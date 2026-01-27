Fabrizio Romano: “Nessun contatto tra Pellegrini e l’Al-Nassr”

Lorenzo Pellegrini continuerà a vestire la maglia della Roma almeno fino alla conclusione della stagione. Nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni su un possibile interessamento dell’Al-Nassr, club saudita che nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé per i colpi milionari e per la presenza di Cristiano Ronaldo.
A chiarire la situazione ci ha pensato Fabrizio Romano, che tramite un video sul suo canale Youtube ha smentito qualsiasi contatto tra il centrocampista giallorosso e il club arabo. Secondo l’insider, tra Pellegrini e l’Al-Nassr non è mai stata avviata alcuna negoziazione, confermando che il giocatore resterà a Trigoria almeno fino a giugno.
La smentita di Romano chiude così ogni eventuale speculazione sul suo trasferimento in inverno. Resta da chiarire invece il futuro di Pellegrini a giugno.
LEGGI ANCHE – Wolfe più Carrasco: Friedkin dice sì, Massara ci prova
🚨🇸🇦 No talks or negotiations between Al Nassr and Lorenzo Pellegrini or AS Roma despite recent rumors.
🎥🇮🇹 https://t.co/e7VKiHLF1O pic.twitter.com/IRfN6v3odr
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2026
Era una bufala, che per gli Abbocconi è tanta roba.
😱
evviva 💛❤️
Lorenzo Pellegrini: e il nostro destino soffreremo con lui fino al suo ritiro.
Ma va?! e mo chi glielo dice a Pocetta?
Che peccato
Dal 1 gennaio può firmare per Inter,, Napoli, Bologna, Como, Al Naser, Manchester City, Chelsea…
Al 27 di gennaio unico rumors è in Arabia con smentita in giornata.
Bello quando fate i saccenti e poi crollate sotto le vostre stesse affermazioni.
Lorenzo Pellegrini sarà libero di firmare per un’altra squadra il 1° Febbraio 2026, non dal 1° gennaio.
Difatti, lo scorso anno, Zalewski si trasferì all’Inter proprio perché era ancora sotto contratto con la Roma.
Un caro saluto ai grandi “intenditori” di calcio.
Meglio andare a trigoria e sfrecciare per Roma in Ferrari, essere riconoscibile dunque, facendo la star, piuttosto che sembrare uno sfigato in Arabia tra tanti che vanno in giro “solo” in Ferrari!!!
…..peccato…..in arabia si respira aria buona e ricca di soldi…lore’ pensace bene….
Maffigurati questo se accolla a vita alla Roma finchè può. Il problema è che per qualche saltuaria mezza prestazione buona la socità rischia pure di rinnovargli il contratto
ormai non ce casco più almeno fino a Giugno tocca tenerlo poi:” ognuno per la propria strada e non fate scherzi”. forza Roma
A leggere alcune risposte, pare quasi che lo stipendio lo paghino loro personalmente.
Colpa di CR7: gli faceva ombra!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.