ZIOLKOWSKI: “Mi sono fatto un bagno di umiltà, quando sono arrivato pensavo di conoscere tutto…”

Jan Ziolkowski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Stoccarda. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico.

Come hai preso il momento della sostituzione?

“Mi sarebbe piaciuto giocare l’intera partita, ma il calcio è un gioco di squadra, e ognuno deve prendere il proprio posto. Evan ha preso il mio posto la squadra aveva bisogno della sua esperienza. Ho fatto del mio meglio per aiutare la squadra, anche se gioco solo 10 minuti,15 o 90”.

Con chi ti trovi meglio e chi ti sta aiutando di più tra i tuoi compagni?

“Vado d’accordo con tutti i compagni di reparto. Io e Ghilardi siamo coetanei quindi andiamo molto d’accordo ma mi trovo bene anche con chi ha più esperienza: Hermoso, Ndicka, Celik quando gioca in difesa, Mancini. Facciamo sempre del nostro meglio, il compito è quello di difendere la squadra”.

Quale la caratteristica che hai migliorato di più da quando sei arrivato?

“Sto lavorando molto sul piano fisico con i preparatori. Da quando sono arrivati sono migliorato molto. Quando sono arrivato pensavo di conoscere già tutti i trucchi del mestiere ma poi mi sono fatto un bagno di realtà e umiltà ma con molta applicazione sto cercando di migliorare”.

Senti quanto sia importante questa competizione? Ci credete?

“Non dobbiamo scegliere i nostri obiettivi, dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa competizione è importante come il campionato, ma non è facendo previsioni a lungo termine che si arriva in fondo alle competizioni. Ora siamo in un buon momento e dobbiamo sfruttarlo e allungarlo il più possibile”.