FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:20 – Pagelle dei quotidiani: Dybala al top
La Roma sbanca l’Olimpico Grande Torino con un netto 2-0 sul Torino: Paulo Dybala, migliore in campo nelle pagelle dei quotidiani con la media voto più alta (7,64), impreziosita da gol e assist. Alle sue spalle Malen (7,50). Promettente l’ingresso di Robinio Vaz (6,00). Media positiva anche per Gasperini (7,14). Il voto più basso è quello di Pellegrini (5,93), unica nota stonata della serata.
Ore 9:30 – Roma in apprensione per Hermoso: rischio stop lungo
Serata agrodolce per la Roma a Torino. Se i tre punti sorridono a Gasperini, preoccupa l’infortunio di Hermoso, uscito al 22’. «Temiamo un problema tendineo», ha ammesso il tecnico giallorosso, escludendo la pubalgia. Uno stop che potrebbe essere lungo, sulla scia di Dovbyk, atteso oggi in Finlandia per l’intervento. Più lieve la situazione di Celik, fermato per precauzione, e di Pellegrini, uscito nella ripresa per un fastidio muscolare. (Il Tempo)
Ore 8:10 – Il bus giallorosso contro un cancello nel dopo gara
Piccolo inconveniente per la Roma ieri subito dopo la fine della partita, con l’autista del pullman giallorosso che per fare retromarcia ha sbattuto in pieno su uno dei cancelli antistanti l’uscita degli spogliatoi dello stadio Olimpico Grande Torino. Sono immediatamente intervenute anche le forze dell’ordine. (Gazzetta dello Sport)
E mannaggia. Uno dei migliori della difesa, ovviamente. Ghilardi si è riscoperto riserva affidabile e Celik da centrale di destra funziona, ma purtroppo pure il turco non sta benissimo fisicamente quindi temo che servirà un altro centrale…
E aspetto ancora l’esterno sinistro per riportare finalmente Wesley nella sua posizione naturale.
Ghilardi, secondo la mia onesta opinione, non é affidabile, non ancora. Nemmeno ziolkiwski, ma almeno il polacco ha qualità più interessanti che gli permettono di rendere un po’ meglio. Riguardo all’articolo invece, ci siamo fatti subito riconoscere facendo una bella figura col pullman ahaha
un altro paio di commenti sulla richiesta di esclusione totale di tifosi romanisti alle trasferte per via degli scontri sull’a1 (e figurati se non trovavano l’occasione di metterci i bastoni fra le ruote appena siamo tra le prime 4)
e anche sulla notizia di stamattina dove si parlava di rinnovo a tutti i costi di Dybala. Calmi, io non salgo sul carro Dybala, anche se ieri é stato MVP. Rinnovare Dybala a quelle cifre significa che mi deve garantire tanti MVP e punti durante la stagione e lui sappiamo bene che tra infortuni, dolorini, partite in cui é anonimo e altro, ne farà una bene ogni 5/6. Vuol dire che nell’arco di una stagione ne gioca molto bene forse 6, per uno che prende 18 milioni lordi io non avrei dubbi, altro che rinnovo. Provate ad immaginare con tutto quello spazio salariale che si va a creare come potremmo migliorare. Ci prendi 2 giocatori molto forti o un altro fenomeno.
Può giocare il polacco in difesa che è un elemento affidabile e che insieme a Ghilardi può sopperire all’eventuale mancanza di Hermoso…. non serve un altro centrale, anche xchè c’è anche Celik.
Pellegrini ha un altro fastidio muscolare? Strano.
Mettiamo AL Aynaoui o Pisilli al suo posto, oppure Dybala – Soulé quando vogliamo essere ancora più offensivi.
…ieri rientrava dopo un paio di mesi. Se ha sofferto un minimo non ci vedo nulla di strano.
stranamente come si fanno i nostri si teme sempre un lungo stop ma è mai possibile sarà
Secondo me occorre assolutamente un altro centrale d’esperienza. I centrali prendono i gialli e abbiamo visto che con l’assenza di Mancini e Ndicka abbiamo sofferto e non poco.
I giovani devono maturare in tranquillità.
Idem qualcuno per la corsia sinistra. Avere Wesley a destra è un vantaggio notevole.
Secondo me siamo anche un po’ corti a centrocampo e un Freuler ci starebbe bene.
autista teppista!
Leggevo un commento dell’arbitraggio di Chiffi sulla gazzetta dello sport: hanno veramente un coraggio per dire che c’era un probabile rigore per il Toro ed espulsione per Mancini per doppia ammonizione dopo tutti i regali che ha avuto il Milan! Si.stanno portando avanti con il lavoro per Roma Milan!
