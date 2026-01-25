Le big d’Europa pronti a fare follie per Svilar. Ma per la Roma il sacrificabile è Ndicka

Il rendimento di Mile Svilar non è passato inosservato. Dieci clean sheet in campionato, tre in Europa League e una continuità che lo ha riportato al centro del mercato internazionale. Dopo l’interesse del Manchester City emerso già la scorsa estate, il portiere della Roma continua a essere seguito con attenzione dal Bayern Monaco e da diversi club di Premier League, tra cui Chelsea, Tottenham e il Bournemouth di Tiago Pinto.
A Trigoria, però, la linea è chiara: Svilar non è sul mercato. Il rinnovo firmato in estate viene considerato un punto fermo del nuovo ciclo e il giocatore, dal canto suo, non spinge per un trasferimento. La volontà è quella di restare a Roma, dove si sente centrale nel progetto tecnico e a suo agio anche fuori dal campo.
Il discorso cambia se si allarga lo sguardo al quadro economico. La Roma dovrà fare i conti con i paletti del financial fair play e a giugno non è esclusa una cessione eccellente. In questo senso, Evan Ndicka resta il nome più caldo in uscita: arrivato a parametro zero, rappresenta una plusvalenza “pulita” e appetibile per diversi club europei.
L’eventuale partenza dell’ivoriano potrebbe non essere l’unica. In caso di offerte irrinunciabili, anche altri big potrebbero finire sotto valutazione, ma Svilar resta oggi un asset da proteggere, più che da monetizzare. La strategia della Roma è chiara: sacrificare, se necessario, un pezzo importante, evitando però di smontare l’ossatura della squadra.
Fonte: Gazzetta dello Sport
100 mln per il cartellino se il ragazzo ricevesse offerte economiche/sportive irrinunciabili (vedi real madrid o simili).
ma speriamo di no …
❤️🧡💛
Mi vendo tutta la vita Ndicka. Un portiere cosi forte giovane e serio non lo vendi se vuoi vincere veramente, dobbiamo entrare in champions e costruire, senza vendere i migliori. Stiamo alzando l’asticella e con lo stadio nuovo con questa società e allenatore possiamk sognare.
Svilar vale 4 Ndicka.
Forza Roma
vedo che in tanti vivono ancora tra le nuvole:
se domani si presenta il Real che offre a Mile 10 mln/anno per 5 anni, incluso giocare e magari vincere Liga, Champions ecc ecc, pensate che il ragazzo dovrebbe dire di no?
ma ci siete o ci fate?
se vi offrono uno stipendio quadruplicato ed un posto di lavoro “migliore” voi (a 25 anni) dite di no? 😅
pronto? c’è qualcuno? 😅
❤️🧡💛
Di ndicka ne trovi tanti e anche più forti, di svilar no… Non credo che i friedkin vogliano svendere ma rilanciare. Lo sponsor arabo in arrivo testimonia la ricerca di ambizione nei piani alti, in Italia e in Europa (league)
fammi 10 nomi dei tanti
.in serie A nessuno per come la vedo io.
Mo ricominciamo con la storia che bisogna per forza vendere un big per fare cassa, a giugno dicevate la stessa cosa e poi non è partito nessuno
…a giugno e a gennaio pure degli ultimi X anni a dirla tutta…😅..
…al netto di PAREDES che è voluto andare via i pezzi più importanti ad andare sono stati…Felix il Gatto? Tommaso Baldanzi?…Matic?…
purtroppo a giugno è l’ultima rata,se non rientri nel fair play finanziario non partecipi alle coppe
La Cazzeta dello Sport di oggi.
Vediamo se vi riusciamo a fare andare di traverso il titolo di domani mattina.
E certo, prima della partita un bel articolo per rompere le scatole ….
Giù le mani da Mile.
non se muove nessuno
Non vendiamo nessuno, si sta piano piano costruendo una grande squadra
Non si è chiuso il mercato invernale è già si comincia con la svendita estiva!
Basta parlate un po del maltempo sulla Lazie
Basta non è possibile sempre a soffiare sulla Roma quando comincia a intimorire…
Basta Basta Basta!
A giugno si vedrà….
Sempre e per sempre Forza Roma
Ma io dico questi giornali che prima di Roma Milan devono per forza scrivere qualcosa di negativo sulla Roma….chi ha detto poi che a giugno dobbiamo vendere qualcuno?
Abbiamo una proprietà ricchissima, appena usciremo dal questo benedetto SA secondo investiranno ancora di più, forza ROMA sempre!
E certo…. La Roma vende tutti!!!!!
