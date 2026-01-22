ROMA-STOCCARDA: 2-0 (40′, 93 Pisilli). Doppietta di Niccolò, ottavi di finale più vicini!

Tutto pronto allo stadio Olimpico per Roma-Stoccarda, gara di Europa League in programma questa sera alle ore 21. I giallorossi tornano in campo davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di dare continuità al percorso europeo, in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di spunti.
Segui con noi il live di Giallorossi.net per aggiornamenti, formazioni ufficiali, cronaca minuto per minuto e tutte le emozioni dal campo prima, durante e dopo il match.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
95′ – FINITA! Vittoria pesante in chiave ottavi di finale, decide una splendida doppietta di Pisilli!
93′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOL!!! PISILLI!!! Dybala serve un cioccolatino a Niccolò che spara un destro sotto al sette e la chiude!!!
90′ – Cinque minuti di recupero.
86′ – OCCASIONE ROMA! Resnch serve Welsey in area, il brasiliano calcia male col destro e non trova la porta da buona posizione!
84′ – CARTELLINO GIALLO: Chabot colpisce duro Ferguson e si becca l’ammonizione.
83′ – CAMBIO ROMA: fuori Soulè, dentro Mancini.
81′ – CAMBI STOCCARDA: dentro Vagnoman e Spalt per Chema Andres e Assignon.
79′ – OCCASIONE STOCCARDA: Demirovic scappa a Ndicka e batte in porta, ancora Svilar a salvare, poi è provvidenziale Ndicka ad anticipare l’attaccante sul successivo tap-in!
72′ – CAMBI ROMA: fuori Tsimikas, dentro Wesley, fuori Pellegrini, dentro Dybala.
70′ – CAMBI STOCCARDA: dentro Demirovic e Bouanani, fuori Fuhrich e Mittlestadt.
66′ – Destro a incrociare di Assignon, blocca Svilar.
60′ – CAMBI ROMA: dentro Ndicka e Cristante, fuori Ziolkowski e Konè.
58′ – OCCASIONE STOCCARDA: Undav si trova fortunosamente il pallone sui piedi in piena aerea dopo una punizione deviata, l’attaccante calcia altissimo a due passi da Svilar!
47′ – OCCASIONE ROMA! Risponde Soulè che va via a destra, entra in area e calcia col sinistro mandando a lato da buona posizione!
47′ – OCCASIONE STOCCARDA: Undav salta di potenza Ziolkowski e calcai in porta, Svilar chiude lo specchio!
46′ – Al via la ripresa, nessun cambio all’intervallo.
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: la Roma chiude avanti questo primo tempo grazie a un bel gol di Pisilli. Dopo il vantaggio giallorossi vicini al raddoppio con Pellegrini. Buona prova dei ragazzi di Gasp nonostante i tanti cambi. Tedeschi pericolosi solo con Leweling, ma Svilar risponde presente.
42′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini libera il piatto in area avversaria, Nubel respinge!
41′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!! PISILLI!!! Assist smarcante di Soulè a premiare l’inserimento di Pisilli che entra in area e col destro batte il portiere avversario!
39′ – ROMA PERICOLOSA: azione confusa in area tedesca, Ferguson calcia col destro a incrociare ma è troppo debole!
33′ – OCCASIONE STOCCARDA: sinistro di Leweling dall’interno dell’area, Svilar si distende e salva la porta!
20′ – OCCASIONE ROMA! Dopo un destro di Ferguson rimpallato, Soulè se la ritrova sul sinistro e batte al volo non inquadrando la porta!
19′ – ROMA PERICOLOSA! Primo squillo dei giallorossi con Soulè, che si accentra e tira mandando la palla di poco alta!
17′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mittelstadt che stende Rensch.
15′ – Gara bloccata, la Roma fatica a costruire. Per ora tanto giro palla ma poche emozioni.
2′ – STOCCARDA PERICOLOSO: sinistro di Mittelstadt dall’interno dell’area che termina alto.
1′ – Celik sta agendo da braccetto di destra, con Rensch alto.
0′ – Fischio dell’arbitro comincia Roma-Stoccarda!
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 20:10 – Questa la formazione ufficiale dello Stoccarda: Nubel; Asignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.
Ore 20:00 – La Roma comunica il suo schieramento titolare: Gasperini stravolge l’undici giallorosso e dà spazio a tutte le seconde linee. In attacco Pellegrini e Soulè a sostegno di Ferguson.
Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Celik, Pisilli, Konè, Tsimikas, Soulè, Pellegrini, Ferguson.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, cancelli aperti da circa mezzora. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, Gasperini sembra intenzionato a operare un turnover molto ampio.
