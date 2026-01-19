“ON AIR!” – PUGLIESE: “Gasp vorrebbe Dybala per un altro anno”, PETRUZZI: “Malen? Da punta vale meno che da esterno”, PRUZZO: “Quando la qualità si alza, per gli altri diventa dura”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Secondo voi ieri chi era più contento, Gasperini o Dybala? Ieri l’argentino a fine partita aveva un sorrisone tipo: “Ohhh…finalmente c’è qualcuno che mi andava dentro, mi dettava il passaggio e la palla non gli rimbalzava addosso…“. Abbiamo capito perchè Gasperini aveva quella sensazione di sorcio in bocca quando parlava di Malen. In tanti quando lo abbiamo preso hanno detto: “Eh ma se questo era buono Emery te lo dava a te!“. Ma Emery è uno che gioca di rimessa e Malen non ci si è trovato. Per Gasperini lui è un centravanti, e a questo punto dobbiamo aspettarci che la Roma prenda l’esterno, perchè lì resta la lacuna…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ieri mi sono immedesimato in Ferguson e Dovbyk, chissà cosa gli sarà passato per la testa guardando la partita di Torino…Per me Malen centravanti vale il 70% rispetto al Malen esterno, a sinistra secondo me è ancora più forte…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Celik? Se andrà via a giugno ce ne faremo una ragione. Se dobbiamo dare tre milioni di stipendio a lui, allora se ne possono dare quattro a Dybala…io penso che un altro Celik ci sarà in giro. Io sinceramente non darei quattro milioni di stipendio a Dybala, ma non rinnoverei nemmeno a Cristante e Mancini alle cifre che si dicono…Malen? Mi sento di dire che è un centravanti più adatto per il tipo di gioco che vuole fare Gasperini, ma secondo me le partite si possono vincere anche con Ferguson e Dovbyk…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Il rapporto umano e la considerazione tecnica di Gasperini per Paulo Dybala è elevatissima. Mi risulta che il mister vorrebbe la permanenza dell’argentino, alle giuste condizioni, anche nella prossima stagione…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il futuro di Dybala si può decidere a maggio, non mi sembra che abbia dietro la fila e si può aspettare. Se la Roma non rinnova a Dybala e Pellegrini, dovrà comprare tre attaccanti il prossimo anno. Perchè per Gasperini sono due titolari, non sono aggiunti alla rosa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Signore e signori, la cosa più facile da fare nel calcio è trovare qualcuno che tira il pallone in porta. Ma è Dybala a fare grande Malen o Malen a fare grande Dybala? Secondo me è Dybala che fa buono uno che comunque già lo è. Dybala, messo nel suo ruolo, vede un centravanti e dice “caspita, questo gioca con me”. E’ bello vedere questo bomber segnare. Quando Gasp ringrazia Friedkin è perchè lui voleva una punta e gliel’hanno comprata immediatamente, e questo fa fuori il povero Massara. Perchè Massara è ancora molto lento nei suoi movimenti. Il grande miracolo di Gasp è essere arrivato lì senza punte, questo è spietato, se sbagli vai via…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Il primo gol di Malen, quello che gli annullano per mezza rotula, è un capolavoro, se lo inventa lui…Ieri Gasp fa una formazione perfetta, azzeccando tutto l’azzeccabile. Io non ho mai visto Gasperini così felice da quando indossa la casacca della Roma, era il bambino che ha ricevuto a Natale il regalo che voleva tanto. Ora hai la possibilità di piazzare il colpo Champions e tu devi prendere i giocatori che ti chiede Gasperini, che sono due esterni sinistri, uno alto e uno basso…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Malen mi ha colpito, anche se c’andrei con calma perchè tendiamo a ingigantire sempre un po’ tutto. E’ chiaro che rispetto a quello che vedevamo in questi ultimi anni, ci brillano gli occhi. Nel primo tempo abbiamo visto tutto il repertorio di quello che un attaccante deve fare. A Malen manca un po’ di statura, ma ha tutte le qualità: difende il pallone, si muove bene e calcia con cattiveria. E questo si sposa bene con le qualità di Dybala, che fa la miglior partita dal 2025 in poi. Sul mercato ora la priorità è l’esterno offensivo, perchè in attacco con Malen sei completo…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Sono d’accordo con Gasperini: quando Dybala sta bene, con me gioca sempre. Io a fronte di un notevole taglio dello stipendio penserei a fargli un altro anno di contratto. Il prossimo reparto offensivo lo costruirei con Vaz, Malen, Soulè, Dybala e con qualcun altro, vediamo che succede sul mercato. Il suo problema è solo uno, la salute. E’ un solo “se”, ma enorme. Ma io a due milioni un altro anno di contratto glielo faccio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quando si alza il livello dei calciatori diventa anche più facile. In una squadra ci sono i gregari, anche di lusso, e la Roma ne ha un paio di ottimi gregari, ma se poi davanti non hai la qualità per determinare le giocate poi diventa dura. Se Dybala ha questa condizione, abbinata a una qualità che non ha nessuno nel nostro campionato, poi diventa tutto più semplice. Ora su Malen non ci allarghiamo troppo, magari ha sorpreso anche gli avversari che non se lo aspettavano così, e magari sarà dura anche per lui in altre partite. Però ragazzi, quando si alza la qualità del gioco poi dopo per gli avversari diventa dura. Malen non mi sembra un gran colpitore di testa, ma è il male minore con i terzini che ha la Roma…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala non ha giocato bene perchè Malen si è mosso bene, Dybala ha giocato bene perchè era in ottima condizione. Da Dybala uno si aspetta quel tipo di partita di ieri, almeno 5-7 di seguito, non una e poi ci rivediamo tra 5 o 6 partite. Tra l’altro mi sembra sia entrato bene anche quell’altro, Robinio Vaz. Ora passi un’altra settimana davanti alla Juventus, perchè domenica c’è Roma-Milan e Juve-Napoli, e potresti anche pareggiarla…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La nota negativa di ieri è l’infortunio di Hermoso. Dybala? E’ per la prima volta che vedo un compagno che chiede il pallone in area, e Dybala non era più abituato ad avere qualcuno a cui dare il pallone. A me è piaciuto anche Robinio Vaz, molto veloce, anche se ha tirato addosso al portiere, cosa che non ha fatto Malen. Per il resto ho visto solo cose positive…”