Ve piacerebbe a voi della gazzetta!!!!
Ma perché non pensate ai conti delle vostre squadre “strisciate”?????!!!!!
E poi stasera c è Roma Milan….. Un po’ di nervosismo riguardo alla Roma, bisogna proprio seminarlo, vero???!!!!! Dovesse vincere la Roma!!! Sarà difficile… ma… non si sa mai!!!!!
Ohhh e anche oggi , il solito articoletto fatto ad hoc, contro la Roma ,dalla Gazzetta di Milano ( chissà si chi sarà tifoso il giornalista che lo ha scritto) giusto giusto nel giorno di Roma Milan .
Un giorno , come succede in ogni società , ci sarà la partenza di Ndicka, Svilar, o di chi volete, ma ad oggi non ce ne frega un ca…
Comunque state tranquilli, tra arbitraggi a favore, sfortuna degli avversari,( pali e traverse, ) rigori sbagliati , atteggiamenti vergognosi ( Pulisic?) state messi abbastanza bene, di che avete paura? Che vi facciamo Malen???
strano proprio stamattina tutto questo. Rimangono tutti a meno che ci conviene per prendere giovani più forti, la Roma aprirà una dinastia e ci riprenderemo tutto quello che ci hanno tolto a noi e ai nostri padri e nonni per fare la storia !
basta piantatela
la Roma non vende
perché la Gazzetta non pensa alle cessioni di Inter e Milan?
Cominciamo a far paura lassù
Daje Roma
si parte per tutti da una base di 100, non trattabile a scendere, ma solo a salire
Svilar deve rimanere a vita a Roma come totti ! Giocatore esemplare ,leader e uomo immagine della Roma . Riguardo all ivoriano o lo pagano a peso d oro ciò è 50 milioni se un certo ciao l anno scorso è stato pagato 40 lui costa 50 barra 60 . Ma con lui sia chiaro si vende cristante e il resto di giocatori che fanno il compitino . in Champions servono giocatori più forti de cristante .
Se vendi Svilar significa che vuoi buttare nel cesso i tuoi obiettivi agonistici.
O hai qualcuno che cresce all’ombra di Svilar così come ha fatto lui e quindi hai la certezza che hai un sostituto valido altrimenti ritorni nel buio.
Svilar è stato determinante sia per salvare alcune partite sia per portare a casa il risultato e questo vuol dire tanto per una squadra e ti cambia gli equilibri.
Un giocatore per quanto forte rientra in una dinamica di squadra ma tra i pali c’è un uomo solo e se questo è uno forte te lo devi solo che tenere!
vedrete fino a fine estate come questi giornali filo strisciate daranno i nostri giocatori migliori sempre in vendita.
comunque il problema non è vendere, perché lo fanno tutti vedi il Napoli che nostante abbia venduto sempre negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti.
la differenza è vendere osimeh a 75 mentre noi salah 42, e soprattutto come rimpiazzi.
Svilar prossimo capitano, non si tocca!!
le big d’europa che pa calzetta so er bilan, la giuve, . . .
Se vuoi vincere senza essere solo una meteora non si vendono i gioielli ma si cedono quelli che non spostano il percorso. Ndika, Svilar, ecc sono parte del ciclo che vogliamo aprire non di quello che vogliamo chiudere
Oggi concentrati al 1000 per 1000 di mercato se ne parlerà lunedì, please. Daje
nn se sacrifica nessuno,solo i bidoni,ndika regge tutta la difesa
Ma perché dovrebbe essere Ndicka il sacrificabile quando abbiamo almeno 3/4 giocatori di cui possiamo fare benissimo a meno… C’è Celik, Hermoso, Pellegrini in scadenza e ci liberiamo da 11 mln di ingaggio, uguale Dybala e pure El Sharaawy… Tutti vecchi e che si fanno sempre metà campionato in infermeria, tranne il turco che potrebbe essere appunto il sacrificabile vista l’evoluzione. Invece sento voci di rinnovo proprio per questi giocatori. Ma dai!!! I punti fermi non si vedono. Poi se mi offrono 100 mln per Ndicka, allora se ne parla ma quella è la cifra per iniziare a discutere.
Ndicka e Kone secondo me sono i sacrificabili individuati dalla dirigenza, chi porterà più soldi verrà ceduto, ma io alla fine spero che si trovi il modo per tenerli tutti e cedere parecchi di contorno, a partire da quelli in scadenza con stipendi troppo alti.
