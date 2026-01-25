Le big d’Europa pronti a fare follie per Svilar. Ma per la Roma il sacrificabile è Ndicka

Il rendimento di Mile Svilar non è passato inosservato. Dieci clean sheet in campionato, tre in Europa League e una continuità che lo ha riportato al centro del mercato internazionale. Dopo l’interesse del Manchester City emerso già la scorsa estate, il portiere della Roma continua a essere seguito con attenzione dal Bayern Monaco e da diversi club di Premier League, tra cui Chelsea, Tottenham e il Bournemouth di Tiago Pinto.

A Trigoria, però, la linea è chiara: Svilar non è sul mercato. Il rinnovo firmato in estate viene considerato un punto fermo del nuovo ciclo e il giocatore, dal canto suo, non spinge per un trasferimento. La volontà è quella di restare a Roma, dove si sente centrale nel progetto tecnico e a suo agio anche fuori dal campo.

Il discorso cambia se si allarga lo sguardo al quadro economico. La Roma dovrà fare i conti con i paletti del financial fair play e a giugno non è esclusa una cessione eccellente. In questo senso, Evan Ndicka resta il nome più caldo in uscita: arrivato a parametro zero, rappresenta una plusvalenza “pulita” e appetibile per diversi club europei.

L’eventuale partenza dell’ivoriano potrebbe non essere l’unica. In caso di offerte irrinunciabili, anche altri big potrebbero finire sotto valutazione, ma Svilar resta oggi un asset da proteggere, più che da monetizzare. La strategia della Roma è chiara: sacrificare, se necessario, un pezzo importante, evitando però di smontare l’ossatura della squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport