Roma, Sauer o Godts: sette giorni giorni per decidere l’ala

La Roma lavora su due tasselli chiave per completare l’organico di Gasperini: un esterno offensivo di piede destro e un terzino sinistro. Due ruoli considerati scoperti dal tecnico, che chiede profili specialisti, non adattati. Sull’out alto serve “uno che faccia l’esterno di professione”, mentre dietro Wesley può essere una soluzione, ma non l’unica.

Per l’ala restano in cima alla lista Tel ed El Mala, ma Tottenham e Colonia continuano a fare muro su qualsiasi formula che non preveda una cessione definitiva, nel tentativo di alimentare un’asta. Scenario che ha spinto Gasperini a dare il via libera alla pista Sauer: il classe 2005 del Feyenoord piace per capacità di puntare l’uomo e strappare, ricorda Chiesa per caratteristiche.

Gli olandesi chiedono circa 15 milioni e, al momento, non vorrebbero cederlo a gennaio. Per questo Massara mantiene vivi anche i contatti per Mika Godts dell’Ajax: il belga, 20 anni, è un esterno d’attacco che in Eredivisie sta facendo un grande campionato tra gol (8) e assist (7). Più defilato Carrasco, piano B sponsorizzato da Hermoso, ma l’Al-Shabab non apre al prestito.

Fonte: Il Messaggero