ROMA-STOCCARDA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1) – Svilar, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Celik, Pisilli, Konè, Tsimikas, Soulè, Pellegrini, Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, De Marzi, Cristante, Ndicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci.
Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Asignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav. All.: Hoeness.
A disp.: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirovic, Bouanani, Olivier, Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.
Arbitro: Brooks. Assistenti: Bennett – Davies. IV uomo: England. VAR: Gillett. AVAR: van Boekel.
Non credo a tutto questo turnover, credo giochera Mancini , ed el sharawy
Bingo compa’😆
Ma se buttamo a perde?
Svilar, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Celik, Pisilli, Konè, Tsimikas, Soulè, Pellegrini, Ferguson
???
non la vedo bene.
Con questa formazione se vinciamo, è un impresa. Ma forse ha ragione Gasp, la vera partita è contro il Milan, se si vince recuperi
6/7 punti a tre squadre ..
Probabile formazione: Svilar, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Celik, Pisilli, Konè, Tsimikas, Soulè, Pellegrini, Ferguson = accozzaglia di improbabili che scende in campo per perdere.
Attendo quelle ufficiali, ma questa anticipazione è roba davvero preoccupante.
Pessimista all’arrabbiata 😱
a quanto pare l’accozzaglia di improbabili ce l’ hai nel piccolo vuoto del tuo cervello.
fenomeno
Zenone non è pessimista
è incompetenza
Non si vincerà mai così. Io mi sono messo già l’anima in pace, a riguardo del centocinquantesimo playoff a febbraio.
complimenti
eh beh, speriamo bene che la formazione non mi sembra granché
Formazione “shining” … molto molto turn over. Ci sta dato che il Milan non fa le Coppe.
Beh almeno vediamo quelli che hanno giocato meno come vanno.
speriamo bene visto questa formazione .si punta a domenica
giochiamo con tutte le riserve
Ammazza sta formazione non se po’ vede!!!!
della serie, stasera lasciamo stare.
Roma Milan è stata battezzata come partita da giocare per vincere o quantomeno non perdere.
oggi con questa formazione, più facile X2 che 1X.
a sto punto tanto valeva far riposare pure Svilar, anche perché il secondo portiere se non gioca mai, come si comporta se Mile deve stare fuori due o e tre partite per un motivo qualsiasi che può capitare?
scusa in pollice verso ma è solo na grattata per Svilar..
il mister Mario santececca vi cacciava dal campo
Chissà perché ho la vaga impressione che stasera vedremo una Roma demotivata con la testa già a domenica (come se fosse sufficiente x vincere col Milan). Col rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano. Già le parole di ieri di Gasperini non mi sono piaciute x niente in merito all’importanza delle partite. E soprattutto continuo a pensare che il torneo più importante sia l’EL.
Ma spero di sbagliarmi…
Attenzione a sottovalutare lo Stoccarda, non è l’ ultima arrivata. Speriamo bene💛❤️
ma che pretendete scusate? Gasperini fa benissimo a schierare questa formazione, la verità è che queste competizioni non interessano più a nessuno e preferiscono giustamente affrontare un playoff che concentrarsi su questa partita.
Le uniche competizioni vere che danno prestigio e SOLDI sono il campionato e la champions il resto è aria fritta e non sono certo io che lo dico ma le dichiarazioni del Gasp più lo schierare questa formazione sono una prova lampante.
EL,Conference e Coppa Italia hanno un senso solo se arrivi in fondo senza sprecare forze per altri veri obbiettivi
È il calcio di oggi ragazzi fatevene una ragione
innamorato pazzo di gasp 💛♥️
Se Gasperini ha messo in campo questa formazione avventurosa, prendetevela con chi non ha posticipato Roma – Milan (Lega Calcio).
Per me è OK, dell’Europa Lik me ne impipo.
a Zeno
guarda che la formazione è di livello
Ragazzi ricordatevi una cosa…. Con lo Stoccarda si può vincere anche con questa formazione…. L’importante e che sia la squadra sia determinata… La voglia di vincere è meglio dei giocatori singoli… Forza Roma
Quoto…in toto
…è il momento di dimostrare che il gruppo è compatto e chi sta’ dietro e pronto a dare sostanza 🙂… bene!
Mi aspettavo una difesa con uno solo tra Zio e Ghilardi.
PELLEGRINI capitano di giornata.
Comunque ci sono sempre cinque sostituzioni e se non ti impicchi la partita nel primo tempo si può sempre recuperare! Fuori gli attributi!
di sicuro soule domenica farà panchina per dybala con malen che potrebbe stare sulla trequarti con punta ferguson poi vedremo
Al momento, siamo 12°. Formazione, a mio modesto parere, non di livello. Già la Coppa Italia è andata per via di una formazione non forte
Non mi pare giusto sottovalutare questo trofeo perché quest’anno è forse l’unico che ci possiamo permettere. Formazione troppo leggera si rischia di perdere.
Che gli dei del calcio siano con noi
Certo co sti discorsi se portamo la sfiga da soli questi so i giocatori e non semo pessimisti io ci credo ad una nostra vittoria sempre sempre sempre forza Roma!
Con questa formazione pò succede de tutto. Me auguro ‘na vittoria, anche de misura. DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
Calma, calma, è giusto fare turnover, abbiamo il Milan al prossimo turno.
Poi oh, affrontiamo lo Stoccarda, mica il Barcellona.
Si può fare!
Che v’avevo detto? 😄✌️
Il Gasp vuole vincere il primo big match
Giochiamo con le seconde linee, ok. Però, almeno, non giocheranno con la testa a domenica (quando giocheranno altri) e dovrebbero essere più freschi fisicamente e mentalmente.
Inoltre per le seconde linee è un occasione internazionale per farsi valere e scalare le gerarchie …
Non la vedo così male sinceramente… anzi a dir la verità penso che sti ragazzi stasera ci faranno gioire
Ma quante lagne!
Godetevi la partita e tifate.
Entra in campo la Roma e basta!
Non tizio o Caio, ma per chi tifate?!
E poi a dirla tutta la formazione è funzionale agli obiettivi: qui ci giochiamo 3 punti importanti ma non fondamentali, col milan giochiamo “per metterci a confronto con ciò che vogliamo diventare”!
Comunque vada oggi nulla sarà compromesso, in campionato, “se non attacchiamo” rischiamo di metterci in una posizione “precaria”.
Io il milan lo voglio battere e quindi coi rossoneri voglio TUTTI I BIG!
Cosa che se impiegassimo oggi ci svantaggeremmo da soli considerato che loro avranno una settimana piena di riposo.
Se poi la testa è già lì, inutile a maggior ragione “rischiare 2 volte”…!
FORZA ROMA
finalmente uno serio 💛♥️
Bel test per tanti giocatori , servirà a capire se Dragusin serve o no.
ghilardi bravo bravo
Dragusin non serve pensiamo all’esterno sx
Certo che Ferguson non ha più la faccia da Cicciobello.
Gasperini lo ha messo alla frusta, secondo me è un bel giocatore.
Ferguson lo comprerei ma a 15 milioni , non a 40. Se Malen ci e costato 27
vedo meglio i tedeschi.. pellegrini pare sia li per caso, come al solito. speriamo bene, primo quarto d’ora agghiacciante.
Incomprensibile formazione… Questa è l’unica competizione dove possiamo essere protagonisti e addirittura vincere la Coppa. Speriamo nei cambi
essere “protagonisti” in EL non conta nulla.
Lo siamo stati per anni senza nessun impatto sul nostro profilo di squadra e società.
O la vinci la EL, cosa difficilissima, o altrimenti è molto piu importante tornare nel circolo virtuoso della Champions, che inietta soldi importanti per rafforrzare la squadra e renderla piu conpetitiva.
Sono completamente d’accordo col turnover di Gasperini qui.
Te dico la verità a me interessa domenica
non è la solita Roma in questo inizio.i piace poco la mancanza di garra
“non è la solita Roma” ………. e te credo, mancano almeno 7/8 titolari
I gufi si aspettavano il tracollo della Roma per poter inveire contro Gasperini, invece se la sono presa in quel posto che loro conoscono bene.
Lui c’ha la memoria selettiva, è anziano
Il greco me fa smaltì
Mezz’ora di gioco, partita moscia.
Dopo 90min ti e piaciuta????
Fino a due ore fa tutti a scrivere che l’importante è la partita col Milan. Ora, tutti a insultare allenatore e squadra, perché “co’ sta formazione non se vince”. Ma vi leggete?
Pisilli iiiiiiii
no. é prontooooooooooo
non é prontoooooooooooooooo
gooooooooooooooo
Santo Mile! Basta così….chiamateme quando entra Dybala
Tu continua a dormire che a noi va bene così!
FORZA ROMA
PISILLI!!!!! Bello de casa… giallorossa.
Ma io nn capisco come si faccia a criticare sta prestazione….
Non c’è la garra??
Ma come si fa a scrivere ste cose??????
Queste sono le seconde linee e non va bene?
