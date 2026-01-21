ROMA-MILAN: arbitra Colombo. Di Bello e Abisso al VAR e AVAR

Sarà Andrea Colombo l’arbitro dell’attesissimo big match tra Roma e Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.
Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il IV Uomo sarà Zufferli. Al VAR ci sarà Di Bello, Abisso sarà l’AVAR. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.
INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45
MARCENARO (foto)
MOKHTAR – YOSHIKAWA
IV: AYROLDI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MASSA
COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00
FELICIANI
MELI – ALASSIO
IV: GALIPO’
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00
GUIDA
BINDONI – COLAROSSI
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30
COLLU
CECCONI – EL FILALI
IV: FABBRI
VAR: GHERSINI
AVAR: LA PENNA
ATALANTA – PARMA h. 15.00
SACCHI J.L.
PERETTI – BIANCHINI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
GENOA – BOLOGNA h. 15.00
MARESCA
BERCIGLI – CEOLIN
IV: PAIRETTO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MASSA
JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00
MARIANI
TEGONI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: DOVERI
AVAR: DI PAOLO
ROMA – MILAN h. 20.45
COLOMBO
PERROTTI – ROSSI M.
IV: ZUFFERLI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO
H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45
MANGANIELLO
LO CICERO – POLITI
IV: TURRINI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAGANESSI
…persino Chiffi non mi ha deluso vs il Torino… quindi sono abbastanza fiducioso.
I precedenti di questo sono abbastanza buoni con noi (4 vinte e 3 pari) mentre i rossoneri hanno 3 sconfitte su 3 (e relativi cartellini rossi)…
Mah!…speriamo sia la volta buona per sfatare i big match 😅
Sicuramente qualcuno scriverà che non bisogna fare vittimismo ma per una curiosità geografica Como sta sempre vicino Milano o è stata spostata? Per quelli che risponderanno che siamo prevenuti gli ricordo l’articolo della rosea che parlava di un presunto rigore per il Torino e della mancata espulsione di Mancini per doppia ammonizione nel turno.precedente tanto per portarsi avanti con il lavoro!
Colombo è un cognome prettamente milanese.In passato era dato ai trovatelli,come simbolo d’innocenza e purezza.
Ritrovarsi un Colombo ad arbitrare Roma-Milan non mi pare il massimo dell’imparzialità.
Di Bello e Abisso VAR e AVAR: che coppia!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.