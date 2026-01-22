LIVE! Baldanzi in viaggio per Genova. Alla Roma in arrivo Venturino: si lavora a un doppio prestito con diritto di riscatto

La Roma accelera sull’uscita di Tommaso Baldanzi, dopo che nelle scorse settimane Gian Piero Gasperini aveva deciso di bloccare la cessione per mancanza di alternative. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, la svolta è arrivata con l’inserimento di Lorenzo Venturino, classe 2006 del Genoa, che fungerà da contropartita nell’operazione.

L’affare è ormai in chiusura, anche se le formule contrattuali restano ancora da definire. Nella mattinata di oggi, l’agente di entrambi i giocatori, Giuseppe Riso, si è recato a Trigoria per provare a chiudere la doppia operazione. Baldanzi, intanto, ha già avuto modo di salutare i compagni di squadra e prepararsi alla nuova esperienza in rossoblù.

Lorenzo Venturino ha impressionato nella scorsa stagione con la maglia del Genoa, mettendo in mostra il suo talento soprattutto nella penultima giornata di campionato, quando segnò una doppietta contro il Bologna. Quest’anno, complici anche i cambiamenti in panchina, il giovane laterale ha collezionato finora un solo assist e cinque spezzoni complessivi per un totale di 111 minuti in campo.

L’operazione con il Genoa permette alla Roma di sbloccare l’uscita di Baldanzi e, al tempo stesso, di puntare su un giovane talento per rinforzare la rosa, garantendo continuità tecnica e prospettiva futura.

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Dopo aver definito il trasferimento di Baldanzi (il giocatore è già in viaggio per Genova), la Roma continua a trattare con il grifone per Lorenzo Venturino.

In queste ore si stanno definendo le modalità del trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto, modalità uguale a quella per Tommaso Baldanzi. I due club stanno lavorando sulle parti contrattuali e sulle condizioni per l’eventuale riscatto del giocatore.

Fonte: Gianlucadimarzio.com