Ao queste sono le seconde linee!!!!!!
è vero, chiedo scusa, non ci avevo pensato
bentornato Pisilli
Pisilliiiii sotto l’incrocio e Daje !
e niente …sempre a criticare ,poi ecco Pisilli, 1 a 0 per la Roma…continuate a criticare che portate fortuna!
dai Pisilli! fategliene subito un altro e mandateli a casa!
Pisilli GOLLLLL assist SOULE.
Assist BELLISSIMO.
sacrificare il FUTURO per coccolare uno dal grande passato.
Guarda che giocano insieme, mica contro. Ottimo avere sia l’uno che l’altro.
uno a zero. tiè!
fantastico Niccolò
e non per il Gol
la as Roma ha un vero centrocampista 💛♥️
e gasp lo sa
daje Nik
Primo tempo di Ghilardi sontuoso.
Stoccarda niente di che, vincere dipende da noi
Non è una squadretta lo Stoccarda.
Ho sempre scritto che Pisilli e l’unico centrocampista in rosa che a tempi di inserimento è gol nei piedi. Deve solo crescere in personalità ed esperienza. Fa bene la società a tenerlo, perché con Gasperini può solo che crescere.
bella Roma. bellissima. fresca, tosta.
Ma quanto mi sta piacendo Ghilardi, pure con tutti i cambi in campo sta gestendo la difesa con personalità, finora per me il migliore.
Pisilli devo dirlo, fino al gol mi era sembrato abbastanza anonimo, ma l’inserimento (e l’assist di Soulé) è stato perfetto. Bravo.
solo perché Kone va sempre in avanti ed è inconcludente e lascia sempre scoperto il centrocampo ed è sempre costretto a rincorrere,dovrebbe stare lui più dietro e Pisilli dovrebbe essere quello che si inserisce perché come avete visto è l’unico centrocampista con doti tecniche per segnare e fa dei bei inserimenti,l’ho sempre sostenuto e finalmente è arrivato il suo gol
Un saluto a tutti i gufi della chat male della Roma siete il male della Roma. Alla faccia vostra!
pellegrini è rinato intensità pressing mettendo in difficoltà la difesa della fascia ,ottimo tiro in porta il portiere fa un miracolo
e basta con sto mediocre,che pure Bradley correva e pressava.
Pisilliiiii 💛❤️🔥
Ecco la Roma mia bbbella!
1-0
Pisilliiiiiiii.
Stiamo facendo la partita giusta.
Maggiore cattiveria magari nelle conclusioni, ma partita giusta così.
Felice di vedere crescere Ghilardi: ottime diagonali, velocità, chiusure ed anche lanci, col sinistro, piuttosto precisi.
Apprezzo che non va in affanno sotto sforzo.
Pellegrini un po’ apatico.
Bisogna essere tosti, questi so’ tedeschi.
Gran bell’approccio della squadra!
Ha ragione Gasp quando dice che questa squadra non tradisce in quanto ad a mentalità.
FORZA ROMA
pronti via…dopo neanche 1 minuto di partita Pellegrini va a raddoppiare in difesa bassa a sx portando via la palla ad un tedesco in aiuto al compagno in difficoltà.
Sono dell’idea che c’è davvero molta prevenzione.
arbitraggio scandaloso come sempre. terna internazionale che non vede la palla fuori di un metro. come sempre più forti degli arbitri
era fuori 2 volte su quell’angolo. Guardalinee ubriaco… 😅..
Per il resto lascia giocare tanto e fischia pochissimo.
DAJEEEE PISILLIIIII
E la chiude!!!
su può dire che Ferguson è di una pochezza tecnica deprimente? Va costantemente dalla parte opposta del pallone, stop e tiro di basso livello, anche il dinamismo e il senso della pozione non sono certo il massimo. Che dire è un giocatore che non mi piace, non lo so magari sono io a non vederlo…ma stasera secondo me ha sbagliato quasi tutto nelle scelte e nell’esecuzione. Ma ripeto magari sono troppo severo, ma bo…….
Quell’occasione sul cross è stata grottesca ma per il resto non mi ricordo errori particolari. Ha lottato e fatto quello che poteva (con tutti i limiti suoi ovviamente).
Per me non è da titolarità, ma come riserva in questa Roma ci può benissimo stare. Attendendo che Malen venga inserito in lista UEFA…
…per me FERGUSON sta’ giocando bene più di tante volte soprattutto come voglia … caro Gene (Gnocchi? 😉)… per me raccoglie complimenti dal Mister a fine gara di questo passo….
