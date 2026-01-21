CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 21 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:15 – Ufficiale: la Roma annuncia l’interruzione del prestito di Bailey (COMUNICATO)
Ore 10:30 – Short list offensiva, c’è anche Carrasco
Massara lavora su una rosa ristretta di profili per l’attacco: oltre a Tel, restano monitorati Sauer (Feyenoord), Godts (Ajax) e Schjelderup. Porte al momento chiuse sia a Londra che a Rotterdam. Carrasco (32) resta un’opzione solo last minute. (Il Messaggero)
Ore 9:10 – Tsimikas in uscita, Fortini il sostituto
Nel summit di ieri a Trigoria con Friedkin e Massara, Gasperini ha chiesto due rinforzi sulla corsia mancina: uno basso e uno alto. La Roma stringe per Fortini (19) con la Fiorentina e lavora all’uscita di Tsimikas (29), seguito da Olympiacos e Nottingham Forest. (Leggo, Il Messaggero)
Ore 8:20 – Gasp chiede un’ala: Tel resta il preferito
Dopo l’addio di Bailey, Gasperini ha ribadito la priorità: serve un’ala d’attacco sinistra di piede destro. In cima alla lista c’è Mathys Tel (20) del Tottenham, già cercato in passato. Massara ha riaperto i contatti con l’entourage, ma la concorrenza del Paris FC e i paletti del fair play finanziario complicano l’operazione. (Gazzetta dello Sport, CorSera)
Ore 7:55 – Difesa: Dragusin resta sullo sfondo
Con Hermoso out, Ghilardi è in pole accanto a Mancini e Ndicka. Il mercato dei centrali potrebbe riaprirsi solo in presenza di un’occasione: Radu Dragusin (23) resta un nome gradito, ma al momento non c’è fretta di affondare. (Leggo, Il Messaggero)
Un po’ di bonaccia: sono un paio di giorni che si ripetono voci e nomi correlati ai ruoli che interessa coprire. Si aggiustano short list, ormai prevedibili, e si immaginano modalità e tempi condizionati di un certo numero di operazioni.
La concretizzazione di questi ventilati acquisti finali, comunque, sarà stata, alla luce di quanto gli esperti mediatici calciomercatisti, in sè un fatto imprevedibile e nuovo.
Lode dunque a Gasp, se riuscirà nel suo complessivo intento: avrà beneficiato noi tifosi e, insieme, la stessa società (poiché, fattore finora oggettivamente trascurato, la traiettoria di risultati ottenibili rivaluta tutta la rosa…e già se ne avvertono le prime avvisaglie).
Presumibilmente l’indizio più probante del completamento effettivo di questo attivismo in entrata, sarà proprio il compimento di un 2/3 cessioni.
Unico appunto a posteriori: potevano pensarci prima (senza aspettare la pressione di Gasp): il SA ha vari modi di essere gestito, più o meno intelligenti (nel senso di costruttivi; ma con la medesima, se non maggiore, efficacia sui conti).
Nessuno ne parla più ma domando : angelino???
…per me ANGELINO sarà in gruppo e parzialmente in campo a febbraio inoltrato/metà marzo.
Carrasco e un giocatore finito dopo la sua avventura con l’atletico di Madrid Basta con le mezzi soluzioni che non hanno portato nulla alla ROMA, bisogna andare forte sul pezzo preggiato che in questo caso si tratta di TEL
Assolutamente. Carrasco sarebbe una scelta folle…a quel punto mi tengo Bailey!!! Spero (e credo) sia una delle tante intenzioni.
Di quelli elencati il mio preferito è Godts, guardare i filmati per credere.
Carrasco anche no ,per fortini dipende da quanto te lo fanno pagare.
