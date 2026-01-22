MASSARA: “Sul mercato priorità alla zona offensiva. Angelino? Sta decisamente meglio”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Stoccarda. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Che interpretazione diamo ai sette cambi rispetto all’ultima partita?

“Abbiamo molte parite importanti da giocare e quindi attingiamo a tutte le risorse di questa squadra. Ci sono tanti ragazzi che hanno fatto bene finora, siamo fiduciosi”.

Si cerca l’esterno alto, ma anche l’esterno basso. Angeliño? A che punto si è sul mercato?

“Stiamo valutando se ci saranno altre opportunità per migliorare, dando priorità alla zona offensiva. Sono arrivati Malen e Vaz, se ci saranno opportunità ci faremo trovare pronti. Angeliño è stato a lungo fuori, ora è rientrato e sta decisamente meglio. Siamo fiduciosi di recuperarlo il prima possibile, la condizione sta migliorando sempre di più”.

Pisilli alla fine è rimasto. Le parole di Gasperini sono importanti. Quanto può crescere insieme a Ghilardi e gli altri giovani?

“Sì, contiamo molto su di loro. Pisilli ha già più di 50 partite con la Roma, ha già dimostrato molto pur essendo giovane. Possiamo contare su di lui e lo ha già dimostrato finora. Contiamo moltissimo su di lui”.