Gufi 🦉
Aripjateve 😆
Pisilliiiiii dajeeeeeeee
Roma 1 Stoccarda NIENTE!
Sono piuttosto sorpreso dalla solidità del trio difensivo Ghila-Ziolo-Celik, hanno concesso praticamente lo stesso di quanto fanno Ndicka-Mancio-Hermoso. Finora per me la sorpresa più bella della partita.
ve’ piaciuta? stanno giocando un pochino? vero?
Top partita di Ghilardi!!!
Forza Roma
Io invece vedo tanta intensità , sarà importante tenere questo ritmo fino al termine , questa è una finestra sul futuro.
…come nel 75% delle gare fase di studio iniziale dove loro fanno tanto fumo e stop poi veniamo fuori.. bravo Ghilardi a sx 🙂…
l’occasione “pericolosa” (definizione dei cronisti 🤣🤣🤣) loro è un tiro stupido e semicentrale che SVILAR prende facile giusto sporcandosi la maglietta e niente altro.
Soulé assist a parte totalmente ripeto totalmente involuto.
fanno striscia su canale5
Sono contento perché ci sono tanti ragazzi giovani che stanno giocando bene, loro saranno il futuro, almeno alcuni. Non capisco il pessimismo di alcuni una volta annunciate le formazioni.
Accendiamo un cero a Sant’Antonio per il gol che se so magnati. Menomale che entra un po de ciccia Ndicka e Cristante prima che crolli tutto…
anche rensch sta facendo una bella partita
Ma quando li ammonisce sti fallacciari ? Arbitraggio mediocre ma vinciamo lo stesso.
Che gran numero Paulo in mezzo a 2 da fuoriclasse !
Dybala sta crescendo di forma!!
E sono guai per gli avversari!
Siiiiiiiiiiii!
PI SIL LI PI SIL LI
Doppiettaaaaaaaaaaaa
Roma 2
Stockaxx 0
FORZA ROMA
Du’ mijoni a Pisilli so regalatiiiiii.
neanche, li prenderà fra 4 anni !
al momento, è a 1.2M.
(era una battuta la tua ma dovevo precisare ! 🙂
“il coraggio di osare….”
Doppietta del giovane Pisilli per una serata Magica!
PISILLI
PISILLI
non c’è altro da dire.
sfr. ❤️🧡💛
Bella vittoria, un grande Pisilli. Adesso testa al campionato.
Una delle migliori partite che abbia mai visto giocare dalla Roma quando schieriamo così pochi titolari dall’inizio.
Al fischio d’inizio ero arrabbiato con Gasp. Al fischio finale mi inchino al genio tattico. Che altro potrei fare davanti a quanto visto stasera? Ci sarà un motivo per cui lui sta sulla panchina della Roma e io no.
Pisilliiiii doppietta straordinaria e Daje ! Siamo stati superiori anche col turnover. Solo la prima mezz’ora era stata fiacca da reti bianche ma poi la Roma ha alzato il ritmo ed è venuta fuori una bella prestazione. Vittoria meritata. Avanti così !
Gasperini ha ruotato come meglio non si poteva ottenendo un risultato prezioso per il suo cammino europeo.
Arcicontento per Pisilli, espressione della meglio gioventù di Roma.
Quello che si chiama “rispondere sul campo”. Stasera Pisilli 10.
Rensch in crescendo nella ripresa nonostante una sbavatura difensiva, Ferguson si è impegnato per tutta la partita in modo intelligente. Svilar decisivo, non facciamoci ingannare dalle apparenze. Vittoria importantissima non solo per la classifica di EL ma anche perché in tanti hanno dato ottime risposte.
Avevo scarsa fiducia questa sera, invece grandi anche le riserve. Ghilardi perfetto dietro, Pisilli mi ha ricordato il miglior Perrotta, bene anche Ferguson, ma bravi tutti
Stiamo crescendo tanto come personalità e forza! Forza Romaaaaaa
abbiamo un tesoro: PISILLI
E c’è chi voleva cambiare Pisilli con Frendrup che la porta non la vede nemmeno col binocolo in una squadra come il Genoa.. i professoroni di calcio sono stai serviti
Che Roma!! Bravi tutti! Molto bene Ghilardi! Dybala old style! Forza Roma.
ROMA VITTORIOSA. Saluti alla banda di germani. Pisilli campione.
Dopo la partita dell’ Under 21 dove fece gol e assist dissi che Pisilli poteva essere il falso nove che nei momenti di difficolta’ puo’ essere buono con il fatto che si inserisce e vede la porta e oggi l’ha vista bene…complimenti che ragazzo !!
