ROMA-MILAN, i convocati di Gasperini: out Rensch per una contusione al ginocchio

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Milan, giornata numero 22 di Serie A.

Ecco i giocatori a disposizione del nostro allenatore: in elenco non compare il nome di Rensch, fermato da una contusione al ginocchio sinistro. Out anche El Shaarawy.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz

