Gasp studia la Roma anti-Milan: Dybala-Malen sicuri, Cristante trequartista insidia Pellegrini

Tra le tante soluzioni che Gian Piero Gasperini sta mettendo sul tavolo, ce n’è una che più di tutte racconta la profondità delle scelte della sua Roma: come completare il terzetto offensivo contro il Milan. Due maglie, davanti, sono di fatto già assegnate: Dybala e Malen. Resta la terza. Ed è lì che nasce il vero rebus.

Ad oggi il ballottaggio è quasi triplo e coinvolge, per ragioni diverse, Cristante, Pellegrini e Soulé. Gasperini sta valutando più di una strada, anche in base all’interpretazione tattica della gara.

Una prima opzione porta alla soluzione già vista all’andata: Cristante alzato sulla trequarti centrale, con il compito di schermare Modric e dare densità tra le linee, alle spalle di Dybala e Malen. Una scelta più “di controllo” che consentirebbe l’inserimento di Pisilli (o El Aynaoui) in mediana accanto a Koné, mantenendo equilibrio senza rinunciare alla qualità.

L’alternativa è il più classico 3-4-2-1, modulo in cui al momento Lorenzo Pellegrini è in vantaggio su Soulé per il ruolo di trequartista sinistro. Il motivo è duplice e piuttosto chiaro: Pellegrini conosce meglio quella posizione e, soprattutto, garantisce maggiore equilibrio nella fase di non possesso, aspetto tutt’altro che secondario contro un Milan che vive anche sulle transizioni. Soulé resta un’opzione più offensiva, ma meno affidabile sul piano tattico.

Dietro, invece, le gerarchie sembrano essersi chiarite. L’ottima prova di Ghilardi contro lo Stoccarda ha permesso all’ex Verona di vincere la sfida a distanza per la terza maglia di centrale difensivo. Al suo fianco agiranno Mancini e Ndicka, con una linea ormai rodata. Sulle corsie, poche sorprese: Celik tornerà a destra nel ruolo di quinto, mentre Wesley verrà utilizzato a sinistra, dove dovrebbe vedersela con l’ex Saelemaekers in un duello tutt’altro che banale.

Gasperini osserva, pesa, calcola. Perché contro il Milan non basta il talento: serve scegliere chi interpreta meglio la partita, non solo chi la accende.

Fonte: Gazzetta dello Sport