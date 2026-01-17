CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 17 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Giovani nel mirino: piace Leo Sauer

Dopo l’arrivo di Robinio Vaz, la Roma guarda ancora ai giovani. Nel mirino c’è Leo Sauer (20), esterno del Feyenoord classe 2005: 2 gol e 2 assist in stagione. Profilo tecnico che ricorda Saelemaekers, con margini di crescita importanti. (Il Romanista)

Ore 9:50 – Hermoso, la Roma pensa al rinnovo

La Roma valuta il prolungamento del contratto di Mario Hermoso (30), attualmente in scadenza nel 2027. L’obiettivo del club è spalmare l’ingaggio del difensore spagnolo e blindare un elemento ritenuto centrale nel progetto tecnico. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Esterni cercasi: spunta Carrasco

La Roma è a caccia di esterni offensivi. Tra i nomi proposti al ds Massara c’è Yannick Ferreira Carrasco (32), pronto a liberarsi dal club arabo e tornare in Europa a parametro zero. Dopo un primo “no”, a Trigoria si valuta ora la convenienza dell’operazione, anche grazie a un ingaggio considerato sostenibile. (Il Romanista)

Ore 9:10 – Bailey verso l’addio: serve un nuovo club

Leon Bailey (28) è sempre più vicino a lasciare la Roma prima della chiusura del mercato. L’Aston Villa ha aperto all’interruzione anticipata del prestito, ma solo a condizione che l’esterno trovi subito una nuova sistemazione fino a fine stagione. Il giocatore, frenato finora da infortuni e scarso minutaggio (317’ totali), è al lavoro con entourage e dirigenza per una soluzione. (CorSport)

Ore 8:25 – Baldanzi a un passo dal Genoa

Il Genoa è vicino a chiudere l’operazione Tommaso Baldanzi (22) con la Roma. L’offerta è stata modificata: prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che ha avvicinato le parti alla fumata bianca. Il giocatore è molto apprezzato da De Rossi. (Gasport)

Ore 8:00 – Napoli-Roma, asse caldo: Lang e Ferguson sul tavolo

Nei dialoghi tra Napoli e Roma per Noa Lang (26) è tornato d’attualità anche il nome di Evan Ferguson. L’irlandese, che ha scalato le gerarchie dopo l’infortunio di Dovbyk, resta un profilo gradito ma il suo futuro è ancora incerto. Su di lui è forte anche l’interesse del Celtic. (CorSport)

