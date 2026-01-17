Bailey non è partito per Torino: il giamaicano fermato da una indisposizione

La Roma comunica che Leon Bailey non sarà della partita contro il Torino. Nonostante fosse regolarmente inserito nell’elenco dei convocati diramato pochi minuti fa, il giamaicano è rimasto a casa per un’improvvisa “indisposizione dell’ultimo minuto”.

Il forfait, annunciato ufficialmente dal club, arriva a sorpresa e lascia aperto il dubbio su eventuali motivazioni di mercato. Nelle ultime ore, infatti, si era parlato di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti del giocatore.

Bailey era stato recentemente lodato da Gasperini dopo la sconfitta in Coppa Italia contro lo stesso Torino, ma la notizia del mancato viaggio verso Torino alimenta speculazioni, sia sulle condizioni fisiche che sulla sua permanenza in giallorosso.

Redazione GR.net