Bailey non è partito per Torino: il giamaicano fermato da una indisposizione

La Roma comunica che Leon Bailey non sarà della partita contro il Torino. Nonostante fosse regolarmente inserito nell’elenco dei convocati diramato pochi minuti fa, il giamaicano è rimasto a casa per un’improvvisa “indisposizione dell’ultimo minuto”.
Il forfait, annunciato ufficialmente dal club, arriva a sorpresa e lascia aperto il dubbio su eventuali motivazioni di mercato. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti del giocatore.
Bailey era stato recentemente lodato da Gasperini dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo stesso Torino, ma la notizia del mancato viaggio verso Torino alimenta speculazioni, sia sulle condizioni fisiche che sulla sua permanenza in giallorosso.
Redazione GR.net
a mangiare aragosta con lo yacht e tutto il clan a spese di qualcun’altro, grazie. via!
Ma come?! Quando mangiava aragosta e beveva prosecco con tanto di post tutti a difenderlo e adesso è un bidone?! Operazione di mercato sbagliata nel momento in cui Massara ha telefonato a Monchi per il prestito.
Fosse il cielo….
…forse uno scambio Baley-Kean?😅
Te piacerebbe…..magari !
Ma allora significa che i viola vogliono proprio andarsene in B
Sogni mostruosamente proibiti di fantozziana memoria.
più soldi!!! 😅
Fortini arriva?…….💛❤️
la mi porti i popcorn a firenze….oppure back to england
Niente come volevasi dimostrare, non azzecco un pronostico manco per sbaglio.
Non vorrei sembrare cinico (perchè non lo sono) ma mi sa che ha ragione chi sostiene che il padre del ragazzo porti leggermente “sfiga” Sarà un caso ma ogni volta che Craig tesse una lode al figlio accade tutto il contrario – “Leon fa la differenza, Massara conosce le sue qualità” E Bailey non parti’ per Torino🙃😉
Sto tipo e na barzelletta!!!
Ma non diciamolo yroppo sennò non se lo raccatta nessuno….
FORZA ROMA
by by bailey
A me me spiace perche’ spero sempre che i giocatori alla Roma facciano bene (me ricordo Ancora le preghiere che combinasse qualcosa quer cadavere de Doumbia) ma il Bailey visto finora e’ un roito inguardabile.
O e’ rotto, o e’ avulso dal gioco in maniera impresentabile, o millanta misteriosi patemi per marcare visita, avesse fatto una mezza partita decente da quando e’ arrivato.
A gennaio non penso ce ne libereremo ma se l’andazzo e’ questo a giugno a mai piu’ rivederci, con buona pace del Papa’ cheerleader.
Cosa penserà suo padre…
😱🤷🤦
ma un calcio in kulo a sto mercenario…a zappa’ la terra, maledetto.
speriamo sia stato venduto
una volta c’era l’uno contro uno e si andava a 20 all’ora, oggi quasi sempre se hai la palla ne hai due addosso che vanno a 300 e quindi i vari Bailey che in allenamento fanno i giocolieri in partita dimostrano la loro inattualità come calciatori, poi ci si mette anche il fisico delicatuccio e il quadro è completo. Questi profili di calciatori dovrebbero essere depennati a vita per statuto dall’AS Roma e ogni DS che arriva deve sottoscriverlo .
trolley!!!
ero come faremo !!!
mancheranno come l’aria i suoi gol, i suoi assist, come spacca le partite lui, nessuno mai !
frenato (bailey) sanchez
❤️🧡💛
Il leone…..
mi immagino già il papà:
“nemmeno Dante trattava bene la lingua italiana quanto mio figlio tratta bene il pallone”
Anche il popcorn a ‘na certa pja de stantio…
A lavorare sto miracolato del caxxo insieme all’altro miracolato di Massara che lo ha pure preso. Tutti noi li prendiamo i bidoni direttori sportivi compresi.
A meno che non sia una mossa di mercato….Non potrebbe essere?
Raggiunge sderenato Sanchez
Premesso che stimo Gasperini per la sua (più o meno “spontanea”) schiettezza e lo considero un allenatore di levatura certamente superiore, rimane che il “processo di selezione naturale” dato dalle prove del campo (da quello di gara a quello di allenamento) si conferma come inesorabile.
Lo schietto Gasp fa dichiarazioni talora un po’ paradossali, su un giocatore o l’altro, ma poi la natura degli interessi in gioco (si tratta di un business con necessità di investimenti ragionevoli e oculati e saldi dei conti da far tornare), riduce gli equivoci.
Si può dire, però, che un elemento ulteriore di positività di Gasp è stato quello di accelerare questi processi selettivi GIA’ ORA, accelerazione positivamente indotta dalla sua necessità di far quadrare da subito i risultati della stagione.
Bene…
non lo portano altrimenti si fa male solo a guardare il prato dalla tribuna.. così si deve fare se un giocatore è sul mercato altrimenti poi succede come dovbyk
Da rispedirlo a nuoto in Inghilterra insieme al padre.
e ora di mandarlo via…..questo e venuto a attaccare il cappello…..ridatelo al mittente
