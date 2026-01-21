ROMA-MILAN: arbitra Colombo. Di Bello e Abisso al VAR e AVAR

Sarà Andrea Colombo l’arbitro dell’attesissimo big match tra Roma e Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il IV Uomo sarà Zufferli. Al VAR ci sarà Di Bello, Abisso sarà l’AVAR. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

INTER – PISA     Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO (foto)

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MASSA

 

COMO – TORINO    Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV:      GALIPO’

VAR:      PATERNA

AVAR:      DOVERI

 

FIORENTINA – CAGLIARI    Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV:       BONACINA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       DI BELLO

 

LECCE – LAZIO    Sabato 24/01 h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

 

SASSUOLO – CREMONESE     h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV:      FABBRI

VAR:     GHERSINI

AVAR:    LA PENNA

 

ATALANTA – PARMA    h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV:     MASSIMI

VAR:     NASCA

AVAR:      MARINI

 

GENOA – BOLOGNA     h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV:     PAIRETTO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     MASSA

 

JUVENTUS – NAPOLI    h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DOVERI

AVAR:       DI PAOLO

 

ROMA – MILAN    h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV:       ZUFFERLI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     ABISSO

 

H. VERONA – UDINESE     Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV:     TURRINI

VAR:    AURELIANO

AVAR:      PAGANESSI

  1. …persino Chiffi non mi ha deluso vs il Torino… quindi sono abbastanza fiducioso.
    I precedenti di questo sono abbastanza buoni con noi (4 vinte e 3 pari) mentre i rossoneri hanno 3 sconfitte su 3 (e relativi cartellini rossi)…
    Mah!…speriamo sia la volta buona per sfatare i big match 😅

  2. Sicuramente qualcuno scriverà che non bisogna fare vittimismo ma per una curiosità geografica Como sta sempre vicino Milano o è stata spostata? Per quelli che risponderanno che siamo prevenuti gli ricordo l’articolo della rosea che parlava di un presunto rigore per il Torino e della mancata espulsione di Mancini per doppia ammonizione nel turno.precedente tanto per portarsi avanti con il lavoro!

  3. Colombo è un cognome prettamente milanese.In passato era dato ai trovatelli,come simbolo d’innocenza e purezza.
    Ritrovarsi un Colombo ad arbitrare Roma-Milan non mi pare il massimo dell’imparzialità.

