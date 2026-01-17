Torino-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma torna subito in campo dopo la notte folle di Coppa Italia, con l’occasione di prendersi una rivincita immediata. Domenica 18 gennaio, alle 18:00, i giallorossi fanno visita al Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino, nella sfida valida per il campionato.

Una partita pesante per la corsa europea della squadra di Gasperini e per le ambizioni dei granata, rinfrancati dal successo di coppa ma chiamati ora a confermarsi anche in Serie A. Il contesto è chiaro: il Torino cerca continuità e fiducia, la Roma vuole dimostrare che la sconfitta di martedì è stata solo un incidente di percorso, non una fragilità strutturale.

Le ultime dai campi

Qui Torino – Baroni dovrebbe confermare l’impianto a tre dietro visto in Coppa Italia. In porta Paleari, mentre in difesa Ismajli resta leggermente favorito su Tameze per affiancare Maripán e Coco. Sulle corsie esterne rientra Pedersen, recuperato, con Lazaro sull’altra fascia. In mezzo Ilkhan agirà in cabina di regia, supportato da Casadei e Vlasic. Davanti il grande dubbio riguarda Simeone, non al meglio dopo il trauma contusivo rimediato contro la Roma: se non dovesse farcela, è pronto Zapata a giocare al fianco di Adams.

Qui Roma – Gasperini ritrova certezze importanti. In difesa torna Ndicka dal primo minuto, completando il terzetto con Mancini ed Hermoso davanti a Svilar. A centrocampo rientra Cristante dopo la squalifica, accanto a Koné, mentre sulle fasce spazio a Celik e Wesley. Davanti, nessun dubbio: Malen sarà il centravanti titolare, con Dybala e Soulé alle sue spalle. Pellegrini torna tra i convocati, ma parte dalla panchina. Ancora fuori Ferguson e Dovbyk, così come Bailey, out all’ultimo minuto: attacco affidato alle nuove soluzioni.

Dove vederla in TV

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, con collegamento a partire dal prepartita. La gara sarà visibile anche in streaming su DAZN, che trasmette tutte le partite di Serie A, oltre che su Sky Go e NOW TV per gli abbonati Sky. Calcio d’inizio fissato per le 18:00 di domenica 18 gennaio 2026.

Quote e risultato più probabile

I bookmaker vedono la Roma leggermente favorita anche in trasferta. Il segno 2 oscilla tra 2.00 e 2.20, mentre il pareggio è proposto attorno a 3.30–3.50. Più staccata la vittoria del Torino, che supera quota 4.00.

Ci si aspetta una partita equilibrata, probabilmente meno spettacolare rispetto alla gara di Coppa. I modelli previsionali indicano una sfida con pochi gol e margine ridotto: 0-1 o 1-2 per la Roma sono i risultati che emergono come più plausibili.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. All.: Vanoli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

Arbitro: Daniele Chiffi.

Assistenti: Alessio Berti – Rossi C.

IV uomo: Paride Tremolada.

VAR: Abisso.

AVAR: Guida.

Giallorossi.net – T. De Cortis