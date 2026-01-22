LIVE! GASPERINI: “Partita perfetta contro una squadra forte. Pisilli è cresciuto molto. Ferguson ha cambiato atteggiamento. E se arrivasse qualcun altro davanti…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Stoccarda, gara valida per la settima giornata della fase campionato dell’Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

E’ stato buon profeta con Pisilli…

“Lui ha già dimostrato spesso il suo valore, ora è cresciuto molto, ha raggiunto una maturità in mezzo al campo al di là dai gol, è uno di quelli che può ampliare la rosa della Roma”.

Somiglia a Tardelli…

“Sì è vero, ha questa capacità di inserirsi e calcia benissimo…”

Ha cambiato tanto…

“Ho la fortuna di vedere gli allenamenti, Ghilardi ha fatto un’ottima partita, anche Ziolkowski che magari ancora non riesce a reggere novanta minuti. E’ venuta fuori una partita perfetta, abbiamo tenuto tutti in considerazione contro una squadra forte che valeva molto per la classifica”.

Dove può arrivare la Roma, una squadra che non pareggia mai e vince tanto…

“Ci dicono che se avessimo pareggiato qualche partita in più. Non vogliamo speculare sui punticini, i salti in avanti li fai quando vinci le partite. Ci sono ancora dei risultati con le primissime che non abbiamo atto, ma ci siamo andati vicini. Ci siamo avvicinando, se così sarà ci sentiremo anche più forti”.

Che prospettive ha questo attacco?

“Siamo ancora in emergenza, stasera abbiamo finito con Rensch attaccante di destra. Abbiamo spesso fuori El Shaarawy e Dovbyk non c’è più. Malen ha dimostrato di essere molto forte, e Vaz è un ragazzo di grande prospettiva. Se riuscissimo a fare qualcos’altro davanti, le grandi squadre sono tutte molto numeriche e qualitative in quel reparto”

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Oggi mancavano sette titolari e la prova è stata molto convincente. Che risposte ha avuto?

“Prestazione di assoluto valore contro una squadra forte. Volevo testare questi ragazzi per vedere a che livello eravamo, potevamo prendere gol e ci ha salvato Svilar, ma abbiamo avuto anche tante occasioni per far gol. Sono contento per le tante cose positive oltre al risultato”.

Ghilardi?

“Mi sembra molto più sicuro e ha la possibilità di giocare di più. Lì dietro non siamo così tanti, e le prestazioni sue ci danno più forza. Ziolkowski magari dopo un po’ tende a calare, mi auguro che migliori in futuro”.

Questo gruppo si sta allargando nel suo famoso nucleo. Pisilli resta?

“Assolutamente sì, ha giocato con qualità e maturità, non solo per i gol. E’ migliorato anche nel recupero palla, deve ancora maturare fisicamente, ma è un ragazzo di valore e ha questa capacità di inserirsi e concludere che ha sempre avuto”.

Che step manca a Soulè? Ancora si perde in un bicchier d’acqua.

“Non ci vedo delle difficoltà. Ha sicuramente dei margini, ma il livello è già molto buono, poi si può sempre migliorare”.

Dybala è entrato molto bene. Come progetto Dybala può essere l’eccezione al progetto giovani?

“Pensiamo al presente. Lui in questa squadra è molto forte, l’importante è che stia bene. Sappiamo che ci sono giocatori a scadenza e in prestito, si cerca sostenibilità con i giovani ma dobbiamo essere anche competitivi perchè siamo là ed è un peccato. Dobbiamo pensare al presente e giocarci le nostre chance”.

Ferguson merita una menzione, si è impegnato molto. E’ soddisfatto?

“Mi sembra abbia cambiato atteggiamento e condizione. Ora sta in partita, è presente, ha un suo peso, poi si può fare più o meno bene, ma mi sembra che sia presente e non impalpabile come all’inizio di stagione. Anche lui è molto giovane, l’importante è che dia segnali”.

Continua…