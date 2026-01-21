FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 21 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:10 – Pisilli in conferenza stampa con Gasp

Sarà Niccolò Pisilli il calciatore che parlerà oggi in conferenza stampa (ore 13:30) alla vigilia di Roma-Stoccarda, gara di Europa League in programma domani sera alle ore 21.

Ore 9:30 – Scelte obbligate per lo Stoccarda

In vista della sfida di Europa League contro lo Stoccarda, Gasperini fa i conti con l’assenza di Hermoso (out circa un mese): pronti Ghilardi e Ziolkowski, con Celik soluzione d’emergenza. Davanti Malen, Vaz e Baldanzi non convocabili, Ferguson verso il rientro dal 1’, con Soulé e Pellegrini alle spalle. Dybala destinato a partire dalla panchina per essere gestito in vista del Milan. A centrocampo possibile turno di riposo per Koné. Intanto Dovbyk è rientrato a Roma dopo l’operazione: stop di circa tre mesi. (Il Tempo)

Ore 9:05 – Stoccarda: Stiller a rischio, El Khannouss out

Problemi a centrocampo per lo Stoccarda verso la sfida con la Roma. El Khannouss è squalificato, mentre Stiller resta in forte dubbio per un fastidio all’inguine (esami ok, ma decisione in extremis). In caso di forfait, possibile impiego di Andrés al fianco di Karazor. (Il Romanista)

Ore 8:35 – Allerta per domani: mille tedeschi senza biglietto

Cresce l’allerta sicurezza in vista di Roma-Stoccarda: settore ospiti esaurito e attesi circa mille tifosi tedeschi senza biglietto in arrivo in città. (La Repubblica)

Ore 8:20 – Roma, la difesa è un fortino: numeri da top d’Europa

La Roma di Gasperini costruisce i risultati partendo dalla difesa: solo 12 gol subiti in 21 gare di Serie A, miglior dato tra i top campionati europei. Meglio anche di Arsenal, Bayern e PSG. Il terzetto Mancini-N’Dicka-Hermoso ha incassato appena 6 reti in 13 partite insieme, con 10 clean sheet complessivi, record giallorosso dal 2014-15. Svilar decisivo, ma è l’organizzazione difensiva il vero marchio di fabbrica di Gasp. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…