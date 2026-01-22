LIVE! Baldanzi in viaggio per Genova. Alla Roma in arrivo Venturino: si lavora a un doppio prestito con diritto di riscatto

La Roma accelera sull’uscita di Tommaso Baldanzi, dopo che nelle scorse settimane Gian Piero Gasperini aveva deciso di bloccare la cessione per mancanza di alternative. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la svolta è arrivata con l’inserimento di Lorenzo Venturino, classe 2006 del Genoa, che fungerà da contropartita nell’operazione.
L’affare è ormai in chiusura, anche se le formule contrattuali restano ancora da definire. Nella mattinata di oggi, l’agente di entrambi i giocatori, Giuseppe Riso, si è recato a Trigoria per provare a chiudere la doppia operazione. Baldanzi, intanto, ha già avuto modo di salutare i compagni di squadra e prepararsi alla nuova esperienza in rossoblù.
Lorenzo Venturino ha impressionato nella scorsa stagione con la maglia del Genoa, mettendo in mostra il suo talento soprattutto nella penultima giornata di campionato, quando segnò una doppietta contro il Bologna. Quest’anno, complici anche i cambiamenti in panchina, il giovane laterale ha collezionato finora un solo assist e cinque spezzoni complessivi per un totale di 111 minuti in campo.
L’operazione con il Genoa permette alla Roma di sbloccare l’uscita di Baldanzi e, al tempo stesso, di puntare su un giovane talento per rinforzare la rosa, garantendo continuità tecnica e prospettiva futura.
LEGGI ANCHE – Chi è Lorenzo Venturino, il talento tutta fascia che ha conquistato la Roma
ULTIMO AGGIORNAMENTO – Dopo aver definito il trasferimento di Baldanzi (il giocatore è già in viaggio per Genova), la Roma continua a trattare con il grifone per Lorenzo Venturino.
In queste ore si stanno definendo le modalità del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, modalità uguale a quella per Tommaso Baldanzi. I due club stanno lavorando sulle parti contrattuali e sulle condizioni per l’eventuale riscatto del giocatore.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
Si attendono ancora le formule contrattuali. Ma…non credo che la cessione di Baldanzi possa essere a titolo definitivo. Mi aspetto più un prestito con diritto o obbligo (meno probabile) di riscatto.
Staremo a vedere…
Sempre FORZA ROMA !!!
A questo punto con due giovani attaccanti non mi stupirei se fosse un Carrasco l’esterno
No no noooooo
Si si siiiiiii
20 anni…Fisico, agilità, tecnica, ma quale no, ve lo dico da oggi, Venturino è PIU’ che un bravo giocatore
Ni Ni Niiii
boh, boh, booohhh…!!
SSFR 🐺 💛❤ 🐺 💛❤
SI,
per ora ci sono due anni e 15 cm di differenza.
Dispiace per Baldanzi che per impegno darei un 8, e per utilità e efficacia, un 3.
be be MBE !!!
🎵🎶 Con tanti galli che cantano
Chichichirichichi
Troppe galline rispondono
Cococoroccoccooo
E se i piccioni spariscono
Cucucuruccuccu
Tutte le papere piangono
Quaquaquaraqquaqqua 🎶🎵
A parte gli scherzi, bene per Baldanzi riprendere in mano la sua carriera al Genoa. Per me ha talento ma al momento non è pronta per una Roma che vuole e deve puntare in alto. Su Venturino non mi sbilancio. Buon prospetto ma valutiamolo sul campo senza isterismi. Vedo man mano che stiamo cambiando pelle. Magari la partenza di Baldanzi permetta di fare arrivare un gran bel giocatore decisivo come Malen e potenziale come Vaz (che ha pure rischiato di fare goal pure lui alla prima).
Riso.
Amaro.
soriso..riso..risata..me viè da ride…
esatto….prende soldi da tutti e due i giocatori….. Venturino è uno dei tanti primavera che anche noi abbiamo….serve solo come sconto nell’operazione Baldanzi.Poi magari sarà una rivelazione…..per adesso è una marchetta di Riso. Solite ipocrisie di mercato…. c’è sempre un perché !
Sempre lui
risotto alla pescatora
Non lo conosco ma speriamo bene 💪
Basta riso.
Solo pasta.
