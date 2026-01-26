Calciomercato Roma, Di Marzio: “Si lavora per Carrasco, attesa la risposta dell’Al Shabab”

La Roma insiste per Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga, oggi all’Al-Shabab, resta uno dei profili seguiti con maggiore attenzione da Trigoria per rinforzare le corsie offensive di Gasperini.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il nodo dell’operazione è tutto nella formula: i giallorossi sono in attesa di un’apertura del club saudita al prestito, unica soluzione considerata percorribile per portare a Roma l’ex Atletico Madrid. Al momento, infatti, l’Al-Shabab non ha ancora dato il via libera a questa modalità. Massara e gli agenti del calciatore sono al lavoro per risolvere questo nodo fondamentale.

La Roma resta alla finestra, pronta ad affondare il colpo solo in caso di svolta. Carrasco è un profilo che piace per esperienza e immediatezza, e il giocatore spinge per il trasferimento, e su questo Massara spera di fare leva. Ma senza un cambio di posizione da parte degli arabi l’affare resta in salita.

.@OfficialASRoma -Carrasco, proseguono i contatti: agenti e club al lavoro per avere l’apertura dall’Al-Shabab al prestito, unica condizione possibile per l’operazione @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 26, 2026