Calciomercato Roma, Di Marzio: “Si lavora per Carrasco, attesa la risposta dell’Al Shabab”

La Roma insiste per Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga, oggi all’Al-Shabab, resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Trigoria per rinforzare le corsie offensive di Gasperini.
Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il nodo dell’operazione è tutto nella formula: i giallorossi sono in attesa di un’apertura del club saudita al prestito, unica soluzione considerata percorribile per portare a Roma l’ex Atletico Madrid. Al momento, infatti, l’Al-Shabab non ha ancora dato il via libera a questa modalità. Massara e gli agenti del calciatore sono al lavoro per risolvere questo nodo fondamentale.
La Roma resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo solo in caso di svolta. Carrasco è un profilo che piace per esperienza e immediatezza, e il giocatore spinge per il trasferimento, e su questo Massara spera di fare leva. Ma senza un cambio di posizione da parte degli arabi l’affare resta in salita.
.@OfficialASRoma -Carrasco, proseguono i contatti: agenti e club al lavoro per avere l’apertura dall’Al-Shabab al prestito, unica condizione possibile per l’operazione @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026
Non mi scalda il cuore , ma non avevano detto che i Friedkin hanno stanziato un budget 25-30 millioni per l’esterno d’attacco ?
Quando ho letto chi è la fonte ho tirato un sospiro di sollievo, Di Marzio una garanzia di bufala.
Detto da chi?
allucinante.
Forse l’idea è: dentro Carrasco e uno tra Sauer e Godts e fuori Elsha.
Questo sarebbe un grande colpo…Carrasco è un signor giocatore me lo ricordo all’atletico madrid asfaltava la fascia…Dybala Malen Carrasco annamo in champions in carrozza …ha ragione gasperini servono nomi importanti e non under 20 …
mi ricorda un certo Bailey…
Sono pienamente d’accordo…qui siamo su livelli superiori a tutti i nomi di giovani promesse fatti fino ad ora
…ecco appunto…te lo ricordi all’Atletico. Adesso è un’altra persona. Sancho 2.0 ma più vecchio
@Paolo82, prendere giocatori ultra trentenni dai campionati arabi lo ritengo un grande rischio.
Sono 2 anni che gioca lì e ci vorranno 4-5 mesi solo per riatletizzarlo. Probabilemente è un giocatore sazio e non ha senso. Avrà un ingaggio lordo di almeno 10-12 mln solo per questa parte di stagione che sono totalmente a perdere e questo tipo di operazioni si sono sempre rivelate un flop per noi. Meglio investire su un giovane con fame e voglia di arrivare tipo Mika Godts che almeno consente un’incremento di valore della rosa, un rinforzo per la squadra anche per gli anni futuri ed un investimento sostenibile per la società.
era un signor giocatore . Adesso dopo anni in Arabia saudita è un incognita!!
Quindi spendere più di 10milioni per un prestito di 5 mesi per un giocatore che non da garanzie mi sembra un po’ azzardato .
Meglio guardare altro!!
Sempre forza Roma!!
Ma cosa ci facciamo con un ” vecchio ” di 33 anni e che non gioca in un campionato SERIO da almeno 2 anni .Ha preferito i soldi alla carriera ed oggi per noi è molto probabile che sia un peso morto !!! Lasciatelo dove sta che sta bene !!!
Cambia sport … tu eri di di quelli che scrivevano “di Malen in peggio” dovreste censurarvi! Ieri modric a 40 anni si è portato a spasso più volte il nostro centrocampo nonostante il pressing. Il calcio è cambiato , i 32 anni di carrasco corrispondono ai 28/29 di 10/12 anni fa. Stare zitti innalzerebbe il vostro conoscere in materia
bayley 2.0
Sarei entusiasta, spolliciate pure.
Carrasco è un esterno a tutta fascia, ma può giocare anche da ala o trequartista; dopo la scuola di Simeone, potete stare tranquilli che la fase difensiva sa farla eccome. Godts e Seuer, invece, sono ali/trequartisti puri.
Di conseguenza è normale che si pensi a un prestito per Carrasco, così da investire tutto il budget finale su un giovane di grande prospettiva.
