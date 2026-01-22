FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 22 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Cancelli all’Olimpico aperti alle 18:30

La Roma, in vista della partita di Europa League di stasera contro lo Stoccarda, fa sapere che i cancelli dell’Olimpico apriranno questa sera alle 18:30. Il fischio d’inizio è previsto per le 21. (asroma.com)

Ore 10:15 – Stadio a Pietralata, cronoprogramma e date chiave

Dalle carte depositate in Campidoglio emerge che i cantieri del nuovo stadio potrebbero partire nel 2027, con il primo “calcio d’inizio” stimato nel 2031. Prima di arrivare al “mese 0” dei 37 mesi di lavori, servono la delibera del Comune, la conferenza di servizi e il completamento degli scavi archeologici. Il progetto esecutivo richiederà 25,5 milioni e sarà seguito dagli espropri necessari. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Salvini: “No al blocco collettivo dei tifosi”

Il ministro delle Infrastrutture e vice-premier Matteo Salvini interviene sulla decisione di vietare le trasferte a Roma e Fiorentina: “Sono sempre d’accordo con Piantedosi, ma interventi punitivi di massa non hanno senso. Se ci sono singoli criminali, è giusto che ricevano il Daspo, ma chiudere le trasferte a migliaia di persone perbene non è la soluzione“. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – Nuovo stadio Roma, i settori e la Curva Sud

La Curva Sud del futuro stadio di Pietralata ospiterà 22.769 spettatori. La direttiva del Viminale potrebbe richiedere mini-divisori per rispettare la normativa, mentre nelle gradinate più calde dello stadio Olimpico le suddivisioni già esistono da anni. Tribuna Tevere e Monte Mario potrebbero subire interventi analoghi. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Mobilità e accesso allo stadio Roma, il nodo principale

Il progetto del nuovo stadio della Roma punta a gestire l’arrivo e la partenza di 60.605 tifosi. Il 55% userà mezzi pubblici, il 15% auto verso parcheggi di scambio, 13% moto, 4% bici o monopattini e 1% taxi. I tifosi ospiti avranno percorsi dedicati, mentre i romanisti saranno divisi tra abbonati “premium” con posti auto sotto lo stadio e biglietti/abbonamenti “normali” con parcheggi limitati. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Allerta massima: primi ultrà tedeschi già in città

I primi 400 tifosi dello Stoccarda sono stati intercettati ieri al casello di Roma Nord e scortati fino agli alberghi vicino a Termini. Oggi la Questura intensificherà i controlli: i 5.000 sostenitori tedeschi previsti si muoveranno in centro storico e saranno monitorati attentamente per prevenire problemi di ordine pubblico. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…