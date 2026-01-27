Fabrizio Romano: “Nessun contatto tra Pellegrini e l’Al-Nassr”

Lorenzo Pellegrini continuerà a vestire la maglia della Roma almeno fino alla conclusione della stagione. Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni su un possibile interessamento dell’Al-Nassr, club saudita che nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé per i colpi milionari e per la presenza di Cristiano Ronaldo.

A chiarire la situazione ci ha pensato Fabrizio Romano, che tramite un video sul suo canale Youtube ha smentito qualsiasi contatto tra il centrocampista giallorosso e il club arabo. Secondo l’insider, tra Pellegrini e l’Al-Nassr non è mai stata avviata alcuna negoziazione, confermando che il giocatore resterà a Trigoria almeno fino a giugno.

La smentita di Romano chiude così ogni eventuale speculazione sul suo trasferimento in inverno. Resta da chiarire invece il futuro di Pellegrini a giugno.

🚨🇸🇦 No talks or negotiations between Al Nassr and Lorenzo Pellegrini or AS Roma despite recent rumors. 🎥🇮🇹 https://t.co/e7VKiHLF1O pic.twitter.com/IRfN6v3odr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026