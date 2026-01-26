FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 26 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Gasperini compie 68 anni, gli auguri della Roma

Oggi, lunedì 26 gennaio 2026, Gian Piero Gasperini compie 68 anni. La Roma ha fatto gli auguri al proprio allenatore con un post sui social.

Ore 9:30 – Hermoso tenta il recupero lampo

Gian Piero Gasperini spera nel recupero lampo di Mario Hermoso. Il difensore centrale spagnolo aveva accusato una lesione di secondo grado all’ileopsoas durante il match contro il Torino del 18 gennaio e sta provando a rendersi protagonista di un ritorno in tempi record. Il classe ’95 sarebbe dovuto rimanere ai box per circa un mese ma arrivano segnali incoraggianti dal calciatore, il quale punta a essere a disposizione per Udinese-Roma di lunedì prossimo. (Il Tempo)

Ore 8:40 – Roma-Milan 1-1: Ghilardi il migliore, Malen stecca

Si chiude sull’1-1 il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan. Per i quotidiani il migliore tra i titolari è Daniele Ghilardi (6.78): “Gigante, Leao evapora” scrive Il Romanista. Decisivo dalla panchina Lorenzo Pellegrini (7.00), glaciale dal dischetto per il gol del pari: “Rigore pesantissimo” (Corriere dello Sport). Tra i peggiori Donyell Malen (5.93), impreciso sotto porta: “Una chance enorme fallita” (Corriere della Sera). Leggera insufficienza anche per Ndicka (5.86). Promosso Gasperini (6.71): “Giocando così, la Roma vincerà tante partite” (Il Messaggero).

IN AGGIORNAMENTO…