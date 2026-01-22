PISILLI: “Giocare nella Roma è un sogno. Con i miei gol ci eviteremo il playoff”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Stoccarda. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.
Una serata da sogno…
“Sono molto contento soprattutto per la vittoria, ci serviva e così molto probabilmente eviteremo il play off”
Sai venire in mente Tardelli e Marchisio…
“Tardelli per la mia età non l’ho potuto vedere, loro sono giocatori che hanno tanti anni di carriera alle spalle, io sono ancora all’inizio”
A Roma puoi fare il salto di qualità…
“Giocare alla Roma per me è un sogno. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma”
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Ma dove va Pisilli, sta bene a Roma con la Roma,, romano romanista, casa sua sarà sempre trigoria.
❤️🧡
Infatti Pislli quanto puoi imparare da Gasperini di più rispetto ad un altro allenatore.
Movimenti inserimenti posizioni..
Ma soprattutto se continui a mettere la palla sotto al sette con quella freddezza da attaccante di razza il futuro del centrocampo giallorosso è già tuo. Non dovrai aspettare. Senza contare quella velocizzazione al centro per Soule al primo tempo..
Pisilli è un crack. Un pirata all’ arrembaggio.
grande…umile e capace!
Bella prestazione Nicolò… 💪
Man of the match.. 🏆
Partita STRAORDINARIA di Niccolò stasera. Corsa e qualità per 98 minuti, e nonostante questo é stato freddissimo sotto porta. Nel recente passato l’unico che poteva fare cose simili era Nainggolan, sei sulla strada giusta Niccolò
Bello de casa!!!
grande Pisillone, prima in CS col “veggente” Gasp, poi la doppietta . . .
grande prova di pisilli, se EA si ripete ai livelli della coppa d’africa abbiamo un centrocampo molto forte
daje pisillone!! continua a ritagliarti il tuo spazio, dai il massimo quando vieni chiamato in causa e diventerai sempre più importante per questa Roma!
Ma bravo bravo bravo Pisilli!
Mi è sempre piaciuto tanto. Ma per chi lo segue nell’Under 21 non è una sorpresa. Daje Piso corederoma!
Daje Niccolòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò !!! Che doppietta straordinaria 2 gol bellissimi. 💖💛
Il ragazzino ha il coraggio che alcuni non hanno, quello di tirare in porta, Pisilli ha tutto per diventare un giocatore di valore ma soprattutto ha la testa, può e deve ancora migliorare. Anche i due ragazzi in difesa crescono, mi piace Ghilardi che quando ha il pallone è in grado di gestirlo e salire in verticale, avrà imparato da Hermoso/Ndika?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.