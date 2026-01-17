FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 17 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:35 – Nainggolan: “La Roma di Gasp non mi diverte”

Radja Nainggolan non rimpiange il no alla Juventus: “Volevo essere sempre protagonista e mi stimolava batterla”. Nessun pentimento nemmeno per le bravate: “Sono fatto così, di cuore”. Sulla Roma di Gasperini: “Non mi diverte come giocano, spesso vincono 1-0, ma alla Roma ci giocherei sempre”. Su Spalletti: “Per me è un papà calcistico, mi ha migliorato come nessun altro. Fossi nella Juve lo blinderei subito“. (Gazzetta dello Sport)

Ore 16:45 – Simeone in dubbio contro la Roma

Giovanni Simeone resta sotto osservazione in casa Torino dopo il colpo alla coscia sinistra rimediato in Coppa Italia contro la Roma. Anche ieri il Cholito ha svolto lavoro differenziato e la sensazione è che Baroni possa risparmiarlo per cautela nel match di campionato di domani alle 18. Con Adams confermato al centro dell’attacco, le alternative sono Zapata o il giovane Njie. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:25 – Malen subito titolare: la Roma si affida a lui

Non c’è Roma senza Donyell Malen: Gasperini punta subito sull’olandese, pronto al debutto da titolare dopo appena due-tre allenamenti per dare finalmente un padrone al ruolo di centravanti. Arrivato in prestito con riscatto che può diventare obbligo, Malen ha scelto la 14 in omaggio a Cruijff e porta in dote velocità e cinismo, qualità finora mancate all’attacco giallorosso. A Torino può essere già il primo ciak. (Gazzetta dello Sport)

