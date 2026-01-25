Calciomercato Roma, dalla Bosnia: Massara vuole Alajbegović. Anche Inter e Lazio sull’esterno

0
31

Nuovo nome per l’attacco della Roma. La società giallorossa ha messo nel mirino Kerim Alajbegović, ala bosniaca del Salisburgo.

L’esterno offensivo, classe 2005, è seguito da diversi club europei, ma le offerte concrete finora sono arrivate da Roma, Lazio e Inter. Alajbegović ha già messo insieme 14 presenze in campionato in Austria, con 6 gol e un assist, dimostrando qualità e incisività nonostante la giovane età.

Secondo i media bosniaci, l’operazione potrebbe concretizzarsi entro fine gennaio, in piena finestra di calciomercato.

Fonte: reprezentacija.ba

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!

LEGGI ANCHE – La Roma svolta a sinistra: Methalie con Sauer, Massara al lavoro

Articolo precedenteROMA-MILAN, i convocati di Gasperini: out Rensch per una contusione al ginocchio
Articolo successivoCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome