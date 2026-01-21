ROMA-STOCCARDA, i convocati di Gasperini: El Aynaoui torna in lista

Giovedì alle 21:00 la Roma scenderà in campo all’Olimpico contro lo Stoccarda per il matchday 7 di Europa League.

Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini: nell’elenco figura il baby attaccante Morucci, recuperato Ferguson, in lista El Aynaoui ma non El Shaarawy.

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Morucci.

