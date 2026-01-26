Konè, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di un mese

Brutte notizie per la Roma dopo l’1-1 con il Milan. Gli esami strumentali effettuati da Manu Koné hanno confermato i timori emersi già all’Olimpico: lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.
Il centrocampista francese, uscito dolorante al 58’ del match contro i rossoneri, dovrà fermarsi per uno stop stimato in circa un mese. Un’assenza pesante per Gasperini, che perde uno degli uomini chiave dell’equilibrio e dell’intensità del centrocampo giallorosso nel momento più delicato della stagione.
Koné aveva lasciato il campo zoppicando vistosamente e con il volto coperto dalla maglia, segnali che avevano già fatto scattare l’allarme. Ora la conferma ufficiale: la Roma dovrà fare a meno di lui per diverse settimane, con tempi di recupero che dipenderanno dall’evoluzione del quadro clinico e dalla risposta alla terapia.
speriamo di averlo per il 15/02 a Napoli ma sarà molto difficile….. ora spazio a pisilli e El aynaoui
al Napoli mancherà Neres che si è operato alla caviglia
Non ci voleva. Però era prevedibile. Sta tirando la carretta da parecchio ed ultimamente era in calo. Chance in più per El Aynaoui e Pisilli, ma coperta che diventa corta.
E che azz… Forza Konè🧡❤️
Malissimo perché è una assenza ciclopica, bene perché ho addirittura temuto fosse uno strappo. Ieri avevo scritto che se andava bene lo avremmo rivisto tra un mese e così “fortunatamente” sarà. Probabilmente a parte quella con il Napoli le altre sono tutte partite dove pisilli ed il “marocchino” dovranno dare il fritto per non farlo rimpiangere. Visto che si lamentano sempre un po tutti quando non giocano ora dimostrassero nel momento del bisogno. Certo non mi aspetto un aiuto dal maercato, Massara da questa estate ancora non ha portato l’ esterno a alto a destra ed ha avuto una sessione estiva più questa invernale che si chiuderà a breve… poi manca un terzino sinistro perché ci si scorda che wesley era stato preso per migliorare le cose a destra.
Fortunatamente, tranne che x questa settimana con l’impegno di coppa, dalla prossima sarà una partita a settimana x un mese con Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese.
Potremmo quindi farcela con i 3 centrocampisti rimasti a disposizione.
Sempre che non si finisca ai playoff di EL, nel qual caso avremmo l’andata il 19 febbraio, in mezzo tra la trasferta a Napoli e la Cremonese in casa.
Tuttavia per la trasferta di Atene sono fiducioso.
Il Panathinaikos è ormai sicuro dei playoff e matematicamente fuori dai primi 8 posti, pertanto non avrà molto da chiedere alla partita.
Noi, invece, dobbiamo portare a casa il risultato.
Con una vittoria sarebbe qualificazione diretta certa, col pareggio dipenderà dagli altri, ma potremmo farcela comunque, mentre una sconfitta ci condannerebbe quasi sicuramente ai playoff.
Nonostante questo non mi stupirei se andassimo a giocarcela ad Atene con la stessa “squadra B” che ha fatto bene contro lo Stoccarda.
La cosa importante è che Kone sia perfettamente ristabilito per la sfida con la Rubentus del primo marzo, partita decisiva in ottica Champions.
sarà il caso di prendere un altro centrocampista?
A grande richiesta ( da me) torna il gioco a premi (??) indovina di chi parla?
4 risposte , ma una sola è quella giusta.
A chi è attribuita questa affermazione?
” Gne gne tinimm gli infortunati, simm sfortunati”
1) Napoleone nella battaglia di Waterloo
2) Il Generale Robert Edward Lee durante la guerra di secessione
3) Sua maestà Vega dopo averle prese da Goldrake
4) Parrucchino Antonio Conte ad ogni batosta che prende , senza mai dare meriti agli avversari..
non ci voleva, ma c’è un degno sostituito, NEA
Noi invece non li teniamo gli infortunati.
Dybala
Dovbyk
Hermoso
Kone’..
Le hanno giocare tutte …ehhh
Avremo modo di vedere El Aynaoui che elogiano tutti e non gioca mai.
Io andrei a prendere Frendrup
con pisilli ed el aynaoui sto sereno anche contro il napoli
El anaui lo sostituirà nel miglior modo possibile e all’occorrenza ci sarà Pisilli buona guarigione manu
1 mese a Roma vuol dire 2 mesi e mezzo
poteva andare peggio alla fine a febbraio nn ci sono tante partite visto che DOVREMMO saltare i playoff va bene che torna a marzo
mi dispiace ma Pisilli non e’ kone,bravo ,ma non e’ kone,forse El Ainaoui,meglio
Peccato con il Milan stava facendo un partitone. Del resto gli infortuni in un campionato bisogna metterli in conto.
Adesso spazio a NEA, Pisilli e Pellegrini oltre a Cristante per le rotazioni. Per i primi due l’occasione di dimostrare il loro valore.
