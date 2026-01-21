ULTIME DA TRIGORIA – Recuperano Celik e Baldanzi, ancora out El Shaarawy. Contro lo Stoccarda spazio alle seconde linee

Ultime indicazioni da Trigoria alla vigilia di Roma-Stoccarda, gara di Europa League in programma domani sera allo stadio Olimpico con calcio d’inizio fissato alle ore 21. Nella seduta di rifinitura odierna, Gian Piero Gasperini ha potuto riabbracciare in gruppo Baldanzi e Celik, entrambi tornati ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Il recupero dell’attaccante, però, non avrà effetti sulla partita europea: Baldanzi non è infatti inserito nella lista UEFA.

Restano invece fuori diversi elementi. Stephan El Shaarawy non ha preso parte all’allenamento a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, mentre non saranno disponibili neppure Hermoso e Dovbyk, per i quali lo stop è molto lungo.

Alla seduta di Trigoria hanno assistito anche Claudio Ranieri e Ricky Massara, presenti a bordo campo per seguire da vicino la preparazione della squadra in vista dell’impegno europeo.

Per la sfida contro lo Stoccarda, Gasperini sembra orientato a concedere spazio alle seconde linee. Possibili occasioni dal primo minuto per Ziolkowski, Tsimikas, Rensch, Pisilli e Ferguson, chiamati a sfruttare l’opportunità in una gara che rappresenta un passaggio importante nel percorso europeo della Roma.

