Roma, Sauer o Godts: sette giorni giorni per decidere l’ala

La Roma lavora su due tasselli chiave per completare l’organico di Gasperini: un esterno offensivo di piede destro e un terzino sinistro. Due ruoli considerati scoperti dal tecnico, che chiede profili specialisti, non adattati. Sull’out alto serve “uno che faccia l’esterno di professione”, mentre dietro Wesley può essere una soluzione, ma non l’unica.
Per l’ala restano in cima alla lista Tel ed El Mala, ma Tottenham e Colonia continuano a fare muro su qualsiasi formula che non preveda una cessione definitiva, nel tentativo di alimentare un’asta. Scenario che ha spinto Gasperini a dare il via libera alla pista Sauer: il classe 2005 del Feyenoord piace per capacità di puntare l’uomo e strappare, ricorda Chiesa per caratteristiche.
Gli olandesi chiedono circa 15 milioni e, al momento, non vorrebbero cederlo a gennaio. Per questo Massara mantiene vivi anche i contatti per Mika Godts dell’Ajax: il belga, 20 anni, è un esterno d’attacco che in Eredivisie sta facendo un grande campionato tra gol (8) e assist (7). Più defilato Carrasco, piano B sponsorizzato da Hermoso, ma l’Al-Shabab non apre al prestito.
Fonte: Il Messaggero
Secondo me arriverà Carrasco in prestito fino a giugno.
Lui lo vuole fortemente per giocarsi le chances di convocazione ai mondiali, al punto che è disposto a tagliarsi drasticamente l’ingaggio.
L’Al Shabab naviga nelle zone basse della Saudi League e perderlo x questi mesi sposterebbe il giusto, ma in compenso risparmierebbero una cifra considerevole sullo stipendio ed accontenterebbero il giocatore.
Ieri Soulé a sinistra ha giocato una buona partita, ma se le occasioni avute sul piede destro fossero capitate ad un Carrasco sarebbero state trasformate in rete.
Anche l’acquisto in prestito dell’alternativa Baby Venturino mi fa pensare che andremo su un profilo simile, piuttosto che su un altro giovane, sebbene più navigato dell’ex Genoa.
Mancano 7 giorni, prendete subito Saur o Godts e finiamola con questa pantomina.
Anche perché Wesley, che è un grande giocatore, rende molto di più a destra dove è veramente devastante, per cui c’è bisogno di prendere subito anche un terzino sinistro in attesa che recuperi Angelino, ma non credo che per quest’anno ce la faccia, a cui faccio un grosso in bocca al lupo e lo aspettiamo a braccia aperte.
A circa 15-18 milioni ci sta Diego Moreira dello Strasburgo che sembra perfetto come esterno a tutta fascia sinistro già pronto per realtà europee più grandi avendo giocato in Conference, per caratteristiche molto simile a Wesley (e con Gasp può esplodere definitvamente).
Sono d’ accordo con Massara. Carrasco è molto forte , magari venisse, ma gli arabi non aprono al prestito.
Chi non vuole calciatori di questo livello, si merita Conte, Manna, Lotito e Fabiani
Certo El Mala sarebbe il top ma vanno bene tutti tranne Carrasco.
Gasp secondo me ancora non si spiega l’acquisto di Vaz, soprattutto la formula. Avrebbe avuto un senso un investimento di questo tipo ma in prestito con diritto di riscatto. Con quei soldi e i 15M che vuoi investire adesso per l’esterno sx ci compravi El Mala/Tel/Nusa e ti cambiava la stagione.
carrasco per 6 mesi ti costerebbe quasi come un acquisto a titolo definitivo dato l ingaggio che percepisce in arabia saudita,con l incognita di trovare un giocatore che ha perso tutta la voglia e la competitività .
Quindi io lascerei stare e punterei altre piste
