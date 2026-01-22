CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 22 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Tel resta il primo nome, ma il Tottenham fa muro
Mathys Tel (20) è il profilo più gradito: 20 anni, piede destro, capace di giocare anche da centravanti. Il francese ha chiesto la cessione dopo l’ennesima esclusione dalla lista Champions, ma il Tottenham al momento non apre al prestito con diritto. La Roma resta in attesa. (Corriere della Sera, Il Messaggero)
Ore 09:40 – Sauer piace, ma il Feyenoord resiste
Leo Sauer (20) convince Gasperini per età e caratteristiche, ma il Feyenoord ha fatto sapere che a gennaio non intende cederlo. Apertura solo per giugno, anche se Massara potrebbe tentare un ultimo assalto nelle prossime ore. Valutazione intorno ai 15 milioni. (Corriere della Sera, Il Messaggero)
Ore 08:30 – Godts, Carrasco e Ezzalzouli nella lista di Massara
Nella lista di Massara restano Mika Godts (21) dell’Ajax, profilo giovane e in crescita, e Abde Ezzalzouli (24) del Betis. Più defilata l’opzione Carrasco (32), che rappresenterebbe un piano B last minute. (Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera)
LEGGI ANCHE – La Roma piomba su Carrasco: prima offerta verbale all’Al Shabab (VIDEO)
Ore 07:30 – Frenata Dragusin: non è una priorità
Nessun passo avanti per Radu Dragusin (23), non considerato una priorità da Gasperini nonostante l’infortunio di Hermoso. Il Tottenham, tra l’altro, non ha aperto al prestito. (Il Messaggero / Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…