Che ci sia interesse nei confronti di Svilar non sorprende ma sarebbe interessante vedere quanto offrono non perché si debba vendere ma soprattutto per capire la valutazione. Ho letto che il portiere di riserva dei piccioni sia stato acquistato per 20 mln. e allora un portiere come il nostro non può costare di certo meno di cento.
Calzetta dello Sport, abbiamo detto tutto.. a quelli che dicono che dobbiamo per forza vendere ricordo che a giugno dell’anno scorso si dicevano le stesse cose, risultato finale? Solo 5 milioni di multa e nessuno dei big venduto.. e ricordiamo che in questo giugno scade il s.a. quindi basta stronxate
Ma così sarà, è bene che ce ne rendiamo oggi conto, per evitare inutili isterismi a Giugno. Del resto, con Sabatini di faceva così e la progressione di cui parla anche Gasperini ora, allora c’è stata. Bisogna programmare ed investire nella continuità di gruppo, non individuale.
che “così sara inevitabilmente” lo sento e lo leggo da quasi 6 anni in realtà
…più che con Sabatini con PALLOTTA.
Infatti basta mettere accanto la rosa trovata da mr. Boston della Fontana al suo arrivo con la rosa lasciata in eredità a Friedkin…🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Articolo ad orologeria. Oggi si gioca Roma -milan e che c’è di meglio per mettere una pulce nell’orecchio di Svilar ,tanto per deconcentrarlo?
Pensassero piuttosto a Maignan che se ne vuole andare in Premier.
Kazzettari…
Escono certi articoli dalla Gazzetta che sono strani…si legge sui siti che i Freidkin hanno stanziato altri 30 milioni pet completare il mercato di gennaio però a giugno per il Fpf la Roma deve vendere uno o due big! Mah sarà io che non capisco di economia ma mi sembra tanta fuffa!
la gazzetta ci confonde con la lazio….. vorrebbe una smobilitazione mentre si guarda bene dall’evidenziare i debiti paurosi dell’Inter……tutto già visto.La Roma farà quello che dovrà fare…..non sono loro che fanno il nostro mercato ma rompono solo le 00 …..
Arifacce con la cessione eccellente, sono anni e anni che si dice così, ma non è MAI successo da quando ci sono i Friedkin.
Mo ricominciamo pure quest’anno?!?
E basta!
Completamente d’accordo con la linea societaria, facendo un giochino però direi che dai 120 milioni in su se ne può parlare. D’altronde se Kepa nel 2018 è costato 80 milioni direi che Svilar ne vale oggi molto di più….
Per stasera mi auguro di avere un arbitraggio equo ed equilibrato, di non fare regali al Milan e di concretizzare almeno un’occasione su 2.
FORZA ROMA SEMPRE!
Deve essermi sfuggito il momento in cui Tottenham e Bournemouth sono diventati delle big. Hanno i soldi sicuramente, ma big non lo sono manco nei loro sogni più bagnati
Svelar 95 million Nedica 70 million or not
La gazzarra dell’inconcludenza ciclicamente (e sempre a ridosso di partite importanti) torna a scassare i cabbasisi sulle inevitabili svendite che la AS Roma dovrà fare, pena far la fine della lazziese. Gazzarati del menga … magnate tranquilli e prendeteve er maloox
E certo…!!!
I “Cazzettari”…
🤣😂🤣😂🤣
Dovessero provarci mi incateno ai cancelli di Trigoria.
Mile ha un contratto lungo, per uno stipendio soddisfacente anche per un campione come lui, senza clausole rescissorie.
Lui è contento di stare a Roma che considera il posto giusto dove vivere con la sua famiglia.
Come ha detto Gasperini, per quanto incide sul risultato finale Mile vale un bomber da 25 reti a stagione.
Se costretti dal FPF ci sta fare cassa con N’Dicka che resta il nostro difensore più forte, ma in qualche modo sostituibile. La sua cessione comporterebbe una plusvalenza pura, visto che è arrivato a parametro zero, e siccome a giugno il suo contratto sarà a due anni dalla scadenza, o si rinnova o si valuta la cessione. Ad oggi Evan al netto guadagna 4 mln netti, sicché è il secondo più remunerato in rosa dopo Paulo, ma al lordo pesa meno di Mancini ed Hermoso perché beneficia del bonus fiscale del decreto crescita.
Plausibile che per rinnovare chieda più di quanto percepito oggi, sicché la cessione quest’estate mi sembra un epilogo probabile.
Anche Kone, qualora dovessero arrivare offerte irrinunciabili dal PSG o altre big rischierebbe la cessione. Il giocatore è forte ed anche per lui abbiamo un contratto lungo a cifre accettabili senza clausole rescissorie.
Però, qualora il PSG dovesse offrire un mucchio di soldi a noi ed un contratto da big al giocatore, sarebbe difficile x tutti resistere alle lusinghe degli sceicchi di Parigi.
Peraltro, con parte del gruzzolo ricavabile dalla cessione di Kone potremmo piombarci su Ederson, in scadenza a giugno 2027 con l’Atalanta, ed in tal modo ovviare alla partenza di Manu.
L’ideale in questo caso sarebbe però cedere Manu nell’estate 2027 e prendere al suo posto Ederson a parametro zero.
In ogni caso, alla malparata anche Manu è sacrificabile, ma cedere Mile sarebbe un errore madornale.
Per la cazzetta Svilar non avrebbe rinnovato con la Roma e sarebbe andato via a giugno pure a prezzo di saldo, per quanto riguarda Ndika se le offerte sono ridicole come quelle di giugno possiamo stare sereni
60 milioni Ndicka, 120 milioni Svilar….
In campo ci vanno i giocatori non i soldi poi non lamentiamoci se gli altri vincono e noi guardiamo
puntuale come un rolex…..c e’ roma milan e condiamo un po’ la tavola…..svilar vale 100 milioni, venite con il cash e ne parliamo, ci andiamo a prendere falcone che non e’ mile ma e’ un signor portiere e col resto ci facciamo uno squadrone, non ci devono proprio arrivare a tirare in porta!
figurate se la zozzetta il giorno di Roma Milan non tirava fuori il titolone sul mercato, sarà un caso? ma magari Ndicka ve buca la porta stasera dopo che Malen in precedenza ve ne fa 2. forza Roma
Che se ne trovano una decina come o più forti di N’Dicka ne dubito…poi se ci vogliamo accontentare di un Romagnoli qualunque…
Si infatti la fanno sempre facile
Ovviamente articolo ad orologeria prima di Roma Milan. Questa volta però fatto in maniera ancora più subdola: Svilar non si vende ma in vendita ci sono tutti gli altri. Ndicka ovviamente è già venduto, ma non te lo vuoi vendere anche Konè alla cifra giusta? È perché non Soulè? Ma anche Wesley a questo punto. Pensassero piuttosto a Maignan(che non mi pare abbia ancora rinnovato) che ai nostri giocatori ci pensano i Friedkin. Se arriviamo in champions, con le nuove partnerships commerciali in arrivo e al main sponsor, altro che fair play: devono stare attenti. A questa squadra mancano un paio di innesti seri per competere ad alti livelli.
Ricordo l’ex ds che proponeva a svilar un contratto a salire da 1.5 milioni e se non cera ranieri oggi svilar sarebbe al Milan. Le vedove ricorda no? Ecco un altro motivo x cui la societa’ capi’ Che con quel ds non cerano speranze.
Nessuno è incedibile ma il più importante è top player è svilar
Andrebbe tenuto ma davanti a offerte di 70-80 milioni si deve vendere se esiste qcn che paga quelle cifre
Ndicka è sostituibile ma con un offerta di almeno 45-50 mln
Andrà via dovbyck e sarà tra 15 e 20 mln dipende da come rientra
Anche Kone è cedibile ma almeno 60 milioni
i giocatori migliori non si devono cedere però volete svilar ecco portateci 160 milioni e Ve lo portiamo, comunque difficile ma se sta sera vinciamo e la società prende un terzino e un esterno offensivo a sinistra forti siamo molto competitivi dal quarto al secondo posto poi se con le piccole o in Europa league mettiamo venturino e si dimostra buono lo riscatterei volentieri a 7 ci potremmo trovare un altro giocatore interessante.
manovre di disturbo e pulci nelle orecchie?…per me a (esempi X) Kone’ e a Svilar degli articoli dei giornali, mangiassero tranquilli, non gliene può fregar di meno…😅
se dovessi scegliere un difensore da vendere andrei su Mancini … comunque ha un eta 30 anni e credo che i 20 / 25 mln potrebbe valerli … a bilancio credo sia ormai del tutto ammortizzato … e ti terresti Ndicka che è molto più giovane… ed è sx di piede … con un altra buona vendita sempre sui 20/25 mln spero che si possa rientrare nei parametri … più andremo avanti un Europa League e meno serviranno le plusvalenze … qualcuno erroneamente scriverà che andando il Champions si risolverebbe qualsiasi problema … purtroppo non è così … andassimo in Champions gli introiti andrebbero sul prox bilancio … i problemi finanziari sono in questo che si chiuderà il 30/06…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.