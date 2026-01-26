Calciomercato Roma, l’Al Nassr vuole Pellegrini: pronta un’offerta

0
22

Nuova sirena dall’Arabia per Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di Sport Mediaset sul suo profilo X, l’Al Nassr ha messo nel mirino il centrocampista della Roma ed è pronto a presentare un’offerta per portarlo subito in Saudi Pro League.

Il club arabo starebbe valutando un affondo concreto nelle prossime ore, con l’idea di convincere sia la Roma che il giocatore a chiudere l’operazione già in questa finestra di mercato.

Pellegrini, 30 anni il prossimo giugno, è in scadenza di contratto. Restano da capire l’entità dell’offerta e la volontà del calciatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – Offerta per Moller Wolfe a titolo definitivo, trattativa in corso con i Wolves

Articolo precedenteGasperini: “Mi hanno sempre detto che a Roma non si può fare calcio, ma non è vero”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome