Calciomercato Roma, dalla Bosnia: Massara vuole Alajbegović. Anche Inter e Lazio sull’esterno

Nuovo nome per l’attacco della Roma. La società giallorossa ha messo nel mirino Kerim Alajbegović, ala bosniaca del Salisburgo.

L’esterno offensivo, classe 2005, è seguito da diversi club europei, ma le offerte concrete finora sono arrivate da Roma, Lazio e Inter. Alajbegović ha già messo insieme 14 presenze in campionato in Austria, con 6 gol e un assist, dimostrando qualità e incisività nonostante la giovane età.

Secondo i media bosniaci, l’operazione potrebbe concretizzarsi entro fine gennaio, in piena finestra di calciomercato.

Fonte: reprezentacija.ba