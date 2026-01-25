Giannini: “Questa Roma può battere i rossoneri. Raspadori? Mi godo Malen”

A poche ore dal big-match di questa sera all’Olimpico, Giuseppe Giannini ha rilasciato un’intervista a Leggo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Ai suoi tempi battere il Milan era un’impresa per tutti. Oggi questa Roma può farcela con i rossoneri di Allegri?

«Direi di sì, non vedo molta differenza tra le due squadre. Il Milan ha un allenatore esperto e alcuni campioni come Modric, ma deve ringraziare soprattutto Maignan se è così avanti in classifica. Le vedo alla pari, ai miei tempi erano tutti fenomeni. Non li batteva nemmeno il Real Madrid».

Che giudizio dà al campionato della Roma finora?

«Molto positivo. Davvero, non ci si aspettava un inizio di questa caratura. Vedo una squadra in crescita, con i nuovi acquisti potrà fare anche meglio».

Si aspettava un impatto così forte di Gasperini?

«Onestamente, non fino a questo punto. Lui ha sempre fatto bene ovunque sia andato, sin dai tempi in cui allenava la Primavera della Juventus. C’erano tutti i presupposti, certo, ma bisognava anche considerare l’ambientamento e l’accoglienza. Dopo il primo mese, e grazie anche al supporto di Ranieri, si è riusciti a facilitare tutto».

Riguardo Modric, non è un po’ triste per il campionato italiano che un 40enne sia tra i giocatori più forti della competizione?

«Parliamo di uno dei giocatori più tecnici al mondo però, al suo livello in Italia c’è solo Dybala. Mi piacerebbe vedere più giocatori di questo tipo, capaci di far divertire la gente: come facevo io. Il problema in Serie A è un altro: nelle prime 5 squadre ci sono soltanto undici titolari italiani. Questo dato dovrebbe far riflettere tutto il sistema, perché il calcio italiano ha bisogno di più identità nazionale».

Si è tornati a parlare di un rinnovo di Pellegrini.

«Ne sarei felice. Ha sempre fatto il suo, è un ragazzo positivo, non crea problemi e rappresenta la Roma e la sua gente. Non capisco perché non possa trovare continuità, a molti forse dava fastidio la fascia al braccio».

Lei l’ha indossata per 9 anni. A Roma, si sente tanto il peso?

«Sì, assolutamente visto chi l’ha indossata negli anni. Ma non ci possiamo lamentare rispetto ad altre squadre nemmeno oggi. Il capitano deve essere un esempio, sia per i giovani che per i tifosi, soprattutto in una città come Roma. Ora c’è Cristante che sta rappresentando bene la fascia, ma non solo lui: anche Pellegrini e Mancini si comportano da leader».

Che idea si è fatto del rifiuto di Raspadori?

«Immagino che sia stata più una questione legata a procuratori e agenti. Sono convinto che Raspadori sappia cosa significa giocare a Roma, e vorrei pensare che questa indecisione dipenda principalmente da motivi economici. Altrimenti sarebbe davvero inspiegabile. Ma ora godiamoci Malen».

Fonte: Leggo