CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 19 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Caccia all’esterno, resistono Godts e Sauer

Tra i profili proposti negli ultimi giorni, né Carrasco (32) né Gudmundsson (28) convincono pienamente Gasperini. Massara guarda ancora in Olanda: sul taccuino restano Godts (20) dell’Ajax e Sauer (20) del Feyenoord. (Il Messaggero)

Ore 09:45 – Baldanzi al Genoa: oggi la fumata bianca

È attesa oggi la chiusura dell’operazione Baldanzi (22) al Genoa. Il centrocampista giallorosso è pronto a trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)

Ore 08:40 – Fascia sinistra: Tsimikas e Fortini sul tavolo

Gasperini attende rinforzi a sinistra. Avviati i contatti con il Liverpool per interrompere il prestito di Tsimikas (29), seguito dall’Olympiacos. Resta viva la pista Fortini (19): rifiutati i 7 milioni della Roma, la Fiorentina ne chiede circa 16 ma a Trigoria si prepara un rilancio. (Il Messaggero)

Ore 8:15 – Zirkzee, porta chiusa: parola di Massara

La Roma archivia definitivamente la pista Joshua Zirkzee (24). Il ds Massara è stato netto: «Situazione chiusa in maniera piuttosto netta già da alcune settimane». A rafforzare il muro anche l’infortunio al polpaccio dell’olandese, che lo terrà fermo per circa due settimane. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:00 – Niente Lang, è a un passo dal Galatasaray

Noa Lang (26) era stato accostato alla Roma negli ultimi giorni, ma l’esterno olandese è a un passo dal Galatasaray in prestito oneroso con diritto di riscatto.

IN AGGIORNAMENTO…

  1. Urge quel tipo di profilo, alto a sx. Personalmente preferirei un giocatore di prospettiva, anche se ieri abbiamo visto che un giocatore rodato, se buono, può far subito bene. Ripetendomi all’infinito serve un esterno alto a sx anche se non soprattutto per aprire un nuovo ciclo di calcio con risultati migliori di quelli ottenuti negli ultimi sette anni, diciamo.
    La Roma che vorrei vedere da qui a fine campionato, vorrei fosse questa o una simile:
    Svilar
    Hermoso, Ndicka, Mancini
    Wesley ElA Koné Rensh
    Soulé
    Dybala Malen

    Con rotazioni importanti di Pisilli, Ghilardi, Ziolkowsky, Vaz, Ferguson e il misetr X alto a sx…
    spero di non aver dimenticato nessuno

