ROMA-STOCCARDA 2-0: le pagelle

La Roma vince e convince anche in Europa League battendo lo Stoccarda per 2 a 0: grande mattatore della serata Niccolò Pisilli, autore di una splendida doppietta.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i tedeschi nel match valido per la settima giornata della fase campionato di Europa League:
Svilar 7,5 – Reattivo sulla conclusione ravvicinata di Leweling, provvidenziale su Undav. Anche oggi è un muro invalicabile.
Celik 6,5 – Prezioso nel ruolo di centrale di destra, rapido e puntuale nelle chiusure.
Ziolkowski 6 – Duella con Undav, riesce ad arginare solo a intermittenza l’attaccante tedesco. Anche stasera serve la specialità della casa, chiudendo in scivolata un paio di ripartenze pericolose. Dal 60′ Ndicka 6 – Gasp lo butta dentro per arginare il potente centravanti dello Stoccarda. Anche lui lo soffre a tratti.
Ghilardi 7 – Partitone. Accetta lo scontro fisico con i suoi diretti avversari e molto spesso li vince con forza e senso dell’anticipo.
Rensch 6,5 – Torna ad agire sulla fascia destra, spinge con buona continuità anche se non eccelle nell’ultimo passaggio. Bravo nelle chiusure in velocità.
Konè 6,5 – La direzione all’inglese di Brooks lo porta nella sua confort zone. Lotta e sradica palloni in mezzo al campo. Gasperini lo richiama per farlo rifiatare in vista del Milan. Dal 60′ Cristante 6 – Si cala subito nel match con la solita esperienza.
Pisilli 8 – In evidente crescita. Gioca bene in mezzo al campo, si inserisce con maestria e segna due gol splendidi che decidono il match.
Tsimikas 5,5 – Non benissimo nemmeno stasera: leggerino in difesa, impreciso in attacco. Dal 72′ Wesley 6 – Ci mette più ciccia del collega greco.
Soulè 6,5 – Inventa un assist geniale per il vantaggio giallorosso. Potrebbe essere più incisivo in certe situazioni favorevoli, ma per stasera va bene così. Dal 84’ Mancini sv.
Pellegrini 6 – Potrebbe incidere di più in certi momenti del match. Un po’ leggerino, soffre la direzione all’inglese di Brooks, ma ha il merito di non mollare. Dal 72’ Dybala 6,5 – Manda in sollucchero l’Olimpico con un numero d’alta scuola dei suoi, poi serve l’assist per il gol che chiude la partita.
Ferguson 6 – Si batte con coraggio. L’impegno c’è, manca però la qualità nelle giocate.
GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – Stavolta le tante rotazioni non si sentono: porta a casa un’altra vittoria, fra l’altro molto pesante, contro un avversario decisamente ostico.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Ghilardi ha fatto un partitone. Grande Pisilli!!
e no a Nik 💛❤️ 10
è stato offeso fino a oggi
rispetto
grande risposta a tutti i sveglioni che criticano pisilli non capendo che é il futuro centrocampista sia della Roma che della nazionale, così come ghilardi che mi piace tantissimo. folli anche le critiche a soulè quando é sempre decisivo per assist o goal. forza Roma
Gasperini 8: azzecca le mosse nei cambi come fa un Grande Maestro con i pezzi sulla scacchiera.
Tsimikas il 6 lo ha preso questa sera, ha sbagliato solo una cosa quando si è fatto superare.
Cristante almeno 7, entra e fa sentire il suo peso, ottimo, i tedeschi con lui si sono fermati a centrocampo.
Pellegrini ancora non convince, forse non digerisce il fatto che è sceso nelle preferenze dell’allenatore. Domenica non sarà titolare
Ferguson è da confermare in un organico completo serve anche uno come lui perché sta crescendo e ha margini enormi avendo 20 anni
Sono contento per Pisilli. Piano piano stiamo imparando a conoscerlo veramente per le potenzialita’ eccezionali (e per l’umilta’ con cui si e’ messo in gioco )
Geasperini e’ mostrioso
In certi momenti mi e’ parso di vedere a tratti persino qualcosa di nuovo: una densita’ che non avevo ancora visto. E questo con le seconde linee
Ghertardi , Ziolkowski ctescono
Mi ha stupito Rench.