A un bel riso burro e parmigiano con una spolverata de pepe nero che je voi dí? 🤤 È sto Riso che c’è indigesto 🤢😄
Questa mi sembra un’operazione intelligente. Baldanzi non è male, ma ormai si è capito che non sarà mai a un livello elevato. I nanetti così o hanno la tecnica di Zola o di Pizarro oppure fanno fatica. Venturino che arriva è un 2006 e quindi è più propenso a fare panchina e a crescere negli allenamenti
L’unica cosa in cui non difetta Baldanzi è la tecnica, il suo limite è che non alcuna visione di gioco o intuizione, ovvero è un giocatore “isterico” con un esplosivita’ fine a se stessa in quanto abbassa la testa e corre in avanti senza minimamente considerare se c’è lo spazio per andare da qualche parte in modo funzionale.
Mai visto fare un passaggio oltre I 3 metri dal suo naso, ti passa la palla solo per riaverla e mai per dare uno sviluppo sensato alle sue azioni.
Non gli basterebbe la tecnica di Messi e Ronaldinho insieme per fare quello che pensa lui a cui non aggiunge nemmeno una tenuta fisica allo scontro tipica di Maradona o Cassano.
Non ha mai avuto mercato nemmeno gratis, come sia stato possibile spenderci 18 milioni circa Rimane un mistero.
…non può che essere di prospettiva futura (ARENA, VAZ…VENTURINO appunto) piuttosto che di miglioramento attuale (MALEN), le due fattispecie di ipotesi acquisto definite da Gasperini.
Credo sia stato chiaro sull’ipotesi di nuovi (ulteriori) a gennaio. Se non sono, sulla carta, reali upgrade non arriverà nessuno.
Io credo che proveranno ancora a far arrivare qualcuno per loro pronto oggi.
Sarà contento Saverio di vedere un ragazzo di RISO arrivare a ROMA…😄
Pure Giovinco e pure Insigne erano tecnici. Manon al livello di Zola e Pizarro. La questione è che se sei nano contro un bestione la palla la pardi sempre, pure se sei tecnico. Mi riferivo a Zola e Pizarro proprio perché loro non ti facevano vedere la palla, é diverso.
Aridaje con la leggenda di Baldanzi per 18 milioni, quando a bilancio c’è scritto che l’esborso è stato di complessivi 11,5. E basta pure, no?
spero bene che questo nuovo ragazzo faccia valere le sue doti che indubbiamente non gli mancano e con Gasperini usciranno fuori
Venturino è un bel prospetto, speriamo che conferme le attese su di lui.
Probabilmente un allenatore come Gasperini riuscirà a valorizzarlo e a tirare fuori i suoi talenti.
E’ esattamente i tipo di giocatori che la Roma deve puntare in base al discorso fatto ieri da Gasperini in conferenza stampa.
ci può stare..
ho visto quelle poche immagini che si possono trovare, soprattutto delle giovanili, sembra un ottimo ingresso per la primavera o da mandare in prestito a farsi le ossa. Come operazione è probabilmente più logica e meno rischiosa di Robinio Vaz che è stato pagato come se fosse un top affermato, ma ormai abbiamo capito che Dan e Ryan danno il via libera ad almeno una operazione costosa all’anno voluta fortemente dal DS di turno….speriamo che almeno questa volta ci vada bene. Comunque di base meglio più acquisti alla Venturino che alla Vaz, Sabatini prendeva in una sessione anche 10 sconosciuti e li pagava a peso, se da questi ne uscivano un paio buoni ci si ripagava tutto il mercato dell’anno successivo, e al tempo c’erano pure i soldi della CL e i prezzi erano molto più bassi. Senza altre entrate, e con diciottenni che con poche presenze da pro valgono 25 milioni, bisogna ancora di più puntare su giovani non ancora esplosi… purtroppo non si sanno ancora le cifre, e c’è di mezzo sempre Riso che tutti noi vorremmo il più possibile lontano da Trigoria…. per me più di 5 milioni non puoi e non devi pagarlo.
Fai il ds nella 3za divisione? Proponiti al posto di massara scrivendo nel cv che sei il nuovo sabatini.
Wesley x dirne Una è’ stato pagato in sudamerica è non in Francis come vaz, 20 milioncini Ed ora? In vaz ci hanno ci hanno visto un prospetto, che cmq puo’ gia giocare, che puo’ arrivare a piu di 50 cucuzzine. No?
Vaz giocava nell’ Olimpyc Marsiglia ed anche bene: chiedere a De Zerbi.
Cherubini non segna per sbaglio manco in Serie B e ha già 22 anni, anche quest’anno appena un goal, ma come si può pensare che possa andare bene per una squadra che deve lottare per i vertici, in Serie A? Misteri della tecnica.
