiettivo. L’importante è che la squadra non molli mai e si qualifichi per la CL.
Per quanto riguarda il MU, non ha brillato per correttezza negoziale: tra ritorni dalla coppa d’Africa, e cambio allenatore, e varie reticenze dilatorie, è emerso soprattutto che non ha le idee chiare, ma un’alta, quanto non ben giustificata, idea delle proprie pretese economiche. E non è una novità…
Articolo basati sul nulla… Zirkzee esce zoppicante la partita precedente e risulta infortunato. Tutto normale dato che si trovava anche regolarmente in tribuna a seguire la squadra! Come il like al post su Malena dato che sarebbero entrambi olandesi e compagni di nazionale!
Non è dato sapere cosa accadrà ma le congetture giornalistiche, come quasi sempre negli ultimi anni, non hanno nemmeno un senso logico.
Ovviamente se lo prendessimo sarei strafelice del mercato…
Corretto!
Sarebbe un plus ma abbiamo altre priorità , in alto è la sx ed un quarto in mezzo al campo , se si fa male uno dei tre siamo troppo pochi
E per di più malen e’ un centravanti e lo stesso Vaz gioca in mezzo
che ricordi Malena, interpretata da Monica Bellucci che nel suo apice di bellezza rimarrà ineguagliabile!!!
Mi sembra più logico puntare su un esterno, davanti abbiamo Malen e Ferguson, Robinio
Visto e considerato che Ferguson si sta leggermente riprendendo fatta eccezione per quest’ultimo infortunio alla schiena non troppo preoccupante e visti gli arrivi di Vaz e Malen (che possono entrambi giocare da esterni volendo) sarebbe più utile prendere un esterno sx (Godts o Sauer) e l’attacco lo possiamo completare così e completerei con Fortini la fascia sx che ad oggi necessita di un innesto visto il rendimento deludente di Tsimikas e le condizioni fisiche di Angelino.
quello che vi pare ma dopo due mesi che il ragazzo ti fa capire sui social che vuole la Roma, se ci sei stato appresso per mesi, a me darebbe fastidio e parecchio vederlo andare a una delle strisciate.
perché finché il discorso è che lo UTD non lo cede, ok.
ma se lo cede ora, è a Roma che deve venire.
dirai Malen è il titolare dell’Olanda e non lui. ok
ma non vuol dire niente. Zirkzee è un talento vero. VERO.
e va preso.
Che ce frega de Zirkzee noi c’avemo malen gol… malen goool malen goool
A parte gli scherzi l’approdo di Zirkzee alla Roma non mi sarebbe dispiaciuto ma per costi, formule e uscite (che dovremmo fare per prenderlo) non mi sembra troppo fattibile. Una possibilità c’è ma in attacco preferirei investire in un’esterno a sx (numericamente siamo apposto).
esterno basso a sinistra è una urgenza oramai. Angelino non sappiamo quando e come tornerà. Il greco è un incubo. A centrocampo con l’arrivo degli attaccanti pellegrini può fare il play basso. Se vi chiamo oggi siamo a +3 sulla Juve …..DOBBIAMO CREDERCI W COMPLETARE LA ROSA. Forza un ultimo sforzo!
Secondo me tt queste notizie erano solo x depistare l obbiettivo della Roma che era MALEN dove ha investito molto meno … e preso piu un profilo che più mancava cioè un centravanti …anche le ultime dichiarazione del Gasp confermano…poi se il Manchester adesso abbassa le pretese e Massara ha ancora l ok della proprietà un bel prestito con diritto di riscatto su Zirkzee mi piacerebbe anche a me…ora speriamo in una grande prova a Torino e rimettere la Rubentus dietro…SEMPRE FORZA ROMA.
Farei di tutto per prenderlo ..su di lui il vero investimento ..
spero arrivi Mathys Tel. Zirkzee per giugno
Oops, Zirkzee si è fatto… Malen!
Gasperini difficilmente mente, la sua uscita su Malen titolare e Zikzee no con l’Olanda non credo l’abbia fatta così. Se pensiamo che Wesley ormai è dirottato a sinistra, il greco inguardabile, Angelino purtroppo non può giocare, mi viene da pensare che un esterno sinistro sia la priorità. Ora punte centrali hai Vaz, Malen e Ferguson ed all’occorrenza per caratteristiche di corsa, velocità e piede sia Vaz che Malen possono giocare, ma Zirkzee così a sentore per come si stanno mettendo le cose non sembra che sia sulla strada di Roma. Se dovesse venire sarei contento, ma stiamo a vedere.
I social ? Quali social?
Un likes a un suo compagno di nazionale e poi?
Arriva? Benvenuto.
Non arriva, hasta la vista.
Pure Rios doveva arrivare per forza e poi sappiamo come è finita, male per lui.
A parte un gol al Real grande napule…
