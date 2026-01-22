PISILLI: “Giocare nella Roma è un sogno. Con i miei gol ci eviteremo il playoff”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Stoccarda. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Una serata da sogno…

“Sono molto contento soprattutto per la vittoria, ci serviva e così molto probabilmente eviteremo il play off”

Sai venire in mente Tardelli e Marchisio…

“Tardelli per la mia età non l’ho potuto vedere, loro sono giocatori che hanno tanti anni di carriera alle spalle, io sono ancora all’inizio”

A Roma puoi fare il salto di qualità…

“Giocare alla Roma per me è un sogno. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma”