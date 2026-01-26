Konè, lesione di secondo grado al bicipite femorale: stop di un mese

Brutte notizie per la Roma dopo l’1-1 con il Milan. Gli esami strumentali effettuati da Manu Koné hanno confermato i timori emersi già all’Olimpico: lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Il centrocampista francese, uscito dolorante al 58’ del match contro i rossoneri, dovrà fermarsi per uno stop stimato in circa un mese. Un’assenza pesante per Gasperini, che perde uno degli uomini chiave dell’equilibrio e dell’intensità del centrocampo giallorosso nel momento più delicato della stagione.

Koné aveva lasciato il campo zoppicando vistosamente e con il volto coperto dalla maglia, segnali che avevano già fatto scattare l’allarme. Ora la conferma ufficiale: la Roma dovrà fare a meno di lui per diverse settimane, con tempi di recupero che dipenderanno dall’evoluzione del quadro clinico e dalla risposta alla terapia.