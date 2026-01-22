SVILAR: “I nostri giovani sono pronti per questi livelli. Pisilli? Lo soffro anche io, mette la palla sempre all’incrocio…”

Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Stoccarda. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Stasera protagonista, un’analisi della partita, avversario forte, serata difficile, ne siete usciti tanto bene, con pazienza e qualità.

«Buonasera a tutti, sì, l’avversario era forte, ma noi ce l’avevamo tutti forti. Penso che abbiamo concesso poco. Ovviamente, una squadra forte come la loro qualche opportunità ce l’aveva, ma penso che tutti quelli che hanno giocato dal primo minuto e quelli che sono entrati durante la partita abbiano fatto un buon lavoro e fossero pronti».

Hai visto Pisilli come tira sotto l’incrocio dei pali, ti fa gol in allenamento?

«Onestamente, in allenamento Pisilli lo soffro un po’».

Ah, raccontaci, raccontaci!

«Lo soffro un po’, lo soffro un po’, è vero. Perché lo mette sempre sotto il sette, sempre sotto l’incrocio. Calcia bene, calcia benissimo».

Di solito sei difeso da una difesa molto forte, con giocatori di grande esperienza come Mancini, Ndicka, Hermoso. Questa sera, invece, una linea difensiva più giovane. Volevo sapere, dal tuo punto di vista, come stanno crescendo Ziolkowski, Ghilardi e questi ragazzi che stanno avendo delle chance di giocare?

«Sì, penso che tutti noi abbiamo delle opportunità grazie al mister per farci vedere. I più giovani che hanno iniziato la partita l’hanno interpretata benissimo, e penso che non sia la prima volta che lo fanno. Quindi, per me, sono pronti per questi livelli e devono ovviamente crescere ancora, perché sono giovani, ma sono nelle mani giuste per farlo».

Quante squadre ci sono in Italia più forti della Roma?

«In questo momento la classifica dice tre, ma poi alla fine della stagione vedremo. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita e, come dice sempre il mister, sta diventando un po’ una situazione di eliminazione. Ogni partita che fai, fai un pezzettino in più, e questo è ciò che dobbiamo fare. Domani dovremo recuperare bene, mettere questa partita da parte e pensare subito al Milan».