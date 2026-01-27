Wolfe più Carrasco: Friedkin dice sì, Massara ci prova

La Roma prova a rifarsi il volto sulla fascia sinistra. Anzi, a rifondarla. È lì che si concentra l’ultimo grande sforzo di mercato dei Friedkin, decisi a dare a Gian Piero Gasperini due rinforzi mirati per alzare definitivamente il livello della squadra nella corsa Champions. L’idea è chiara: un doppio colpo, uno basso e uno alto, per trasformare il corridoio mancino in una nuova fonte di gioco e pericolo. I nomi cerchiati in rosso sono David Møller Wolfe e Yannick Carrasco.

Il primo tassello riguarda il dopo-Tsimikas. La Roma ha già dato il via libera al rientro del greco al Liverpool e ha individuato in Møller Wolfe il profilo ideale per Gasperini: giovane, offensivo, abituato a fare tutta la fascia e già seguito la scorsa stagione. Il norvegese del Wolverhampton è il primo obiettivo per il ruolo di terzino sinistro, con una trattativa impostata su prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12-13 milioni.

Il nodo, al momento, è tutto inglese: i Wolves devono prima trovare un sostituto e continuano a fare muro, anche se la retrocessione rende il contesto più favorevole a un’uscita. In alternativa resta sullo sfondo Matteo Ruggeri, ma l’Atletico Madrid insiste sull’obbligo di riscatto, formula che a Trigoria non convince fino in fondo.

Il secondo innesto è quello che Gasperini aspetta con più impazienza: l’esterno offensivo di sinistra. Qui il nome forte è Yannick Carrasco. Con il belga dell’Al-Shabab l’accordo sul contratto c’è già, così come la volontà del giocatore di tornare in Europa per sentirsi di nuovo protagonista. Il problema, ancora una volta, è la formula: la Roma spinge per il prestito, il club saudita continua a chiedere una cessione definitiva. Una partita aperta, che Massara proverà a sbloccare sfruttando il pressing del calciatore e le difficoltà incontrate su altri fronti.

Le alternative non mancano, ma al momento restano tali. Sauer e Godts sono piste più fredde, mentre è tornato di moda anche il nome di Summerville, già seguito in passato. Nessuno, però, incarna quanto Carrasco l’idea di Gasperini: esperienza, qualità immediata e zero tempo di adattamento, in una rosa che secondo il tecnico ha già abbastanza giovani.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo