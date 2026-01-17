Malen subito titolare. Gasperini nel post conferenza: “Con l’Olanda gioca lui e non Zirkzee”

La scelta è fatta. E, a giudicare dalle parole di Gasperini, anche piuttosto netta. Dopo la conferenza stampa della vigilia di Torino-Roma, il tecnico giallorosso si è trattenuto a parlare con i cronisti, affrontando diversi temi legati ai nuovi acquisti. Ma è su Donyell Malen che Gasp ha voluto mettere un punto fermo, senza troppi giri di parole.
Alla domanda sulla titolarità dell’olandese, la risposta è stata diretta, quasi didattica: “Voi mi sa che non lo conoscete Malen. In nazionale gioca lui, non Zirkzee. Sembra sia arrivato uno così, e invece lui gioca sempre con l’Olanda, Zirkzee non viene convocato“. Poi scherzando: “Aprite Wyscout e studiatevelo“.
Una frase che pesa, eccome. Non solo perché certifica la considerazione altissima dell’allenatore per il nuovo attaccante, ma anche perché tira dentro, in modo esplicito, Joshua Zirkzee, nome che da settimane aleggia sul mercato della Roma e che resta una pista aperta, anche alla luce del fatto che l’olandese dello United non è andato nemmeno in panchina nell’ultima uscita.
Intanto, però, il presente si chiama Malen. E le conferme che arrivano da Trigoria vanno tutte nella stessa direzione: contro il Torino partirà titolare, nonostante quella di oggi sia soltanto la sua seconda seduta di allenamento in giallorosso. Una scelta forte, che racconta molto della fiducia immediata di Gasperini nel giocatore e della necessità di affidarsi a chi è già pronto fisicamente e mentalmente.
Malen, del resto, arriva da una stagione con 29 presenze complessive tra campionato e coppe con l’Aston Villa: ritmo partita nelle gambe, condizione già rodata e un profilo che Gasp considera funzionale da subito al suo sistema. Altro che inserimento graduale. Lo ha preso per giocare adesso. E contro il Torino, a tre giorni dal suo arrivo, sarà subito chiamato a dimostrarlo. Senza alibi, ma con la fiducia piena del suo allenatore.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
tutto ottimo,
ma se lui gioca punta Zirkzee dove giocherebbe?
Ala?
Abbiamo forse preso Zirkzee? No. Quindi perché preoccuparsene… abbiamo la brutta abitudine che a forza di aspettare quello che forse verrà dopo non riusciamo mai a goderci quello che abbiamo ora.
Sei sicuro che hai bisogno di Zirkzee??
Quando uno sa giocare….. (calcio totale olandese famoso già negli anni 70)Per me Zirkzee è ottimo dalla difesa all attacco, nn dico Falcao ma sarebbe davvero utile al posto di Cristante
@ Mario, e perché non al posto di Svilar???
Bene!
Giusto così.
Se lo prendiamo è perché serve e se serve che giochi allora!
Non voglio sconti col Torino…
FORZA ROMA
l’ha toccata piano piano, comunque non mi sembra felice dell’arrivo di malen, DI PIÙ
Ricordo che a giugno andranno in scadenza Pellegrini, Dybala e Elsha + rientro dei prestiti il giamaicano rotto e Ferguson (l’unico che se fa bene ha una possibilità di essere preso se vendi l’ucraino), quindi la possibilità che si prenda Zirkzee sono comunque alte, secondo me la Roma, giustamente, lo vuole in prestito con diritto di riscatto per testarlo. per me è giusto così, parliamo di un giocatore che ha fatto 1 stagione bene al Bologna e ti chiedono 40 milioni (obbligo di riscatto) dopo che ha fallito totalmente con lo United, la Roma ora sta coperta in attacco e deve puntare a prenderlo all’ultima giornata di mercato con il diritto di riscatto, quindi anche le dichiarazioni del Gasp dovranno andare in questa direzione. Se prendi anche Zirkzee non ci sono alibi e si deve lottare per le prime posizioni, magari.
E così Gasperini ha chiuso il discorso Zirkzee e punta. Dopo queste parole mi aspetto più un esterno alto di piede destro che una punta (Zirkzee).
Anche se io onestamente quel bestione di Zirkzee lo vedo bene dietro la punta visto che non è un bomber di razza.
Detta così Gasperini sembrerebbe chiudere le porte ad un arrivo di Zirkzee
‘Vaz prospetto’…mi sa che lo vedremo poco, peccato…
