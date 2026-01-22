PISILLI: “Giocare nella Roma è un sogno. Con i miei gol ci eviteremo il playoff”

Niccolò Pisilli parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Stoccarda. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Una serata da sogno…
“Sono molto contento soprattutto per la vittoria, ci serviva e così molto probabilmente eviteremo il play off”

Sai venire in mente Tardelli e Marchisio…
“Tardelli per la mia età non l’ho potuto vedere, loro sono giocatori che hanno tanti anni di carriera alle spalle, io sono ancora all’inizio”

A Roma puoi fare il salto di qualità…
“Giocare alla Roma per me è un sogno. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma”

14 Commenti

    • Infatti Pislli quanto puoi imparare da Gasperini di più rispetto ad un altro allenatore.
      Movimenti inserimenti posizioni..
      Ma soprattutto se continui a mettere la palla sotto al sette con quella freddezza da attaccante di razza il futuro del centrocampo giallorosso è già tuo. Non dovrai aspettare. Senza contare quella velocizzazione al centro per Soule al primo tempo..

  5. Partita STRAORDINARIA di Niccolò stasera. Corsa e qualità per 98 minuti, e nonostante questo é stato freddissimo sotto porta. Nel recente passato l’unico che poteva fare cose simili era Nainggolan, sei sulla strada giusta Niccolò

  9. daje pisillone!! continua a ritagliarti il tuo spazio, dai il massimo quando vieni chiamato in causa e diventerai sempre più importante per questa Roma!

  12. Daje Niccolòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò !!! Che doppietta straordinaria 2 gol bellissimi. 💖💛

  13. Il ragazzino ha il coraggio che alcuni non hanno, quello di tirare in porta, Pisilli ha tutto per diventare un giocatore di valore ma soprattutto ha la testa, può e deve ancora migliorare. Anche i due ragazzi in difesa crescono, mi piace Ghilardi che quando ha il pallone è in grado di gestirlo e salire in verticale, avrà imparato da Hermoso/Ndika?

