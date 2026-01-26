Calciomercato Roma, l’Al Nassr vuole Pellegrini: pronta un’offerta

Nuova sirena dall’Arabia per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di Sport Mediaset sul suo profilo X, l’Al Nassr ha messo nel mirino il centrocampista della Roma ed è pronto a presentare un’offerta per portarlo subito in Saudi Pro League.
Il club arabo starebbe valutando un affondo concreto nelle prossime ore, con l’idea di convincere sia la Roma che il giocatore a chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato.
Pellegrini, 30 anni il prossimo giugno, è in scadenza di contratto. Restano da capire l’entità dell’offerta e la volontà del calciatore.
L’ Al Nassr tenta Lorenzo Pellegrini. Pronta offerta per portare il centrocampista della Roma subito in Arabia.@sportmediaset
— Orazio Accomando (@OAccomando91) January 26, 2026