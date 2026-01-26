Calciomercato Roma: offerta per Moller Wolfe a titolo definitivo, trattativa in corso con i Wolves

La Roma scopre le carte per la fascia sinistra. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha presentato in mattinata un’offerta ufficiale al Wolverhampton per David Møller Wolfe, terzino sinistro seguito da tempo da Frederic Massara.
La mossa è chiara e tutt’altro che interlocutoria: non si tratta di un prestito, ma di una proposta a titolo definitivo, segnale della volontà della Roma di chiudere l’operazione e consegnare a Gasperini un rinforzo strutturale sulla corsia mancina. Al momento, però, il club inglese fa muro e resiste al pressing giallorosso, anche se i contatti proseguono con insistenza.
L’affondo per Wolfe potrebbe avere effetti immediati sulle altre trattative legate alla fascia sinistra. L’eventuale arrivo del norvegese aprirebbe infatti la strada all’uscita di Tsimikas, destinato al ritorno al Liverpool, e si inserisce nell’intreccio più ampio che coinvolge anche Robertson.
Massara spinge, la Roma insiste. La fascia sinistra è una priorità e Wolfe, ora, è molto più di una semplice idea.
Età giusta, fisico giusto, piede giusto. Tolto questo non ho idea di chi sia 🙂 dato che non avevo ancora guardato video essendo fino ad ora uno dei tanti nomi usciti.
mi spiegate se terzino (alla Angelino per intenderci) oppure esterno alto (El Shaarawy). non lo conosco
Non lo conosco, anche se i giocatori norvegesi mi piacciono, sono generosi e giocano senza paura.
Detto questo, se la notizia fosse vera, credo che vogliano completare il mercato con un esterno in prestito e, quindi, Carrasco…
ne serve uno buono per mettere Wesley a destra e sopratutto Celik in panchina, lo dico da anni, c’era ancora il grande Mou e Celik già faceva danni, gli stessi di ieri sera…ma molti non li vedono…e serve uno a centrocampo, Cristante è bravo, ma sarebbe meglio averlo in panchina..e invece con Konè fuori…poi l’ala sinistra, se prendi buoni questi due andrebbe bene pure Carrasco…
Se arriva, speriamo che risolva problemi!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.