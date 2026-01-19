CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 19 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Caccia all’esterno, resistono Godts e Sauer
Tra i profili proposti negli ultimi giorni, né Carrasco (32) né Gudmundsson (28) convincono pienamente Gasperini. Massara guarda ancora in Olanda: sul taccuino restano Godts (20) dell’Ajax e Sauer (20) del Feyenoord. (Il Messaggero)
Ore 09:45 – Baldanzi al Genoa: oggi la fumata bianca
È attesa oggi la chiusura dell’operazione Baldanzi (22) al Genoa. Il centrocampista giallorosso è pronto a trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)
Ore 08:40 – Fascia sinistra: Tsimikas e Fortini sul tavolo
Gasperini attende rinforzi a sinistra. Avviati i contatti con il Liverpool per interrompere il prestito di Tsimikas (29), seguito dall’Olympiacos. Resta viva la pista Fortini (19): rifiutati i 7 milioni della Roma, la Fiorentina ne chiede circa 16 ma a Trigoria si prepara un rilancio. (Il Messaggero)
Ore 8:15 – Zirkzee, porta chiusa: parola di Massara
La Roma archivia definitivamente la pista Joshua Zirkzee (24). Il ds Massara è stato netto: «Situazione chiusa in maniera piuttosto netta già da alcune settimane». A rafforzare il muro anche l’infortunio al polpaccio dell’olandese, che lo terrà fermo per circa due settimane. (Gazzetta dello Sport)
Ore 7:00 – Niente Lang, è a un passo dal Galatasaray
Noa Lang (26) era stato accostato alla Roma negli ultimi giorni, ma l’esterno olandese è a un passo dal Galatasaray in prestito oneroso con diritto di riscatto.
IN AGGIORNAMENTO…
Urge quel tipo di profilo, alto a sx. Personalmente preferirei un giocatore di prospettiva, anche se ieri abbiamo visto che un giocatore rodato, se buono, può far subito bene. Ripetendomi all’infinito serve un esterno alto a sx anche se non soprattutto per aprire un nuovo ciclo di calcio con risultati migliori di quelli ottenuti negli ultimi sette anni, diciamo.
La Roma che vorrei vedere da qui a fine campionato, vorrei fosse questa o una simile:
Svilar
Hermoso, Ndicka, Mancini
Wesley ElA Koné Rensh
Soulé
Dybala Malen
Con rotazioni importanti di Pisilli, Ghilardi, Ziolkowsky, Vaz, Ferguson e il misetr X alto a sx…
spero di non aver dimenticato nessuno
