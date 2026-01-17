TORINO-ROMA, i convocati di Gasperini: out El Shaarawy, Ferguson non recupera

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Torino-Roma, giornata numero 21 di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore: in elenco non figura El Shaarawy, fermato da una infiammazione al tendine d’Achille.

Non recupera nemmeno Ferguson nonostante l’ottimismo di Gasperini prima della rifinitura. Prima chiamata per Vaz e Malen, conferma per Arena.

Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Tsimikas, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Kone, Cristante, Pisilli, Pellegrini.
Attaccanti: Soulé, Bailey, Dybala, Arena, Vaz, Malen.

