ULTIME DA TRIGORIA – Ferguson torna in gruppo: guiderà l’attacco contro lo Stoccarda

Arrivano indicazioni importanti da Trigoria in vista dell’impegno europeo di giovedì sera. La notizia migliore riguarda Evan Ferguson, che oggi è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo aver smaltito i postumi della botta al gluteo rimediata nel corso di Roma-Sassuolo. L’attaccante sarà dunque a disposizione di Gasperini per la sfida di Europa League contro lo Stoccarda, in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico.

Una presenza tutt’altro che secondaria, anche alla luce dell’assenza prolungata di Dovbyk, che tornerà a disposizione soltanto ad aprile: salvo sorprese, l’attacco giallorosso sarà quindi affidato proprio a Ferguson, chiamato a guidare il reparto offensivo nella notte europea dell’Olimpico.

Continuano invece a lavorare a parte Stefan El Shaarawy e Tommaso Baldanzi, che non saranno a disposizione del tecnico.

Nessuna sorpresa, infine, per quanto riguarda Donyell Malen e Robinio Vaz: i due nuovi acquisti non sono stati ancora inseriti nella lista UEFA e dunque non potranno essere utilizzati nella sfida contro lo Stoccarda.

Gasperini ritrova così un riferimento offensivo, ma dovrà comunque fare i conti con diverse assenze in un match che si annuncia delicato e importante per il cammino europeo della Roma.

Redazione GR.net