Malen subito titolare. Gasperini nel post conferenza: “Con l’Olanda gioca lui e non Zirkzee”

La scelta è fatta. E, a giudicare dalle parole di Gasperini, anche piuttosto netta. Dopo la conferenza stampa della vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso si è trattenuto a parlare con i cronisti, affrontando diversi temi legati ai nuovi acquisti. Ma è su Donyell Malen che Gasp ha voluto mettere un punto fermo, senza troppi giri di parole.

Alla domanda sulla titolarità dell’olandese, la risposta è stata diretta, quasi didattica: “Voi mi sa che non lo conoscete Malen. In nazionale gioca lui, non Zirkzee. Sembra sia arrivato uno così, e invece lui gioca sempre con l’Olanda, Zirkzee non viene convocato“. Poi scherzando: “Aprite Wyscout e studiatevelo“.

Una frase che pesa, eccome. Non solo perché certifica la considerazione altissima dell’allenatore per il nuovo attaccante, ma anche perché tira dentro, in modo esplicito, Joshua Zirkzee, nome che da settimane aleggia sul mercato della Roma e che resta una pista aperta, anche alla luce del fatto che l’olandese dello United non è andato nemmeno in panchina nell’ultima uscita.

Intanto, però, il presente si chiama Malen. E le conferme che arrivano da Trigoria vanno tutte nella stessa direzione: contro il Torino partirà titolare, nonostante quella di oggi sia soltanto la sua seconda seduta di allenamento in giallorosso. Una scelta forte, che racconta molto della fiducia immediata di Gasperini nel giocatore e della necessità di affidarsi a chi è già pronto fisicamente e mentalmente.

Malen, del resto, arriva da una stagione con 29 presenze complessive tra campionato e coppe con l’Aston Villa: ritmo partita nelle gambe, condizione già rodata e un profilo che Gasp considera funzionale da subito al suo sistema. Altro che inserimento graduale. Lo ha preso per giocare adesso. E contro il Torino, a tre giorni dal suo arrivo, sarà subito chiamato a dimostrarlo. Senza alibi, ma con la fiducia piena del suo allenatore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini