La Roma svolta a sinistra: Methalie con Sauer, Massara al lavoro

Una fascia sinistra da ricostruire quasi da zero. È lì che Frederic Massara concentrerà gli sforzi nell’ultima settimana di mercato, con l’obiettivo di consegnare a Gasperini due rinforzi veri: uno alto e uno basso. Un’esigenza diventata urgente dopo l’addio di Bailey e con il prestito di Tsimikas destinato a essere interrotto a breve.

Il via libera al ritorno del greco al Liverpool è già arrivato, ma a Trigoria vogliono muoversi con prudenza: prima serve un sostituto. I Reds, intanto, stanno definendo la cessione di Robertson al Tottenham, passaggio che potrebbe accelerare l’operazione. In cima alla lista per la corsia mancina c’è Dayann Methalie del Tolosa. I primi contatti sono stati avviati: la Roma è arrivata a 15 milioni, i francesi ne chiedono 25 e per ora fanno muro. Congelata la pista Fortini, restano monitorati Seys e Moller Wolfe come alternative.

Parallelamente, non si ferma la caccia all’esterno offensivo di sinistra. L’arrivo di Venturino non basta e il club vuole aggiungere un profilo in grado di incidere subito. Mathys Tel resta un sogno complicato: il Tottenham non apre e l’operazione appare oggi ai limiti dell’impossibile, anche se il giocatore non sarebbe pienamente soddisfatto della sua situazione in Inghilterra. Più percorribile la pista Leo Sauer del Feyenoord, valutato circa 15 milioni: il nodo è la formula, con Massara al lavoro per trovare l’incastro giusto.

Sul taccuino restano anche Mika Godts dell’Ajax e Said El Mala del Colonia, mentre il piano B continua a chiamarsi Carrasco, soluzione di esperienza pronta all’uso nel caso saltassero gli obiettivi principali.

