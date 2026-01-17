Calciomercato Roma, ora c’è anche la Juventus su Zirkzee: è l’alternativa a Mateta

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. Oltre a Mateta, i bianconeri valutano il profilo di Joshua Zirkzee, qualora il Manchester United aprisse alla sua cessione. Lo riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

I contatti con il Crystal Palace per Mateta proseguono: l’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito accompagnato da obbligo di riscatto. Nel frattempo, la Juventus esplora alternative con caratteristiche simili sempre provenienti dalla Premier League. Sullo sfondo resta anche En-Nesyri, seguito dal Napoli, che mantiene vivo l’interesse per il mercato degli attaccanti.

L’eventuale inserimento di Zirkzee potrebbe incidere sulle strategie della Roma, chiamata a valutare se intervenire nuovamente sul giocatore.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

  3. Non è un interesse nuovo questo della Juve; per di più, con Spalletti avrebbe un contesto quasi ideale (giocherebbe spesso, magari al posto dell’anemico David).
    L’augurio, piuttosto, è che la Roma abbia veramente cambiato passo, rispetto alle negoziazioni estenuanti e prolungate (che si concludono nel nulla di fatto), e, comunque vada, sia pronta con una bella trattativa già matura su un altro nome, persino più utile nell’economia del gioco di Gasp (e, tra l’altro, anche finanziariamente meno impegnativo).
    Poi, se Zirkzee arrivasse lo stesso, vorrà dire che Gasp ha fatto una scelta decisa (e che i “brand” fanno il consueto gioco di disturbo sulla concorrente più fastidiosa ai fini della spartizione).

