Giallo Zirkzee: spunta un video in cui zoppica. Lo United minimizza, e la Roma…

La situazione legata a Joshua Zirkzee continua a generare interrogativi. L’attaccante olandese è rimasto ufficialmente fuori per una botta rimediata in allenamento, circostanza che spiegherebbe anche l’assenza dalla seduta pre-derby di venerdì, quando non aveva preso parte all’ultimo allenamento prima della sfida contro il City. Derby poi vinto dallo United per 2-0, senza la presenza di Zirkzee, rimasto fuori anche dai convocati e presente in tribuna all’Old Trafford.

La mancata convocazione ha inevitabilmente riacceso le voci di mercato attorno al giocatore, compreso un interessamento dell’ultima ora della Juventus. Il nuovo allenatore del Manchester United, Michael Carrick, non ha fornito chiarimenti sulla sua situazione né prima né dopo il match.

Secondo quanto riportato in Inghilterra e rilanciato da La Gazzetta dello Sport, il problema fisico sarebbe reale e riguarderebbe il polpaccio, con uno stop stimato in circa due settimane. Nessuna comunicazione ufficiale, però, è arrivata dal club inglese.

Il quadro si è arricchito di nuovi elementi dopo la diffusione di un video diventato virale sui social, girato l’11 gennaio all’esterno dello stadio dopo la sfida di FA Cup contro il Brighton, in cui Zirkzee appare zoppicare vistosamente. Il video ha scatenato dubbi sul la gravità del suo infortunio. Ma anche in questo caso non sono arrivate conferme o smentite ufficiali. Una gestione silenziosa che continua a lasciare aperti più scenari, sia sul piano fisico sia su quello del mercato.

Nel frattempo, anche la posizione della Roma sembra essersi parzialmente raffreddata. Dopo gli arrivi di Vaz e Malen, il club giallorosso appare oggi meno tentato dall’affondo sull’olandese, orientandosi piuttosto verso il completamento del reparto offensivo con un esterno d’attacco. Una linea che, almeno al momento, sembra indicare una diversa priorità rispetto al profilo di Zirkzee.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Daily Mail