Ops venturino, altro nome parlato e straparlato nei mesi scorsi. I giornalisti fanno migliaia di articoli su zirkee e raspadori sancho e sulle reali trattative non sanno nulla. Bravo Massara è benvenuto in squadra futura venturino! Proveremo a vincere insieme.
Matteo la penso come te,anche se credo che parallelamente Massara stia trattando magari qualcuno più,come dire, più pronto per Gasperini. Intendo qualcuno da buttare subito nella mischia…..A meno che Gasperini non reputi pronto già il ragazzo …
Magari a qualcuno non piacerà per il procuratore, ad altri perchè non ha un nome esotico o non è un giovane di qualche squadra inglese se non olandese che “sicuramente” lo vende al massimo per 2-3M…
Vedremo se sarà valido, solo il tempo lo dirà , Baldanzi nel bene e nel male ormai è stato inquadrato e per quanto ne capisca non mi sembra abbia molti margini di crescita.
Sicuramente essendo uno scambio alla pari di scuola italiana contribuisce anche a colmare qualche requisito di iscrizione in Campionato e in Europa.
Per l’esterno sinistro di piede destro, mi sa che Cherubini alla fine non sarebbe stato così malaccio, però forse è giusto che sia andato a giocare.
almeno e’ più alto di Baldanzi 🥳
Allora francamente Venturino non mi dispiace anche se qui c’è molto da lavorarci su e pensavo che un prestito in Serie B sarebbe stata la cosa migliore per il suo sviluppo perché sta ad un punto dove ha bisogno di giocare con continuità per migliorare molto in base al suo livello attuale e crescere più rapidamente. Il potenziale c’è, è molto più versatile di tanti altri giovani italiani, ma ha bisogno di strutturarsi a livello fisico/atletico (ancora troppo leggerino) e mostra delle forti pecche in chiave difensiva, ma sono cose che lavorandoci bene, in 2-3 anni può colmare questi pinti deboli. Colpo futuribile e promettente ma francamente per lui era meglio un prestito in B.
Certo che sia di Riso certo non mi piace e si capisce che questa operazione l’ha congeniata tutta Riso forse con un mandato in cui poteva fare l’operazione lui, per Gasp meglio un giocatore anche se non pronto ma promettente su cui lavorare che niente ma con caratteristiche comunque giuste. Questo però fa intendere su quanti pochi giocatori possiamo attingere per davvero.
Lo chiedo anche qua: ma non gioca a destra Venturino? E non cercavamo qualcuno per la fascia sinistra? O sono due discorsi indipendenti?
Della serie “giovani forti e pimpanti!”
Forza Roma
Saranno contenti li genoani. A ogni coferenza stampa “Perché non gioca Venturino?”, sui social der club “Ma perché non mette mai Venturino?”…mo che je l’hanno vennuto, faranno le barricate
DDR ce sta a fa un favore da un lato, dall’altro ci troviamo Riso sempre tra li coiomberi
Mi autocensuro: ho visto un po’ di statistiche e gioca più o meno ovunque 🙂 Bene così allora.
una cosa è certa che Baldanzi è meglio che cambi aria, per il ragazzo poi vedremo che ne sarà
kolo muani 💛❤️
Ottimo innesto in ottica futura. Ma alla Roma oggi manca un DC al pari di N’Dicka e Mancini o meglio più forte. Un terzino sinistro io voglio Seys che davvero sarà l’Hakimi dei prossimi anni e ala sinistra Tzolis o Gonçalves. A voi piace Soulé come piaceba Dovbyk. Dico il secondo che avrei venduto l’anno dopo tutti a dire di no. Soulé che tecnica ne ha, non dimostra di essere un top player se non mostra le giocate che sa fare con continuità. Non a caso è retrocesso col Frosinone. Quindi per 35 milioni li reinvestirei intanto per riscattare Malen & Co. oppure su Quenda che tra 2 anni varrà 80 milioni ma che terrei lo stesso.
Giovane interessantissimo che ha fatto grandi cose nelle giovanili.
Tutto dipende dalla formula.
A titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto si, ma uno scambio di prestiti secchi non avrebbe senso.
ci si aspettava Un calciatore pronto per la fascia ed ecco……Venturino……ma quanti Venturino abbiamo in primavera?……..mi viene da ridere
fra un po’ di tempo direte anche de sto giocatore che era meglio Baldazzi de sto Venturino io non lo conosco come daje Roma asfaltiamoli stasera sempre sempre sempre forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.