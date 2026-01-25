UFFICIALE: Gissah diventa Fragrance Partner dell’AS Roma (COMUNICATO – VIDEO)

La Roma ha annunciato una nuova partnership. Si tratta di un accordo con Gissah, brand leader nel settore delle fragranze di lusso nella regione del Golfo. Ecco la nota del club:

“L’AS Roma annuncia una nuova partnership con Gissah, brand leader nel settore delle fragranze di lusso nella regione del Golfo, riconosciuto per la capacità di coniugare tradizione mediorientale, influenze internazionali e visione contemporanea.

L’accordo dà vita a una collaborazione strategica che unisce due realtà accomunate da una forte identità e da un approccio orientato all’innovazione. Gissah diventerà Fragrance Partner del Club, con un progetto che va oltre la sponsorizzazione tradizionale e prevederà anche lo sviluppo di una linea esclusiva di fragranze co-branded, create appositamente per l’AS Roma.

Michael Gandler, Chief Business Officer dell’AS Roma, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere Gissah come nuovo partner del Club. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra culture e valori, in cui calcio, lusso e lifestyle si fondono. La creazione di una fragranza co-branded è un’espressione unica della nostra identità, capace di creare un legame emotivo e sensoriale con i nostri tifosi in tutto il mondo”.

“Questa partnership con l’AS Roma rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita globale di Gissah”, ha dichiarato il CEO di Gissah, Bashar AlAmir. “Siamo orgogliosi e onorati di diventare partner ufficiali dell’AS Roma, un club con una ricca tradizione e una tifoseria appassionata in tutto il mondo. Attraverso questa collaborazione, miriamo a riunire l’essenza della tradizione calcistica italiana e l’artigianato mediorientale, creando un dialogo culturale che elevi entrambi i marchi a un livello superiore”.

Il termine “Gissah” (قصة) in arabo significa “storia” o “racconto” e l’incontro con l’AS Roma rappresenta il primo ingresso di Gissah nel mondo del calcio, segnando un passo importante nel percorso di espansione del brand verso il mercato europeo. Allo stesso tempo, per l’AS Roma l’accordo rafforza il posizionamento del Club nel mercato del Medio Oriente nel quale il Club ha progressivamente rafforzato la propria presenza strategica negli ultimi anni.

Informazioni su Gissah

Gissah produce e commercializza profumi di lusso e collezioni di fragranze di nicchia ispirate al Medio Oriente, capaci di unire patrimonio culturale e design moderno, garantendo profumi intensi dotati di una forte componente narrativa e offrendo una linea di prodotti per uomini e donne che apprezzano il carattere della profumeria araba reinterpretato in chiave contemporanea.

Con più di 180 negozi in tutto il mondo e una forte presenza in Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein e Oman, Gissah è market leader in Medio Oriente e si appresta a diventare un punto di riferimento anche in Europa per i consumatori alla ricerca di esperienze olfattive di alta qualità e fortemente espressive, distinguendosi dai profumi di massa”.

Fonte: asroma.com