ROMA-MILAN: arbitra Colombo. Di Bello e Abisso al VAR e AVAR

Sarà Andrea Colombo l’arbitro dell’attesissimo big match tra Roma e Milan, valido per la ventiduesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il IV Uomo sarà Zufferli. Al VAR ci sarà Di Bello, Abisso sarà l’AVAR. Di seguito il quadro completo delle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

INTER – PISA Venerdì 23/01 h. 20.45

MARCENARO (foto)

MOKHTAR – YOSHIKAWA

IV: AYROLDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MASSA

COMO – TORINO Sabato 24/01 h. 15.00

FELICIANI

MELI – ALASSIO

IV: GALIPO’

VAR: PATERNA

AVAR: DOVERI

FIORENTINA – CAGLIARI Sabato 24/01 h. 18.00

GUIDA

BINDONI – COLAROSSI

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI BELLO

LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – CREMONESE h. 12.30

COLLU

CECCONI – EL FILALI

IV: FABBRI

VAR: GHERSINI

AVAR: LA PENNA

ATALANTA – PARMA h. 15.00

SACCHI J.L.

PERETTI – BIANCHINI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

GENOA – BOLOGNA h. 15.00

MARESCA

BERCIGLI – CEOLIN

IV: PAIRETTO

VAR: MAGGIONI

AVAR: MASSA

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.00

MARIANI

TEGONI – BERTI

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: DI PAOLO

ROMA – MILAN h. 20.45

COLOMBO

PERROTTI – ROSSI M.

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: ABISSO

H. VERONA – UDINESE Lunedì 26/01 h. 20.45

MANGANIELLO

LO CICERO – POLITI

IV: TURRINI

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI