FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 19 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:20 – Pagelle dei quotidiani: Dybala al top

La Roma sbanca l’Olimpico Grande Torino con un netto 2-0 sul Torino: Paulo Dybala, migliore in campo nelle pagelle dei quotidiani con la media voto più alta (7,64), impreziosita da gol e assist. Alle sue spalle Malen (7,50). Promettente l’ingresso di Robinio Vaz (6,00). Media positiva anche per Gasperini (7,14). Il voto più basso è quello di Pellegrini (5,93), unica nota stonata della serata.

Ore 9:30 – Roma in apprensione per Hermoso: rischio stop lungo

Serata agrodolce per la Roma a Torino. Se i tre punti sorridono a Gasperini, preoccupa l’infortunio di Hermoso, uscito al 22’. «Temiamo un problema tendineo», ha ammesso il tecnico giallorosso, escludendo la pubalgia. Uno stop che potrebbe essere lungo, sulla scia di Dovbyk, atteso oggi in Finlandia per l’intervento. Più lieve la situazione di Celik, fermato per precauzione, e di Pellegrini, uscito nella ripresa per un fastidio muscolare. (Il Tempo)

Ore 8:10 – Il bus giallorosso contro un cancello nel dopo gara

Piccolo inconveniente per la Roma ieri subito dopo la fine della partita, con l’autista del pullman giallorosso che per fare retromarcia ha sbattuto in pieno su uno dei cancelli antistanti l’uscita degli spogliatoi dello stadio Olimpico Grande Torino. Sono immediatamente intervenute anche le forze dell’ordine. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…