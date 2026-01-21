CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 21 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Short list offensiva, c’è anche Carrasco

Massara lavora su una rosa ristretta di profili per l’attacco: oltre a Tel, restano monitorati Sauer (Feyenoord), Godts (Ajax) e Schjelderup. Porte al momento chiuse sia a Londra che a Rotterdam. Carrasco (32) resta un’opzione solo last minute. (Il Messaggero)

Ore 9:10 – Tsimikas in uscita, Fortini il sostituto

Nel summit di ieri a Trigoria con Friedkin e Massara, Gasperini ha chiesto due rinforzi sulla corsia mancina: uno basso e uno alto. La Roma stringe per Fortini (19) con la Fiorentina e lavora all’uscita di Tsimikas (29), seguito da Olympiacos e Nottingham Forest. (Leggo, Il Messaggero)

Ore 8:20 – Gasp chiede un’ala: Tel resta il preferito

Dopo l’addio di Bailey, Gasperini ha ribadito la priorità: serve un’ala d’attacco sinistra di piede destro. In cima alla lista c’è Mathys Tel (20) del Tottenham, già cercato in passato. Massara ha riaperto i contatti con l’entourage, ma la concorrenza del Paris FC e i paletti del fair play finanziario complicano l’operazione. (Gazzetta dello Sport, CorSera)

Ore 7:55 – Difesa: Dragusin resta sullo sfondo

Con Hermoso out, Ghilardi è in pole accanto a Mancini e Ndicka. Il mercato dei centrali potrebbe riaprirsi solo in presenza di un’occasione: Radu Dragusin (23) resta un nome gradito, ma al momento non c’è fretta di affondare. (Leggo, Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…