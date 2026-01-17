Bailey non è partito per Torino: il giamaicano fermato da una indisposizione

La Roma comunica che Leon Bailey non sarà della partita contro il Torino. Nonostante fosse regolarmente inserito nell’elenco dei convocati diramato pochi minuti fa, il giamaicano è rimasto a casa per un’improvvisa “indisposizione dell’ultimo minuto”.

Il forfait, annunciato ufficialmente dal club, arriva a sorpresa e lascia aperto il dubbio su eventuali motivazioni di mercato. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti del giocatore.

Bailey era stato recentemente lodato da Gasperini dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo stesso Torino, ma la notizia del mancato viaggio verso Torino alimenta speculazioni, sia sulle condizioni fisiche che sulla sua permanenza in giallorosso.

    • Ma come?! Quando mangiava aragosta e beveva prosecco con tanto di post tutti a difenderlo e adesso è un bidone?! Operazione di mercato sbagliata nel momento in cui Massara ha telefonato a Monchi per il prestito.

    • Non vorrei sembrare cinico (perchè non lo sono) ma mi sa che ha ragione chi sostiene che il padre del ragazzo porti leggermente “sfiga” Sarà un caso ma ogni volta che Craig tesse una lode al figlio accade tutto il contrario – “Leon fa la differenza, Massara conosce le sue qualità” E Bailey non parti’ per Torino🙃😉

  9. A me me spiace perche’ spero sempre che i giocatori alla Roma facciano bene (me ricordo Ancora le preghiere che combinasse qualcosa quer cadavere de Doumbia) ma il Bailey visto finora e’ un roito inguardabile.

    O e’ rotto, o e’ avulso dal gioco in maniera impresentabile, o millanta misteriosi patemi per marcare visita, avesse fatto una mezza partita decente da quando e’ arrivato.

    A gennaio non penso ce ne libereremo ma se l’andazzo e’ questo a giugno a mai piu’ rivederci, con buona pace del Papa’ cheerleader.

  13. una volta c’era l’uno contro uno e si andava a 20 all’ora, oggi quasi sempre se hai la palla ne hai due addosso che vanno a 300 e quindi i vari Bailey che in allenamento fanno i giocolieri in partita dimostrano la loro inattualità come calciatori, poi ci si mette anche il fisico delicatuccio e il quadro è completo. Questi profili di calciatori dovrebbero essere depennati a vita per statuto dall’AS Roma e ogni DS che arriva deve sottoscriverlo .

  15. ero come faremo !!!

    mancheranno come l’aria i suoi gol, i suoi assist, come spacca le partite lui, nessuno mai !

    frenato (bailey) sanchez

    ❤️🧡💛

  19. A lavorare sto miracolato del caxxo insieme all’altro miracolato di Massara che lo ha pure preso. Tutti noi li prendiamo i bidoni direttori sportivi compresi.

  22. Premesso che stimo Gasperini per la sua (più o meno “spontanea”) schiettezza e lo considero un allenatore di levatura certamente superiore, rimane che il “processo di selezione naturale” dato dalle prove del campo (da quello di gara a quello di allenamento) si conferma come inesorabile.
    Lo schietto Gasp fa dichiarazioni talora un po’ paradossali, su un giocatore o l’altro, ma poi la natura degli interessi in gioco (si tratta di un business con necessità di investimenti ragionevoli e oculati e saldi dei conti da far tornare), riduce gli equivoci.
    Si può dire, però, che un elemento ulteriore di positività di Gasp è stato quello di accelerare questi processi selettivi GIA’ ORA, accelerazione positivamente indotta dalla sua necessità di far quadrare da subito i risultati della stagione.
    Bene…

  23. non lo portano altrimenti si fa male solo a guardare il prato dalla tribuna.. così si deve fare se un giocatore è sul mercato altrimenti poi succede come dovbyk

