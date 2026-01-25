La Roma svolta a sinistra: Methalie con Sauer, Massara al lavoro

Una fascia sinistra da ricostruire quasi da zero. È lì che Frederic Massara concentrerà gli sforzi nell’ultima settimana di mercato, con l’obiettivo di consegnare a Gasperini due rinforzi veri: uno alto e uno basso. Un’esigenza diventata urgente dopo l’addio di Bailey e con il prestito di Tsimikas destinato a essere interrotto a breve.
Il via libera al ritorno del greco al Liverpool è già arrivato, ma a Trigoria vogliono muoversi con prudenza: prima serve un sostituto. I Reds, intanto, stanno definendo la cessione di Robertson al Tottenham, passaggio che potrebbe accelerare l’operazione. In cima alla lista per la corsia mancina c’è Dayann Methalie del Tolosa. I primi contatti sono stati avviati: la Roma è arrivata a 15 milioni, i francesi ne chiedono 25 e per ora fanno muro. Congelata la pista Fortini, restano monitorati Seys e Moller Wolfe come alternative.
Parallelamente, non si ferma la caccia all’esterno offensivo di sinistra. L’arrivo di Venturino non basta e il club vuole aggiungere un profilo in grado di incidere subito. Mathys Tel resta un sogno complicato: il Tottenham non apre e l’operazione appare oggi ai limiti dell’impossibile, anche se il giocatore non sarebbe pienamente soddisfatto della sua situazione in Inghilterra. Più percorribile la pista Leo Sauer del Feyenoord, valutato circa 15 milioni: il nodo è la formula, con Massara al lavoro per trovare l’incastro giusto.
Sul taccuino restano anche Mika Godts dell’Ajax e Said El Mala del Colonia, mentre il piano B continua a chiamarsi Carrasco, soluzione di esperienza pronta all’uso nel caso saltassero gli obiettivi principali.
Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport
il ragazzo francese del Tolosa è un prospetto molto interessante in quanto può giocare sia terzino sinistro che nei 3 in difesa ma a 25 milioni sta bene lì.
per quanto riguarda esterno sinistro alto el mala sarebbe tanta roba ma ormai credo sia già incomparabile per noi, io farei in fretta a prendere godts prima che diventi incomparabile anche lui.
Se serve un terzino sx richiamare Salah-Eddine continuo a dire che è la soluzione più sensata da fare visti i prezzi che girano per terzini sx, ora quest’ultimo sembra più pronto e migliorato rispetto a prima e non può fare peggio di Tsimikas.. uno tra Godts e Sauer sono da prenderli adesso o mai più.
100% concordo ElMala Tels Godts sono tutti e tre altissimi livelli e perfetti per quello che cerchiamo , giovani , già esperti , dribbling e senso del goal .
Speriamo
FORZA MAGGICAAA stendiamo gli strisciati !!!
methelie lo sanno che e un mese che sta fuori per infortunio….boh
Fai con calma Massà..
no carrasco no vi prego, methalie e sauer con gasperini diventeranno emuli di malen
Se si libera il posto per il fluidificante sinistro la Roma il giorno dopo annuncia un nuovo calciatore…su questo non ci sono dubbi…
Piuttosto visto l’arrivo del ragazzo del Genoa sono orientato a pensare che se qualcuno arriverà (non ne sono affatto sicuro finché in rosa abbiamo Lorenzo Pellegrini) sarà in caso un giocatore subito pronto che può già portare giocate e punti….
Il discorso giovane da strutturare credo sarà rimandato a giugno….
O magari il giovane da strutturare lo si prende adesso per averlo pronto a giugno…
mah
secondo me Sauer o Godts andrebbero più che bene e la trattativa sarebbe più semplice / veloce
Non mi interessa chi e quanto spendono basta che sia forte e si risolvano i problemi al mr
i top sono Nusa e Fofana. Subito dopo in ordine TEL,Tzolis, El Mala,
poi Godzs, Schade, Sauer.
Sono buoni anche Odobert, Kevin.
Ma pensare a Kolo Muani che può giocare centrale e laterale alternandosi con Malen? il PSG che vuole kone potrebbe aiutarci.
infine una considerazione :se prendi un giovane prospetto ( es. Sauer) non sarebbe male metterci anche un po’ di esperienza e prendere anche Carrasco liberando Elsha per Fortini. Methalie, il terzino francese è una bestia cmq che prenderei..
quanto mi piace questa nuova dirigenza e questa nuova visione di progetto … giovani con talento … con un mix di giocatori di esperienza … un allenatore che migliora la rosa e non ha paura di mettere in difesa un europa league due ventenni …. poi si potranno sbagliare anche gli acquisti perché nessuno ha la certezza di come un giocatore si ambienterà in una nuova società … l unica pecca è che non vorrei più leggere commenti di pseudo tifosi che critica ogni acquisto o qualsiasi scelta dell allenatore … ormai è un anno che non uedga squadra sta dando riscontri importanti … dall avvento di Ranieri si è sbagliato molto poco .. e la squadra ha sempre dato tutto con una società che sta spendendo e che ha sempre speso …noi neanche ci rendiamo conto che abbiamo attualmente la Presidenza più forte che la Roma abbia mai avuto dalla sua nascita …
secondo me Pellegrini si sta rivelando un macigno
Si perde troppo tempo dovrebbe esserci accanto a Massara un altro direttore sportivo, non si può arrivare alla fine del mercato con giocatori rotti o scarsi e sperare in Gasperini, non si va da nessuna parte!
Per l’esterno offensivo non tutti gli obiettivi sono dello stesso valore.
Metto El Mala un gradino sopra a Godts che a sua volta sta un gradino sopra a Sauer.
El Mala e Godts sono due giocatori che dribblano l’avversario in virtù di una tecnica sopraffina mentre Sauer mi sembra uno meno dotato tecnicamente che supera gli avversari grazie alla grande velocità.
Insomma El Mala e Godts più simili ad un Perotti, Sauer più simile ad uno Zaniolo.