Nel caso in cui dovesse arrivare Wolfe (costo intorno ai 15 milioni), potete stare certi che Godts non verrà preso: al massimo potrebbe arrivare Seuer.
Tutto dipende dagli incastri di mercato.
PS: non ha senso prendersela se dovesse arrivare Carrasco in prestito. Trovate voi un’altra squadra che investe circa 80 milioni nel mercato di gennaio.
Non mi piaceva da giovane non credo sia migliorato….
Carrasco speramo non ce casco
se viene in prestito, perché no… anche se non rappresenta una soluzione a lungo termine, anzi.
Critico spesso e volentieri Massara, ma è anche vero che il mestiere di DS non è semplice. Carrasco è un ripiego, e sicuramente Massara preferirebbe prenderne uno tra Sauer o Godts che purtroppo costano tanto, e nell’assenza di certezze su questo fronte, deve per forza darne al Gasp oltre ad avere un atteggiamento corretto nei confronti di Carrasco e non farlo sentirsi un “piano C”.
Tenete a mente i commenti negativi come alcuni che già sono qua sopra che fanno il palio con quelli che denigravano Malen quando per la prima volta è stato accostato alla Roma. Dopo aver visto giocare carrasco, perché questi soggetti non guardano nulla del calcio a parte le partite della Roma ( forse ), si stropicceranno gli occhi pronti a salire subito sul carro. Per quanto mi riguarda uno come carrasco che salta l’ uomo 9 volte su 10 ed ha una progressione importante sarebbe l’ ideale come lo è stato l’ olandese per dare un cambio di passo ad una squadra che come si è sempre visto è abbastanza “statica” . Già quando hai carrasco Malen soule wesley e magari un esterno da contrapporre a Wesley di altrettanta gamba e profondità… allora sarebbero c.xxi per gli altri.
I paragoni tra i due sono improponibili. Malen ha 27 anni, viene dalla Premier ed è tuttora un nazionale olandese: un profilo di alto livello anche rispetto a Raspadori di cui si parlava. Carrasco ne ha 32 e viene da un campionato praticamente amatoriale in cui gioca da 2 anni. Vuol dire che sono 2 anni che non si allena e non compete ad alti livelli. Non verrebbe qui per due spicci ma con un ingaggio che sarebbe il più alto della rosa per restare solo 4 mesi. Boh, io la vedo un’operazione senza senso. Ci siamo già scottati molte volte in passato quando abbiamo fatto il mercato con le figurine invece che con gli atleti. I nomi li sapete tutti.
Se lo vuole gasperini ben venga mi fido di lui
Carrasco ? aspettiamo Modric a parametro zero. Ma per favore.
Non è il Carrasco di qualche tempo fa, ma è l’esperto di ruolo pronto che potrebbe fare al caso nostro per l’immediato.
Di sicuro non è lui il giocatore specifico per il futuro ma semplicemente per metterci una bella toppa per il finale di campionato.
Se a Gasp va bene va bene anche a me.
FORZA ROMA
ma sta a rientrà angeliño
ma se i Friedkin hanno dato 30 mln per l’esterno ma prendiamo un profilo futurabile questo è un ex giocatore
Non vedo l’ora….. che il mercato finisca
A me piace già così la squadra sperando che kone non si sia fatto qualcosa di grave e che Angelino prima o poi torni in salute e in campo ( cmq se si continua a cercare uno al suo posto o poche speranze)
Poi se si riesce a prendere qualcuno che Gasp vuole va benissimo l inportante secondo me son tre cose la prima che a giugno si riesca finalmente ad essere liberi sul mercato di agire senza paletti la seconda che la fortuna la davanti inizi a girare dalla parte giusta….. e la terza dobbiamo arrivare in Champions league passando anche dall Europa league ma bisogna arrivarci
Tutto questo con o senza Carrasco
Carrasco e sauer e siamo a posto
Il primo in prestito fino a giugno il secondo a 15 mln circa che ha il tempo di crescere.
Esperienza da un lato necessaria in qst fase e il prospetto da crescere nel breve
Posso capire i dubbi e le riserve sull’età e sulla pausa agonistica ( pure che fosse) ma su quando era giovane no 😱 e a chi ve piace? Solo
Garrincha?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.