Mario Hermoso, lesione di secondo grado all’ileopsoas: stop di 3-4 settimane. La Roma può tornare su Dragusin

La Roma ha reso nota la diagnosi di Mario Hermoso: il difensore soffre di una lesione di secondo grado all’ileopsoas. Lo staff medico giallorosso segue il giocatore giorno per giorno e valuta attentamente i tempi di recupero, senza forzare il rientro.
Secondo quanto rivelato da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la lesione non coinvolge il tendine e interessa solo la parte muscolare. Questo dettaglio consente di stimare uno stop di circa 3-4 settimane, tempi più rapidi rispetto a una lesione tendinea, con possibilità di rientro graduale e sicuro.
L’infortunio di Hermoso, aggiunge Gianluca Di Marzio di Sky Sport, spinge comunque la Roma a valutare un possibile affondo su Radu Dragusin, difensore del Tottenham e obiettivo dei giallorossi per rinforzare la difesa.
Redazione GR.net
quanto ce dice male comunque… daje hermoso ti aspettiamo presto!!!
Proprio ora che stava diventando insostituibile….la solita fortuna della Roma, sistemiamo una zona del campo e andiamo in difficoltà in un’altra!
Hai Ndicka, Mancini, Celik, Ziolkowsky e Ghilardi non stai messo malissimo.
E poi parliamo di 3-4 settimane non mesi.
Sarà anche l’occasione per dare spazio a Ghilardi (Che pare stia migliorando) e Ziolkowsky.
Forza Hermoso,
gladiatore.
Mi sono dovuto ricredere su questo giocatore, quando è arrivato non
mi piaceva forse per la forma fisica non raggiunta.
Da quando è tornato dall’esperienza con il Leverkusen è maturato e dall’inizio del campionato
è un giocatore più sicuro, disciplinato e Gasperini gli ha trovato il giusto ruolo.
Gran gol quello contro il Torino in coppa Italia.
Forza Mario, guarisci presto abbiamo bisogno di te.
Forza Roma
Chi sarebbe dovuto maturare a leverkusen? Un titolarissimo dell’atletico Madrid?
Semplicemente quando è arrivato non era in forma e non gli è stato concesso il dovuto tempo.
Dragusin sarebbe ottimo, conosce il nostro calcio, anche se a noi servirebbe un mancino, non un destro, da mettere sul centro sinistra.
Mai na gioia non è possibile tutti questi infortuni
non penso che per uno stop di 3 settimane si vada a prendere un difensore dato che siamo comunque coperti in quel settore …. i problemi maggiori credo siano sulla fascia sx… uno che prenda il posto del greco e che giochi dato che Angelino non si sa quando tornerà arruolabile … e poi l esterno d attacco di piede dx dati i continui infortuni di Bailey e un El Esha che non po piu ricoprire il ruolo di titolare … Malen è stato preso per fare la punta centrale come ha dichiarato chiaramente il mister ..: e poi c’è anche il centrocampo che forse avrebbe bisogno di una pedina ulteriore …
Va considerato che a centrocampo rientra El Aynaoui e quindi se la società deve fare uno sforzo forse sarebbe meglio concentrarsi sulla fascia sx e sull’esterno di attacco
pijamo pure dragusin ve prego
Dragusin è DESTRO…!!
Hermoso come Ndicka è SINISTRO..!!!
Se proprio si vuole intervenire sul mercato per un difensore che possa “tamponare” l’infortunio di Hermoso, si deve prendere un difensore di piede SINISTRO..!!!
E questa è la solita sfortuna nel momento più delicato della stagione si perdono I pezzi più importanti. Urge tornare sul mercato subito Dragusin
Brutta cosa. Hermoso stava rendendo come ai tempi dell’Atletico.
Speriamo che riproponga Celik braccetto e non si inventi un ragazzo a sx con Celik sulla fascia.
Ragazzi miei, spero tutti voi stiate comprendendo che livello mostruoso di sfiga ci troviamo in questa sessione di mercato. Dovbyk, con una bella operazione già impostata per la sua partenza, si infortuna praticamente fino a fine stagione. Hermoso, out Per almeno un mese, costringe la Roma a tornare sul mercato per un difensore e così si rischia di non poter prendere l’è st sterno d’attacco alla Lookaman.
Dovbyk deve operarsi e fermo per due mesi, Hermoso x tre – quattro settimane… Non si può dire che la fortuna con noi sia benevola e che diamine!
Io non andrei a prendere un altro difensore. A fare da braccetto puoi mettere çelik, e poi dopo potresti far fare esperienza a Ghilardi e Ziolkowski. Tra un mese rientra. La trattativa almeno una settimana dura. Non ne vale la pena.Io prenderei o un esterno d’attacco, o uno al posto der poro angelino. Daje Hermoso, riprenditi presto
prendiamo un esterno alto a sinistra piuttosto, i difensori ci sono
Di riffa o di raffa je dice sempre bene..al milan!!!
Quanto vorrei che non ci sia infortunio che tenga e si possa battere sti kulati!!!!!
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
Purtroppo Hermoso non è nuovo agli infortuni muscolari negli ultimi anni.
Dispiace perché era in un momento di risalita e la sua presenza in campo si iniziava a sentire.
Speriamo non sia questo il suo limite perché vorrebbe dire trovarselo indisponibile magari quando serve, già questo fermo di un mese di certo non ci aiuta.
Poteva andare peggio.
Niente lesione miotendinea, solo muscolare.
Dovrebbe rientrare in tempo x Napoli – Roma.
Ieri Ghilardi al suo posto non ha demeritato ed abbiamo concluso senza subire gol e senza eccessivi affanni.
Le alternative in panca sono lì per quello.
Tra l’altro Hermoso combatte da qualche tempo con la pubalgia, sicché un periodo di riposo può solo giovargli.
Personalmente l’esigenza di un altro centrale io non la avverto.
Oltre ai 5 di ruolo possiamo all’occorrenza schierare sia Rensch che Celik come braccetti.
Molto più impellente la necessità di un esterno di fascia sx di livello, che consenta liberare Tsimikas richiesto dall’Olimpiakos e di riportare a dx Wesley. Questo, tra l’altro, consentirebbe di impiegare Zeki da braccetto.
