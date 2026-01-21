ULTIME DA TRIGORIA – Recuperano Celik e Baldanzi, ancora out El Shaarawy. Contro lo Stoccarda spazio alle seconde linee

Ultime indicazioni da Trigoria alla vigilia di Roma-Stoccarda, gara di Europa League in programma domani sera allo stadio Olimpico con calcio d’inizio fissato alle ore 21. Nella seduta di rifinitura odierna, Gian Piero Gasperini ha potuto riabbracciare in gruppo Baldanzi e Celik, entrambi tornati ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Il recupero dell’attaccante, però, non avrà effetti sulla partita europea: Baldanzi non è infatti inserito nella lista UEFA.
Restano invece fuori diversi elementi. Stephan El Shaarawy non ha preso parte all’allenamento a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, mentre non saranno disponibili neppure Hermoso e Dovbyk, per i quali lo stop è molto lungo.
Alla seduta di Trigoria hanno assistito anche Claudio Ranieri e Ricky Massara, presenti a bordo campo per seguire da vicino la preparazione della squadra in vista dell’impegno europeo.
Per la sfida contro lo Stoccarda, Gasperini sembra orientato a concedere spazio alle seconde linee. Possibili occasioni dal primo minuto per Ziolkowski, Tsimikas, Rensch, Pisilli e Ferguson, chiamati a sfruttare l’opportunità in una gara che rappresenta un passaggio importante nel percorso europeo della Roma.
Pensavo che per Celik ci volesse parecchio di più. Ottimo recupero
dajeeeeeeeeeee Roma ❤️🧡❤️🧡💛❤️💛❤️💛🧡❤️🧡
Non sono d’accordo con il discorso di Gasperini perché é attraverso lo schieramento dei giocatori migliori che si fanno i risultati e si cresce. La Roma sulla base di quanto dice la UEFA è una delle favorite per la vittoria finale e quindi a maggior ragione è lntelligente e logico puntare alla vittoria finale. Gasperini dice che la Roma è ben posizionata ma la realtà è che basta un sconfitta per tornare molto indietro in classifica. Inoltre vincere l’Europa League permette di entrare in Champions mentre in campionato la situazione è più complessa perché gli errori arbitrali sono sempre dietro l’angolo. Parlo di errori ma in realtà dovrei parlare di volontà. Lo Stoccarda ci precede in classifica, è quindi uno scontro diretto e secondo me sarebbe giusto schierare la formazione migliore.
Mi sembra un filo anacronistico, proprio alla luce di quanto affermato dall’allenatore in conferenza stampa, parlare di “seconde linee”…..dovremmo svecchiare il lessico…….
dobbiamo fare come contro il Torino in coppa Italia? mah
ora non so se sarebbe stato tra i disponibili, ma non conveniva tenere Bailey sino dopo la partita con lo Stoccarda?
Anche se non è il Forum adatto ma vorrei che qualcuno mi rispondesse…..Ho sempre ammesso la mia totale ignoranza su certe tematiche ma vorrei sapere…Cosa comporta l’ aumento di capitale della Società a 800 milioni?
A quelli che storcono la bocca dopo che Gasperini ha detto che domani schiererà le seconde linee contro lo Stoccarda ( facendo bene a mio parere) ,voglio obiettare : se la Roma avesse potuto giocare contro il Milan di lunedì ,con un giorno in più per recuperare, forse il Mister l’avrebbe pensata diversamente.
Siccome invece bisogna privilegiare gli Ambrosiani,la Lega ha partorito quest’ennesima ingiustizia.
La Roma la mettono di lunedì quando non serve.
Daje. Ottimo il tournover, perché bisogna pensare anche al Milan che ha tutta la settimana per preparare la partita. Tocca cercare di fare risultato per tenere a distanza la juve ed il como. IIn campionato quest’anno tocca arrivare assolutamente tra le prime quattro per avere la possibilità di fare un buon mercato ed attirare giocatori forti.
